Po pierwsze: wyznaczaj sobie realne cele

Dlaczego nie udaje nam się wytrwać w postanowieniu o odchudzaniu? Przede wszystkim dlatego, że zbyt wysoko stawiamy sobie poprzeczkę. Chcesz schudnąć 10 kg w miesiąc, lub 5 kg w tydzień? Takie cele są po prostu nierealne. A nawet jeśli uda ci się je osiągnąć, zanim zdążysz się nacieszyć spadkiem wagi, pojawi się efekt jojo.

Po drugie: odrzuć myślenie „wszystko albo nic”

Postanowiłaś sobie, że od 1. stycznia zrywasz z dotychczasową dietą na rzecz zdrowego trybu życia? Ok, ale zastosuj metodę małych kroczków. Jeśli z dnia na dzień odmówisz sobie dosłownie wszystkiego, długo tak nie pociągniesz. I na pewno znasz to z autopsji :)

5 pomysłów na napoje odchudzające

Po trzecie: ustal priorytety

Postanowiłaś, że od 1. stycznia nie tylko zaczniesz trzymać się diety, ale dodatkowo będziesz miała więcej czasu dla bliskich, rozpoczniesz regularne treningi i do tego rzucisz palenie... STOP! Jeszcze nikomu nigdy nie udało się zrobić wszystkiego naraz. Zamiast więc robić wszystko na 100% (albo startować z takim zamiarem), ustal priorytety. Tylko wtedy nie zwariujesz i masz szansę na powodzenie!

Po czwarte: szukaj zamienników

Jeśli chcesz schudnąć, a kochasz słodycze, nie zrezygnuj z nich na amen. Dokładnie to samo tyczy się przywiązania do comiesięcznych kolacji z przyjaciółkami, czy np.przyzwyczajenia do lampki wina podczas niedzielnego obiadu. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim jadłospisie, nie wykreślaj tego co lubisz, a znajdź dla tych produktów zamienniki. Np. zamiast słodyczy, jedz równie słodkie suszone owoce. Z kolacji ze znajomymi tez nie musisz rezygnować - wybieraj po prostu inne produkty niż dotychczas. A jeśli chodzi o wino, zawsze możesz je rozcieńczyć mineralną wodą.

