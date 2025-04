Zobaczcie przepisy na obiad na upalne dni! W upał rzadko kto ma ochotę na ciężkostrawne, syte obiadki. A "stanie przy garach" przyprawia o zawrót głowy. Warto skorzystać.



Kiedy jest gorąco, nie mamy ochoty na pracochłonne przygotowywanie posiłków. Wówczas warto sięgnąć po sprawdzone, błyskawiczne przepisy na lekkie dania dla całej rodziny, które będą w sam raz na upalne popołudnia. Oto one!

Obiad na upał dla całej rodziny - 5 super przepisów:

Błyskawiczne risotto

fot. Fotolia



Składniki:



3 torebki ryżu białego,

3 kolorowe papryki,

1 puszka kukurydzy konserwowej,

sól, pieprz, kurkuma.

Sposób przyrządzenia:



Ryż gotujemy z niewielką ilością soli i kurkumy. Na patelni podsmażamy pokrojoną w kostkę paprykę. Do ugotowanego ryżu dodajemy paprykę, kukurydzę. Doprawiamy solą, pieprzem, wszystko razem mieszamy i... obiad na upał gotowy!

Smażona cukinia

fot. Fotolia

Składniki:

cukinia,

jajka,

mąka,

bułka tarta,

sól, pieprz, oliwa.

Sposób przyrządzenia:

Cukinię kroimy w krążki grubości około 0,5-1 cm. Jajka mieszamy z mąką, ciasto ma być dość gęste. Każdy krążek cukini oprószamy solą i pieprzem. Obtaczamy w bułce tartej i smażymy na rozgrzanej oliwie. Proste, szybkie i przepyszne danie na upał.

Zupa serowa z serka topionego

fot. Fotolia

Składniki:

1 litr wody,

2 kostki rosołowe,

2 kostki serka topionego,

groszek ptysiowy.

Sposób przyrządzenia:

Wodę zagotować, wrzucić kostki rosołowe. Gdy kostki rosołowe rozpuszczą się, dodać serki topione i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Chwilę pogotować. Podawać z groszkiem ptysiowym.

Kuskus z warzywami

fot. Fotolia

Składniki:

1,5 szklanki kaszy kuskus,

2 cebule,

czerwona papryka,

mała cukinia,

oliwa,

sól, pieprz.

Sposób przyrządzenia:

Paprykę, cukinię i cebulę kroimy w drobnę kostkę. Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy najpierw paprykę, po chwili cukinię, a gdy zmiękną dodajemy cebulkę i dusimy około 10 minut. Do małego garnuszka wsypujemy kaszę kuskus. Zalewamy go wrzącą wodą, tak by jej poziom znajdował się ok. 0,5 cm na powierzchnią kaszki. Mieszamy dokładnie i zostawiamy na 5 minut. Po tym czasie wrzucamy gotową kaszę na patelnię z warzywami, dokładnie mieszamy oraz przyprawiamy do smaku. Kaszę kuskus możemy podawać z drobiowymi pulpecikami - przepis poniżej.

Pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym





fot. Fotolia

Składniki:

0,5 kg mięsa mielonego indyczego,

2 jajka,

bułka tarta,

koncentrat pomidorowy,

bulion, ok. litra,

oliwa,

sól, pieprz.

Sposób przyrządzenia:

Mięso mielone mieszamy z jakiem, przyprawami i bułką tartą (bulki tartej tyle, aby mięso miało zwartą konsystencję). Formujemy małe pulpeciki i wrzucamy je na rozgrzaną oliwę. Chwilę podsmażamy, po czym zalewamy je bulionen. Po 10 minutach dodajemy koncentrat, i dusimy jeszce przez 5 minut. Sos zagęszcamy wodą z mąką i przyprawiamy do smaku.

Życzymy pysznych i lekkich obiadów na upał. Smacznego!