Mity dietetyczne mnożą się jak grzyby po deszczu. Bez specjalistycznej wiedzy czasem ciężko odróżnić prawdę od fałszu. Pomagamy ci w tym dziś i weryfikujemy 7 najczęściej powtarzających się mitów o odchudzaniu. Ta wiedza pomoże ci w utracie masy ciała.

Prawie każda odchudzająca się osoba słyszała pewnie komentarz, że najskuteczniejsza dieta, to dieta MŻ. Jedz mniej, a schudniesz. Prawda jest jednak inna. Żeby schudnąć, trzeba jeść! Czasem nawet więcej niż dotychczas. Jadłospis powinien być jednak skomponowany ze zdrowych, sycących produktów pełnych błonnika i białka.

Co ciekawe, wiele osób przechodzących na dobrze zbilansowaną dietę redukcyjną (taką o niskiej kaloryczności) nie może zjeść zaplanowanych w jadłospisie porcji, są one dla nich za duże.

To wszystko przez to, że przetworzona żywność jest bardzo gęsta energetycznie. 500-gramowy obiad składający się z frytek i kotleta wieprzowego może mieć ponad 1000 kcal, a kasza gryczana z warzywami i indykiem o takiej samej masie to już tylko 500 kcal.

Odchudzanie wcale nie oznacza, że musisz głodować. Dobrze dobieraj produkty spożywcze, a będziesz chudnąć bez uczucia głodu.

Zdrowa dieta odchudzająca nie musi opierać się o skomplikowane produkty. Choć wiele przepisów uwzględnia egzotyczne owoce, ciekawe przyprawy i dodatki smakowe, dietę odchudzającą możesz tworzyć też z lokalnych, tanich i dostępnych składników.

Jeśli nie masz ochoty zamieniać gotowanych ziemniaków na frytki z batatów, nie musisz tego robić! To podobne pod względem kaloryczności produkty. Kontroluj tylko ich ilość i nie dodawaj do ziemniaków tłustej okrasy, masła i zawiesistych sosów. Nie stać cię na jedzenie łososia 2 razy w tygodniu? Wybierz równie zdrową i bogatą w kwasy omega-3 makrelę.

Korzystaj z sezonowych, lokalnych produktów zgodnych z aktualną porą roku. Dieta będzie urozmaicona, smaczna, zdrowa i przyjazna dla portfela.

Produktów spożywczych nie można podzielić na „tuczące” i „odchudzające”. Liczy się całokształt diety i proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami. Oczywiście niektóre produkty są bardziej kaloryczne, mają więcej cukru i tłuszczu, przez co większa szansa, że jedząc je regularnie, przytyjesz.

Nie tyje się jednak od konkretnych produktów, a od nadmiaru kalorii. W każdym jadłospisie jest miejsce na rekreacyjne produkty spożywcze.

Bardzo lubisz słodycze lub czekoladę? Dodaj niewielką ilość do porannej owsianki. Zdrowy posiłek będzie jednocześnie smaczniejszy.

Masz ochotę na fast-food? Przygotuj domowego burgera z dużą ilością warzyw, lub zamów burgera bez sosów z sałatką.

Nic nie daje ci takiego orzeźwienia w letni dzień jak gazowany napój? Wybierz wersję zero.

Masz ochotę na ciasto podczas uroczystości rodzinnej? Sięgnij po nie, ale zjedz tylko jeden kawałek.

Odchudzanie to tak naprawdę sztuka wyborów. Jeden „zakazany” produkt nie niweczy twoich wysiłków.

Zaczęłaś odchudzanie i liczysz na szybkie efekty? Błyskawiczna dieta zazwyczaj prowadzi do jeszcze szybszego efektu jojo. Jeśli zależy ci na trwałym odchudzaniu, zaakceptuj to, że masa ciała będzie spadać powoli. Dobre tempo odchudzania to ok. 0,5 kg/ tydzień.

Nie zdziw się, jeśli pewnego dnia staniesz na wadze i pokaże ona wyższy wynik. Masa ciała to składowa wielu elementów. Liczy się nawodnienie, moment cyklu miesiączkowego, a nawet pogoda.

Przyglądaj się swoim postępom w odchudzaniu szerzej. Nie waż się częściej niż co tydzień. Nie panikuj, jeśli zauważysz na wadze wyższą cyfrę, niż przy poprzednim pomiarze. Wykres utraty masy ciała nie będzie prostą linią idącą tylko w dół.

Najlepiej stosuj do monitorowania postępów pomiary obwodów lub kontrolne zdjęcia sylwetki.

Kuszą cię suplementy diety i tabletki na odchudzanie? Większość z nich zupełnie nie działa, niektóre mogą być nawet szkodliwe, a tylko mała część wykazuje niewielką skuteczność.

Najbardziej skuteczne „spalacze tłuszczu” pozwolą ci oszczędzić maksymalnie 100 kcal. Lepiej skup się na diecie.

Pamiętaj też, że suplementy dostępne na rynku nie muszą być w żadne sposób badane. Z prawnego punktu widzenia to środki spożywcze. Nigdy nie ma więc pewności co do tego, co dokładnie jest w danej tabletce, odpowiada za to tylko producent.

Chcesz schudnąć? Wyrzuć z diety węglowodany/ tłuszcz/ czekoladę/ gluten/ nabiał… Słychać było chyba już o wszystkich tych teoriach. Żadna z nich nie jest prawdziwa. To nie poszczególne produkty lub składniki są winne nadmiarowej masie ciała (warto powtórzyć to po raz kolejny).

Choć wiele osób chwali sobie na przykład dietę niskowęglowodanową lub dietę if i twierdzi, że pomogła im schudnąć, to indywidualna preferencja. Według wszystkich dowodów naukowych najskuteczniejsza dieta odchudzająca to taka, którą będziesz w stanie utrzymać i zmienisz dzięki niej nawyki żywieniowe.

Policzyłaś swoje zapotrzebowanie energetyczne, odjęłaś od niego wymaganą ilość kalorii i stosujesz dietę redukcyjną z deficytem energetycznym, a dalej nie chudniesz? Nie jesteś w takim razie w deficycie energetycznym.

Wzory na obliczenie zapotrzebowania sprawdzają się dla większości populacji, ale są oczywiście wyjątki. Mogłaś przeszacować swoją aktywność fizyczną, może nieświadomie dodajesz do posiłków większe porcje tłuszczu, lub masz zwolniony metabolizm przez stosowanie zbyt niskokalorycznych diet w przeszłości.

Z pewnością jednak nie jesteś w deficycie energetycznym, to po prostu matematycznie niemożliwe.

