Marzysz o zrzuceniu zbędnych kilogramów i postanowiłaś, że w Nowym Roku spróbujesz się ich pozbyć? To trudne, ale też niezwykle satysfakcjonujące i, co najważniejsze, możliwe! Chęć schudnięcia może być dobrym początkiem zmian, o ile nie będziesz odkładać diety na później. Podpowiadamy, jak wytrwać w tym noworocznym postanowieniu.

Reklama

1. Zmień myślenie o odchudzaniu

Wiesz dlaczego większości postanowień noworocznych nigdy nie udaje się nam zrealizować?

Po pierwsze działa tutaj, znany w psychologii, mechanizm myślenia – „od jutra” . Wyznaczamy sobie termin, w którym nagle zaczynamy żyć inaczej, ale kiedy ten czas nadchodzi okazuję się, że zmiana jest zbyt duża, za trudna do wprowadzenia albo po prostu nie jesteśmy na nią gotowi.

. Wyznaczamy sobie termin, w którym nagle zaczynamy żyć inaczej, ale kiedy ten czas nadchodzi okazuję się, że zmiana jest zbyt duża, za trudna do wprowadzenia albo po prostu nie jesteśmy na nią gotowi. Po drugie często łapiemy się w pułapkę myślenia: „Wszystko albo nic”. Chcemy skorygować swoje nawyki całkowicie, kiedy natomiast pojawi się trudność czy chwila słabości, rezygnujemy ze zmian w ogóle.

Na początku nie daj się więc złapać w te dwie pułapki myślenia! Pamiętaj, że nawyków nie porzuca się trwale z dnia na dzień. Skuteczne odchudzanie zależy od tego, co, ile i jak jesz, ale też od twojej motywacji, nastawienia, poczucia sprawstwa, a także umiejętności zarządzania czasem.

Nie wymagaj już na wstępie od siebie całkowitego porzucenia dotychczasowego trybu życia, bo stracisz cały zapał. Kiedy obudzisz się rano pierwszego dnia odchudzania, pomyśl o nim jak o wspaniałym wydarzeniu, fajnym zadaniu: „Ale super, w końcu nadszedł czas na zmiany!”. Zacznij od wypisania tego, co jesteś w stanie zrobić, żeby osiągnąć swój cel.

2. Przekuj postanowienia w plan działania

Zmiana nawyków żywieniowych to proces, a zrzucenie zbędnych kilogramów jest celem długoterminowym. Dlatego potrzebny ci będzie dopasowany do ciebie plan odchudzania.

Jak go przygotować?

Na początku określ, jakie działania jesteś w stanie podjąć, żeby schudnąć, np. „nie będę pić napojów gazowanych”, „zjem przynajmniej raz na dwa dni jabłko”, „mogę chodzić na zajęcia tańca dwa razy w tygodniu” itp. W ten sposób będziesz w stanie skonstruować swój plan dnia. Najlepiej rozpisz wszystko w kalendarzu.

Następnie wyznacz realny okres czasu, w trakcie którego możliwa będzie realizacja twojego postanowienia i podziel ten czas na poszczególne etapy - cele. Dzięki temu będziesz widzieć to, ile już udało ci się osiągnąć swoimi codziennymi staraniami, zamiast zadręczać się tym, że jeszcze nie udało ci się schudnąć.

3. Nie głodź się

Wiele osób właśnie na diecie odkryło całą paletę nowych smaków, bez których dziś nie wyobrażają sobie życia. Jak to możliwe? Szukali mniej kalorycznych zamienników swoich ulubionych posiłków. Jeżeli uwielbiasz jakieś danie, a wiesz, że nie sprzyja odchudzaniu, zamiast z niego zrezygnować, sprawdź, jak możesz przygotować je inaczej.

Kontroluj ilość cukru i tłuszczu w posiłkach

Nie tylko słodycze zawierają cukier. Może okazać się, że bardziej sprzyja diecie zjedzenie ciastka niż sałatki z dressingiem. Nie daj się nabrać! Skuteczna dieta nie polega na głodzeniu się czy rezygnowaniu ze wszystkiego, co smaczne lecz na kontrolowaniu kaloryczności tego, co spożywasz.

Dlatego nie staraj się ograniczać jedzenia w ogóle, żeby szybko schudnąć. Nie jest to w żaden sposób korzystne dla zdrowia. Możesz pozbawić swój organizm niezbędnych pierwiastków, składników mineralnych, witamin i w ten sposób doprowadzić do anemii.

Unikaj efektu jojo

W dodatku, czym szybciej schudniesz, tym większa będzie szansa, że znów przytyjesz. Na tym właśnie polega efekt jojo. Spora utrata masy ciała w krótkim czasie sprawia, że uzyskany efekt jest mniej trwały. Dlatego, przechodząc na dietę, nie zmniejszaj kaloryczności swoich posiłków poniżej 1000 kcal dziennie.

4. Pij wodę

W procesie odchudzania może cię wesprzeć picie wody. W jaki sposób? Po pierwsze woda wypełnia żołądek, powodując poczucie sytości, dzięki czemu niezdrowe przekąski są mniej kuszące. Po drugie wspiera pracę nerek, które oczyszczają nasz organizm z metabolicznych odpadów i toksyn.

5. Nie podjadaj

Kiedy między posiłkami poczujesz lekki głód, nie sięgaj odruchowo po paczkę orzeszków czy chrupek. Zazwyczaj podjadamy wtedy o wiele więcej, niż byśmy sądzili!

Bądź sprytny, przygotuj sobie wcześniej przekąski, które nie tylko nie mają tłuszczu, ale pomogą ci zadbać o właściwą perystaltykę jelit. Zamień kabanosy oraz ciastka na pokrojoną marchewkę, jogurt Activia, jabłko i wygraj z podjadaniem!

Reklama

Dowiedz się więcej o sekretach odchudzania:

11 sposobów na odchudzanie bez dietyTo musisz robić wieczorem, gdy się odchudzasz!6 rad, jak przyspieszyć odchudzanie do maksimum!