Efekty diety dr Dąbrowskiej, bywają naprawdę spektakularne. Być może słyszałaś o przypadkach osób, którym udało się gwałtownie schudnąć i utrzymać masę ciała. Niektórzy uważają, że dzięki przejściu na post Dąbrowskiej odzyskali zdrowie.

Ewa Dąbrowska, autorka słynnej diety warzywno-owocowej przekonuje, że już po jednokrotnym przeprowadzeniu postu można spodziewać się różnorodnych efektów. Sprawdzamy, czy obiecywane efekty są prawdziwe i mają poparcie w dowodach.

Opinie na temat postu warzywno-owocowego są jednak podzielone, a mało z nich bazuje na faktach. To sposób na pokonanie chorób cywilizacyjnych, czy praktyka wyniszczająca organizm? Przekonaj się, jakie są plusy i minusy diety dr Dąbrowskiej, jakich efektów możesz się naprawdę spodziewać i zdecyduj, czy chcesz zastosować słynny post warzywno-owocowy.

Spis treści:

Dieta dr Ewy Dąbrowskiej polega na jedzeniu przez 14-42 dni wyłącznie warzyw o niskiej zawartości skrobi z niewielkim dodatkiem wybranych owoców.

Detoks za pomocą diety warzywno-owocowej? Detoks od czego? Detoks to słowo klucz, pod którym nie kryje się żadna definicja wyjaśniająca, jak ma działać i z czego ma oczyszczać.

Mityczne „toksyny”, które mają być usuwane w trakcie postu Dąbrowskiej, w rzeczywistości są przez całą dobę usuwane z organizmu przez narządy (wątrobę, płuca, nerki, skórę). Najskuteczniejsza dieta oczyszczająca to więc po prostu zdrowa dieta.

Dieta dr Dąbrowskiej może w tym aspekcie zadziałać niemal odwrotnie i dać szkodliwe skutki uboczne. Niektóre prawdziwie toksyczne związki, takie jak dioksyny, czy rtęć są rozpuszczalne w tkance tłuszczowej i w niej się kumulują. Zatem dieta dr Dąbrowskiej może doprowadzić do szybkiego uwolnienia niekorzystnych substancji do krwi w czasie spalania tkanki tłuszczowej. Taka sytuacja bez wątpienia ma miejsce w trakcie tak niskokalorycznej diety.

Ewa Dąbrowska sugeruje, że podczas diety warzywno-owocowej zachodzą procesy, które powodują słynną odnowę komórek.

Wymiana komórek w organizmie to zjawisko fizjologicznie, które ma miejsce non stop, 24 godziny na dobę. Niektóre tkanki odnawiają się w ciągu kilku godzin, innym zajmuje to kilka miesięcy, ale nie jest to powiązane ze stosowaniem postu leczniczego. Za chwytliwymi hasłami nie stoją niestety konkrety, ani żadne kliniczne badana naukowe na dużej grupie osób.

Nie ma dowodów na to, że dieta Dąbrowskiej aktywuje specjalne mechanizmy w organizmie, które powodują szybszą regenerację lub odmłodzenie komórek organizmu.

Dieta dr Dąbrowskiej jest dietą bardzo niskokaloryczną, dostarcza od 400 do 800 kcal na dobę. Przeciętne kobieta na podstawowe funkcje fizjologiczne potrzebuje znacznie więcej, około 1200 kcal. Dokładne indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne można obliczyć w łatwy sposób.

Wartość ta nie uwzględnia jeszcze żadnej aktywności fizycznej. Nic dziwnego, że stosując post Dąbrowskiej, schudniesz. To jeden z bardziej pożądanych efektów. W trakcie postu schudniesz nawet bardzo szybko, nawet kilkanaście kilogramów, ale tylko niewielka część spadku masy ciała to tkanka tłuszczowa.

Dieta dr Dąbrowskiej najczęściej prowadzi do efektu jo-jo, spalania tkanki mięśniowej oraz zwolnienia tempa przemiany materii.

Nawet jeśli wytrwasz na poście Dąbrowskiej, osiągniesz pożądane efekty w postaci utraty kilogramów, będziesz musiała napracować się, żeby kilogramy nie wróciły. W tym celu musisz przeprowadzić odpowiednio etap wychodzenia z diety dr Dąbrowskiej. Post warzywno-owocowy zwalnia metabolizm, więc będziesz musiała zastosować sposoby na przyspieszenie metabolizmu.

Niestety, utrata masy ciała na Dąbrowskiej to nie tylko tłuszcz. Choć waga z dnia na dzień będzie pokazywać mniejszą cyfrę, nie wszystkie utracone kilogramy to tkanka tłuszczowa. Na początku możesz spodziewać się znacznej utraty wody. Następnie faktycznie zaczniesz spalać tłuszcz, ale też mięśnie.

Jedząc wyłącznie warzywa i owoce o niskiej zawartości cukru, nie dostarczasz do organizmu prawie w ogóle białka i tłuszczu. W diecie brakuje także wielu witamin oraz składników mineralnych.

Dieta Dąbrowskiej jest niedoborowa w białka, więc nic dziwnego, że organizm będzie pozyskiwał je z zapasów. Według Ewy Dąbrowskiej dieta celowo jest niskobiałkowa, ponieważ w założeniu, gdy przestaniesz dostarczać białko, organizm sięgnie po rezerwy w postaci niepotrzebnych tkanek.

W ten sposób efektem diety Dąbrowskiej miałoby być pozbycie się:

blizn,

złogów,

niechcianych tkanek,

guzków,

mięśniaków,

innych narośli.

