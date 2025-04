Ocet jabłkowy na odchudzanie pije się zazwyczaj rano. Ma on pobudzać metabolizm i zmniejszać apetyt. Wiele osób przypisuje mu cudowne właściwości odchudzające. Sprawdzamy, czy potwierdzają to badania naukowe i czy ocet jabłkowy faktycznie pomaga na odchudzanie.

Ocet jabłkowy jest stosowany jako prozdrowotny składnik od tysięcy lat. Badania pokazują, że ocet jabłkowy może obniżać stężenie cukru we krwi i poprawiać kontrolę apetytu. Pomocna rola octu jabłkowego w celu utraty masy ciała podlega jednak dyskusji. Wielu naukowców twierdzi, że za wcześnie, żeby mówić o odchudzających właściwościach octu jabłkowego, ale niektóre badania faktycznie pokazują, że włączanie octu jabłkowego do diety może być dobrym sposobem na odchudzanie.

Ocet jabłkowy na odchudzanie - badania

Badania nad właściwościami odchudzającymi octu jabłkowego były w większości przeprowadzane z udziałem zwierząt. Brakuje dobrych badań naukowych z udziałem ludzi, żeby definitywnie mówić o odchudzającej mocy octu jabłkowego. Jest jednak kilka ciekawych punktów zaczepienia, które faktycznie sugerują, że ocet jabłkowy jest dobry na odchudzanie.

Przeprowadzono na przykład ciekawe badanie z udziałem 39 ochotników, którzy postanowili się odchudzić. Każdy z nich zastosował dietę redukcyjną, czyli odjął 250 kcal od swojego zapotrzebowania kalorycznego. Jednej grupie osób dodatkowo podawano dwie łyżki octu jabłkowego dziennie przez 12 tygodni. Grupa osób stosująca ocet schudła średnio o 4 kg, a osoby, które zastosowały jedynie dietę (nie piły octu jabłkowego) schudły jedynie 2 kg. [1]

Ocet jabłkowy reguluje poziom cukru we krwi

Kwas octowy, składnik naturalnie występujący w occie jabłkowym, reguluje poziom cukru we krwi. Przeprowadzono badania na szczurach, według których kwas octowy faktycznie pomagał wychwytywać cukier z krwi przez wątrobę i mięśnie.[2,3]

Kwas octowy spowalnia wchłanianie cukru z posiłku. Dodanie octu jabłkowego do posiłku pomaga więc obniżyć jego indeks glikemiczny.[4]

Ocet jabłkowy pomaga też obniżyć stężenie insuliny we krwi. To zdecydowanie pożądany efekt dla osób odchudzających się, gdyż pomaga w spalaniu tłuszczu. [5,6]

Ocet jabłkowy przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczu

Kwas octowy zawarty w occie jabłkowym to jeden z naturalnych sposobów na przyspieszenie metabolizmu. Działa poprzez zwiększanie aktywności enzymu AMPK, który przyspiesza spalanie tłuszczu i obniża jego odkładanie w wątrobie. [7]

Ocet jabłkowy zapobiega też przybieraniu na wadze. To bardzo ważna właściwość octu jabłkowego. Udowodniono, że zapobiega on odkładaniu się tłuszczu brzusznego i stłuszczeniu wątroby.[8]

Naukowcy udowodnili także, że podawanie octu jabłkowego aktywuje geny odpowiedzialne za spalanie tłuszczu, a to oczywiście skutkuje zmniejszonym otłuszczeniem sylwetki. Szczególnie można w ten sposób pobudzić spalanie tłuszczu z brzucha.

Ocet jabłkowy przyczynia się też do spalania tłuszczu dzięki zwiększeniu użycia energii, które następuje po wypiciu octu jabłkowego. Ta niezwykła właściwość odchudzająca bierze się z obecności kwasu octowego i chlorogenowego. [9]

Ocet jabłkowy hamuje apetyt

Ocet jabłkowy na odchudzanie działa jeszcze w jeden ważny sposób. Hamuje on apetyt. Pektyny, składniki, które naturalnie występują w jabłkach, więc przedostają się też do naturalnego octu jabłkowego, potęgują i przedłużają uczucie sytości. Pektyny, tak samo jak inne elementy błonnika pokarmowego, regulują też proces wypróżniania i zapobiegają zaparciom. Najwięcej pektyn znajdziesz w domowym, niefiltrowanym occie jabłkowym z obfitym osadem.

