Szykując obiad wysokobiałkowy, nie trzeba jadać wyłącznie mięsa czy jaj. Oczywiście są to dobre źródła cennego białka, ale istnieją produkty nabiałowe i roślinne, które są od mięsa bogatsze w proteiny. Są to między innymi niektóre gatunki serów i nasion, których można użyć jako dodatku do potrawy. Pokażemy ci, jak je włączać do diety białkowej.

Reklama

Spis treści:

Źródłem białka w diecie mogą być produkty odzwierzęce oraz roślinne. Część z nich nadaje się jako główny składnik wysokobiałkowego obiadu, inne warto do niego dodawać, jako składnik wzbogacający smak potrawy, ale i dodający ekstra porcję protein.

Warto pamiętać, że białko pochodzenia zwierzęcego jest pełnowartościowe, czyli dostarcza wszystkich aminokwasów, których organizm potrzebuje. Takich białek nie zawiera większość roślin. Ale są wyjątki. O tym niżej.

Najlepsze produkty zwierzęce do obiadu wysokobiałkowego

Najcenniejsze źródła białka pochodzenia zwierzęcego (w 100 g produktu):

Ser parmezan – około 35 g białka

Pierś z kurczaka (gotowana) – około 31 g białka

Wołowina (chuda, gotowana) – około 31 g białka

Indyk (gotowany) – około 29 g białka

Filet z łososia (gotowany) – około 25 g białka

Ser cheddar (twardy) – około 25 g białka

Tuńczyk w puszce (w wodzie) – około 23-26 g białka

Jaja (gotowane) – około 13 g białka

Chudy ser twarogowy – około 11-15 g białka

Jogurt grecki (naturalny) – około 10 g białka

Wegetariańskie źródła białka w obiedzie wysokobiałkowym

Oto lista 10 produktów spożywczych wegetariańskich, które zawierają najwięcej białka na 100 g:

Seitan – 75 g białka

Nasiona konopi – 30 g białka

Orzechy ziemne – 26 g białka (w zależności od odmiany)

Tempeh – 19 g białka

Chia (nasiona) – 16 g białka

Tofu – 8-15 g białka (w zależności od rodzaju)

Edamame (gotowane) – 11 g białka

Soczewica (gotowana) – 9 g białka

Ciecierzyca (gotowana) – 8.9 g białka

Quinoa (gotowana) – 4.1 g białka

Źródła pełnowartościowego białka roślinnego

Pełnowartościowe białko, czyli takie, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, występuje w kilku produktach roślinnych. Najlepszymi źródłami pełnowartościowego białka roślinnego są:

Quinoa – zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, co czyni ją pełnowartościowym źródłem białka.

– zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, co czyni ją pełnowartościowym źródłem białka. Amarantus – podobnie jak quinoa, amarantus dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów.

– podobnie jak quinoa, amarantus dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. Nasiona konopi – są bogate w pełnowartościowe białko oraz zawierają zdrowe tłuszcze.

– są bogate w pełnowartościowe białko oraz zawierają zdrowe tłuszcze. Soja i jej przetwory (np. tofu, tempeh) – soja dostarcza kompletny profil aminokwasów i jest jednym z najlepszych źródeł białka roślinnego.

Te produkty mogą być kluczowymi składnikami w diecie wegańskiej i wegetariańskiej, zapewniając pełnowartościowe białko. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby „mięsożercy” choć raz po raz sięgali po te produkty.

Koniecznie wypróbuj nasze przepisy na obiady proteinowe. Przekonasz się, że można jeść w sposób urozmaicony i smaczny. Zainspiruj się i układaj własne kompozycje potraw.

Szybki obiad wysokobiałkowy

W przepisie znajduje się około 50 g białka i ok. 701 kcal.

Składniki:

150 g filetu z łososia,

1/2 szklanki ugotowanej quinoa (około 90 g),

1 szklanka zielonego groszku (około 150 g),

1 łyżka oliwy,

1 cytryna,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj quionoa zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Filet z łososia dopraw solą i pieprzem, zawiń w folię aluminiową. Piecz w piekarniku w 180 stopniach przez około 15 minut. Ugotowaną quinoa i zielony groszek podgrzej na patelni z oliwą. Skrop cytryną przed podaniem.

fot. Szybki obiad wysokobiałkowy/ Adobe Stock, Maresol

Wysokobiałkowy obiad wege

Oto wysokobiałkowy obiad bez mięsa. W przepisie znajduje się około 49 g białka i ok. 523 kcal.

Składniki:

200 g tofu,

1/2 szklanki nasion konopi (około 30 g),

1 szklanka brokułów (około 150 g),

1 łyżka oleju kokosowego,

2 łyżki sosu sojowego,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku,

opcjonalnie 30 g podsmażanych pieczarek.

Sposób przygotowania:

Tofu pokrój w kostkę i smaż na oleju kokosowym, aż będzie złociste. Dodaj pokrojone brokuły i smaż przez około 5 minut. Dodaj posiekany czosnek oraz sos sojowy, smaż przez kolejne 2 minuty. Na koniec dodaj nasiona konopi i wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem.

fot. Wysokobiałkowy obiad wege/ Adobe Stock, FomaA

Obiad wysokobiałkowy z makaronem

W przepisie znajduje się około 45,5 g białka i ok. 830 kcal.

Składniki:

100 g pełnoziarnistego makaronu,

100 g chudej wołowiny,

1 szklanka szpinaku (około 30 g),

1 łyżka oliwy,

2 łyżki parmezanu (około 20 g),

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Wołowinę pokrój w paski i smaż na oliwie, aż będzie dobrze wysmażona. Dodaj posiekany czosnek i szpinak, smaż, aż szpinak zwiędnie. Wymieszaj z ugotowanym makaronem i posyp startym parmezanem. Dopraw solą i pieprzem.

fot. Obiad wysokobiałkowy z makaronem/ Adobe Stock, Liudmyla

Wysokobiałkowy obiad na redukcji

W przepisie znajduje się około 51 g białka i ok. 480 kcal.

Składniki:

200 g filetu z tuńczyka w puszce (w wodzie),

1 szklanka zielonej fasolki szparagowej (około 125 g),

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 mały pomidor (około 100 g),

sól i pieprz do smaku,

50 g kaszy quinoa (suchej),

opcjonalnie: garść rukoli i cebula.

Sposób przygotowania:

Fasolkę szparagową gotuj w osolonej wodzie przez około 5 minut, aż będzie miękka. Równocześnie ugotuj kasze quinoa zgodnie z instrukcją z opakowania. Filet z tuńczyka odcedź i rozdrobnij widelcem. Pomidora pokrój w kostkę. Wymieszaj tuńczyka z ugotowaną fasolką i pomidorem. Skrop oliwą z oliwek i dopraw solą oraz pieprzem.

fot. Wysokobiałkowy obiad na redukcji/ Adobe Stock, Marco Mayer

Reklama

Czytaj także:

Wysokobiałkowe śniadanie: zalety, jak przygotować

Jak zrobić naleśniki proteinowe? 3 przepisy

Za dużo białka w diecie: czym to może grozić?