Choć mechanizm tego działania może wydawać się logiczny, nic takiego nie następuje. Organizm w momencie niedoboru białka, czerpie je głównie z największych rezerw, czyli w tym wypadku mięśni. Na diecie Dąbrowskiej dochodzi więc do utraty masy mięśniowej. To bardzo niepożądane z wielu powodów:

wraz z wiekiem coraz trudniej buduje się masę mięśniową, ważne, żeby dbać o jej zachowanie;

masę mięśniową, ważne, żeby dbać o jej zachowanie; mniej mięśni to automatycznie niższa podstawowa przemiana materii , więc większe prawdopodobieństwo tycia w przyszłości;

, więc większe prawdopodobieństwo tycia w przyszłości; mniejsza masa mięśniowa to mniejsza siła i sprawność ;

; sylwetka wygląda gorzej, ciało jest mniej jędrne , bardziej uwidacznia się cellulit;

, bardziej uwidacznia się cellulit; w przypadku choroby, osoby z mniejszymi rezerwami mięśniowymi mają gorsze rokowania ;

; zmniejszona masa mięśniowa naraża na powikłania osteoporozy.

Czy nie jest możliwe zatem, żeby po diecie Dąbrowskiej nastąpiła poprawa w obrębie chorób związana z pozbyciem się chorobotwórczych tkanek? Jest to jak najbardziej możliwe, lecz mało prawdopodobne i niepotwierdzone naukowo. Nie ma na to żadnych dowodów, choć zostało przeprowadzonych kilka badań na ten temat.

fot. Adobe Stock, VadimGuzhva

Do każdego niepożądanego objawu na diecie Dąbrowskiej można dopasować tłumaczącą go teorię. Boli cię głowa, czujesz się poirytowana, nie możesz się skupić i wciąż masz biegunkę na diecie warzywno-owocowej? Nie martw się, to są zupełnie normalne objawy, tzw. kryzysy ozdrowieńcze - twierdzi autorka diety. Takie pojęcie nie istnieje w medycynie.

Efekty uboczne najprawdopodobniej mają inne przyczyny:

Ból głowy związany jest z niskim stężeniem glukozy we krwi;

związany jest z niskim stężeniem glukozy we krwi; poirytowanie wynika z faktu, że dieta dr Dąbrowskiej jest ekstremalnie niskokaloryczna;

wynika z faktu, że dieta dr Dąbrowskiej jest ekstremalnie niskokaloryczna; do toalety zaś biegasz dlatego, że z dnia na dzień drastycznie zwiększyłaś ilość błonnika pokarmowego.

Z pewnością nie jest to dieta dla każdego, w zasadzie niewiele jest osób, które mogą odnieść pozytywne skutki stosowania diety warzywno-owocowej.

Wbrew zaleceniom, dieta dr Ewy Dąbrowskiej nie powinna być stosowana przez osoby z chorobami cywilizacyjnymi, bo ich przebieg może się gwałtownie pogorszyć.

Osoby chore w większości przypadków potrzebują odżywczej, zdrowej diety, która wzmocni organizm, a nie postu, który go osłabia.

Szczególnie ważne jest, by podkreślić, że ten sposób żywienia jest szkodliwy dla wszystkich chorujących na nowotwory. Organizm chorego onkologiczne jest już i tak wykończony, a żywieniem należy wspierać siły witalne, a nie je odbierać.

Zasady diety są proste, nie możesz jeść nic poza warzywami i wybranymi owocami. Jednak nie jest łatwo pracować, jedząc dziennie 600 kcal i będąc odwodnionym przez biegunkę. Jak w takim stanie prowadzi się samochód i pomaga dzieciom odrabiać lekcje? Osłabienie to główny efekt uboczny diety Dąbrowskiej.

W skrajnych przypadkach mogą pojawić się też:

omdlenia,

poważne migreny,

odwodnienie.

W teorii przeprowadzenie diety Dąbrowskiej przez osoby bez wyraźnych przeciwwskazań nie powinno wyrządzić wielu szkód. Dieta Dąbrowskiej jest jednak po prostu trudna do stosowania, a efekty uboczne wielu osobom uniemożliwiają normalne codzienne funkcjonowanie. Osoby na diecie Dąbrowskiej są też zmuszone do zaprzestania aktywności fizycznej, a to jedna z podstawowych składowych zdrowego stylu życia.

Jednym z nielicznych plusów diety Dąbrowskiej jest nauka jedzenia większej ilości warzyw i owoców. W Polsce wciąż je się ich stanowczo zbyt mało.

Przejście na post Dąbrowskiej, poznanie przepisów w diecie Dąbrowskiej i ich codzienne zastosowanie daje bardzo pozytywny efekt uboczny. Oswojenie się z warzywami, poznanie smacznych sposobów na wykorzystanie ich w codziennym menu.

Niektórzy mogą w ten sposób przypomnieć sobie o istnieniu warzyw i urozmaicić swój jadłospis.

Jadłospis w diecie Dąbrowskiej jest bogaty w warzywa i owoce, a wielu Polaków ma problemy z włączeniem ich do swojej diety. Jeśli nawyk jadania posiłków opartych o warzywa pozostanie ci po diecie na dłużej, można powiedzieć, że jej efekt jest pozytywny.

Posłuchaj co na temat diety dr Dąbrowskiej ma do powiedzenia dietetyczka. Opinie ekspertów o tej diecie są podobne. Większość specjalistów nie zaleca jej stosowania i odradza post Dąbrowskiej.