Inny składnik octu jabłkowego, octan, najprawdopodobniej działa na ośrodek głodu w mózgu i go tłumi. Dzięki temu spożywasz mniej kalorii i masz większą szansę na schudnięcie. [10]

fot. Adobe Stock, Vasiliy

Żeby ocet jabłkowy był skutecznym środkiem na odchudzanie, należy odpowiednio go stosować. Ważna jest przede wszystkim regularność.

Pożądane efekty picia octu jabłkowego widoczne są zazwyczaj po kilku tygodniach. Pamiętaj, że konieczna jest też zbilansowana dieta i aktywność fizyczna. Ocet jabłkowy nie będzie miał korzystnych skutków, jeśli jednocześnie nie zmienisz diety. Ocet jabłkowy odchudza tylko w połączeniu z dietą redukcyjną, wzmacnia jej efekt.

Zrób mieszaninę z octu jabłkowego na odchudzanie. Najlepiej wykorzystaj domowy ocet jabłkowy. Wymieszaj:

1-2 łyżki octu jabłkowego,

szklankę wody.

Ocet jabłkowy możesz wypijać też bezpośrednio, bez rozcieńczania, ale poleca się mieszanie go z wodą, by zneutralizować drażniące właściwości kwasu octowego.

Pamiętaj też, że możesz po prostu wykorzystać ocet jabłkowy w kuchni. Dodawaj go do:

sałatek,

dressingów do sałatek,

sosów,

marynat do mięsa, ryb i warzyw.

Najlepiej pić ocet jabłkowy rano, w pierwszej części dnia, gdyż wykorzystasz wtedy jego właściwości hamujące apetyt przez cały dzień. Wiele osób stosuje ocet jabłkowy przed posiłkiem i w ten sposób jada mniejsze porcje i wytwarza deficyt energetyczny konieczny do utraty masy ciała.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pić ocet jabłkowy wieczorem. Dalej będzie wywoływał pożądany efekt.

Ocet jabłkowy z miodem na noc

Niektóre osoby praktykują picie octu jabłkowego z miodem na noc. Nie jest to najlepsza strategia na odchudzanie. Pamiętaj, że choć ocet jabłkowy może pomóc w odchudzaniu, znacznie ważniejsza jest ilość dostarczanych kalorii.

Ocet jabłkowy to tylko kropla w morzu jeśli chodzi o odchudzanie. Jeśli wprowadzisz do swojej rutyny picie octu jabłkowego z miodem (który jest kaloryczny), możesz nawet przytyć, jeśli pozostałe elementy diety się nie zmienią. Choć miód jest zdrowy, to cukier, a jego podaż trzeba limitować szczególnie przy diecie odchudzającej.

Ta metoda nie jest polecana z uwagi na wysoką kaloryczność miodu. Jeśli zależy ci na odchudzaniu, lepiej nie spożywać płynnych kalorii. Napój odchudzający z octem jabłkowym możesz za to z powodzeniem przygotować z ksylitolem, erytrytolem lub innym niskokalorycznym słodzikiem dla poprawy smaku.

Woda z octem jabłkowym i cytryną na odchudzanie

Wiele osób nie lubi smaku czystego octu jabłkowego z wodą. Równie skuteczne są różne odmiany mieszaniny z octem na odchudzanie. Woda z octem jabłkowym to podstawowa wersja, którą można pić tak jak wodę z cytryną. Można robić także inne mieszaniny odchudzające i dodawać do niej:

cytrynę,

cynamon,

kurkumę,

chili.

Jeśli decydujesz się na włączenie octu jabłkowego do diety, pamiętaj, że nie wolno przesadzać z jego ilością! Wystarczą 2 łyżki dziennie. Jeśli będziesz go spożywać zbyt dużo, możesz doprowadzić do rozwoju wrzodów żołądka i chorób związanych ze śluzówką żołądka, a nawet do odwapnienia kości!

Uważność trzeba zachować też przy stosowaniu octu jabłkowego jako kosmetyku. Jest też kilka innych przeciwwskazań do stosowania octu jabłkowego. Zapoznaj się z nimi, zanim rozpoczniesz kurację.

Zamiast kupować ocet jabłkowy w sklepie, możesz zrobić go samodzielnie. Wypróbuj przepis na ocet jabłkowy. Dzięki temu będziesz miała pewność, że spożywasz taki, który jest w 100% naturalny.

