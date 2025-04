Naturalne źródło witamin i soli mineralnych

Zmiany aury wiosną są już wyraźne i napawają optymizmem, a my zakładamy lżejsze stroje, które to z kolei domagają się zgrabnej sylwetki. Na stoiskach pojawiają się wreszcie świeże warzywa i owoce, które są naturalną skarbnicą witamin, soli mineralnych, skrobi i błonnika, oraz niezastąpionym źródłem, tak ważnej dla młodego wyglądu, witaminy C. Znaleźć ją można m.in. w brokułach, kapuście, papryce, szpinaku, natce pietruszki, porzeczkach, truskawkach, dzikiej róży czy też owocach cytrusowych. Źródłem beta-karotenu jest z kolei marchew, kabaczek, brzoskwinie, morele. Dużo witaminy E zawiera botwina, dynia, brukselka, biała kapusta. Cynk i selen, jako mikroelementy zapobiegające starzeniu się skory, występują przede wszystkim w produktach zbożowych, roślinach strączkowych i orzechach. Wiosna to także sezon na szparagi, które są przecież bogate w glutation – silny antyoksydant.

Reklama

Zobacz także: Warzywne szaszłyki z grilla

Warzywa i owoce – twoi sprzymierzeńcy w walce z nadwagą

Warzywa powinno się jeść przy okazji każdego posiłku. Zwłaszcza na wiosnę, kiedy są świeże i w pełni naturalne. Są one niskokaloryczne, a, o czym warto pamiętać, najcenniejsze właściwości zachowują spożywane na surowo, dlatego między posiłkami lepiej jest sięgnąć po marchewkę zamiast ciasteczko czekoladowe.

Sześć zasad, które pozwolą ci w bezstresowy sposób odzyskać figurę:

1. Regularne posiłki –najlepiej pięć każdego dnia; stała pora powoduje, że organizm otrzymuje niezbędną porcję energii w określonych godzinach i dzięki temu nie domaga się jej pomiędzy posiłkami; porcje w okresie wiosenno-letnim powinny być mniejsze niż zimą, gdyż nasz organizm nie potrzebuje wtedy dodatkowej energii na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała.

2. Śniadanie – dostarcza zastrzyku energii na cały dzień; odpowiedni posiłek spożyty rano spowoduje, że nie będziemy odczuwać głodu co najmniej do południa; śniadanie powinno być obfite w dobre węglowodany (o IG* do 50) i błonnik, dlatego sięgaj zwłaszcza po: płatki owsiane, otręby czy pieczywo pełnoziarniste (błonnik wraz z węglowodanami złożonymi, o niskim IG, są odpowiedzialne za długotrwałe uczucie sytości); warto ograniczyć tzw. puste kalorie, czyli produkty z cukrem i tak mleko i twarogi można zamienić na chude – pozwoli to zaoszczędzić sporą ilość kalorii bez potrzeby rezygnacji z wartości odżywczych; na śniadanie idealna jest mała porcja chudego twarogu z wkrojonymi rzodkiewkami, pomidorem i szczypiorkiem, a do tego kromka pełnoziarnistego żytniego pieczywa albo płatki owsiane ze świeżymi owocami i odtłuszczonym jogurtem.

3. Przekąski – mogą być nimi kaloryczne owoce (o IG do 50, np. jabłka, pomarańcze, mandarynki, gruszki, truskawki, jagody, maliny); podwieczorek powinien być niewielki, ale za to miły dla podniebienia, np. kostka gorzkiej czekolady, owoc, koktajl owocowy lub warzywny.

4. Obiad – dietetyczny, złożony z pełnowartościowego białka zwierzęcego lub roślinnego; dobrą propozycją są gotowane na parze, grillowane lub pieczone w folii chude ryby, drób, chuda wołowina, cielęcina, serwowana ze świeżymi sałatami polanymi szczypiorową lub pietruszkową oliwą, albo ugotowanymi na parze warzywami; ważnym składnikiem każdego obiadu powinny być białka roślinne, które zawierają się w produktach strączkowych połączonych z pełnoziarnistymi kaszami albo ryżem naturalnym lub dzikim.

5. Kolacja – idealna to taką, którą się je na trzy godziny przed snem; kolacja powinna być lekka, nieduża, bogata w węglowodany – posiłki o IG nie większym niż 50, tak by niepotrzebnie nie obciążała organizmu na noc (trzeba pamiętać, że podczas snu nasz organizm również częściowo przechodzi w stan spoczynku; dlatego kalorie zjedzone późno w nocy, mogą przyczyniać się do wzrostu wagi); wieczorny posiłek to może być spaghetti razowe z pomidorami, ziołami i oliwkami, ryż dziki z warzywnym ratatouille, makaron sojowy ze szpinakiem i orzechami piniowymi, no i oczywiście warzywa.

6. Ćwiczenia – bez nich nie obejdzie się żadna dieta; godzina dziennie spaceru, tańca, lekkiej gimnastyki albo ulubionego sportu sprawi, że człowiek będzie czuł się od razu lżejszy, ale i świeższy.

7. Woda - jest ona niezbędna do wszystkich przemian metabolicznych, rozpuszcza sole mineralne i witaminy, oczyszcza organizm z toksyn, reguluje temperaturę; wody bez bąbelków lepiej gaszą pragnienie niż gazowane.

Reklama

Zdrowe odchudzanie

Zdrowe odchudzanie to utrata 0,5–1 kg, a nie 10kg w ciągu tygodnia. Na efekty trzeba trochę poczekać, ale za to z pewnością będą one zauważalne i trwalsze! Odpowiednia dieta i zmiana stylu życia uchroni nas również przed efektem jo-jo, który jest efektem ubocznym większości tzw. diet cud.