Chcesz być na bieżąco z zaleceniami dla cukrzyków? Dokument Standards of Care in Diabetes - standardy leczenia cukrzycy, wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne to „biblia” zgodnych z aktualnym stanem naukowej wiedzy rekomendacji. Poznaj najnowsze zaktualizowane wytyczne na 2023 rok i sprawdź, jak zmieniło się podejście do konieczności utraty masy ciała i podejmowania aktywności fizycznej u cukrzyków.

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) to organizacja non-profit edukująca na temat cukrzycy, sposobów jej zapobiegania i radzenia sobie z chorobą. Organizacja ta, co roku publikuje zaktualizowany dokument "Standards of Care in Diabetes", (standardy leczenia cukrzycy) z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi postępowania w cukrzycy. Dokument jest przydatny dla lekarzy, dietetyków i medyków, którzy uaktualniają w ten sposób wiedzę na temat najnowszych rekomendowanych standardów postępowania w tej chorobie, ale przydaje się też wszystkim dociekliwym pacjentom, których interesują dokładne szczegóły zaleceń w cukrzycy. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunek działań, by dobrze opanować tę chorobę.

Publikacja Standards of Care in Diabetes na 2023 rok obejmuje 17 dokumentów, które odnoszą się szczegółowo do różnych potrzeb w zależności od wieku chorych; rodzaju interwencji i strategii, by lepiej panować nad cukrzycą, a także skutecznie jej zapobiegać.

Śledzenie aktualnych zaleceń wydawanych przez oficjalne renomowane jednostki zajmujące się cukrzycą (z Amerykańskim Towarzystwem Diabetologicznym na czele) to podstawowy sposób bycie na bieżąco w podejściu do terapii cukrzycy, które nieuchronnie zmienia się trochę przy stałym postępie nauki.

Pojedyncze badanie, które przeczy dotychczas stosowanym strategiom, nie powinno wpływać na zmianę zachowań i zaleceń dla pacjentów z cukrzycą, ale już oficjalna zmiana zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego zdecydowanie jest do tego powodem. Rekomendacje są przez tę organizację tworzone na podstawie stałego monitoringu nowych doniesień ze świata nauki. Przygotowany przez ekspertów dokument jest szeroko poważany i respektowany przez medyków na całym świecie.

Zmiany w zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego Standards of Care in Diabetes w 2023 roku w porównaniu do roku ubiegłego, to głównie:

Zwiększenie nacisku na większą utratę masy ciała u cukrzyków (do 15%) w celu poprawy poziomów cukrów i metabolizmu glukozy. Interwencja powinna być przeprowadzona dzięki skutecznej zmianie diety i przy wykorzystaniu najnowszych leków wspierających utratę masy ciała (w tym zastrzyków na odchudzanie), gdy takie podejście ma uzasadnienie.

w celu poprawy poziomów cukrów i metabolizmu glukozy. Interwencja powinna być przeprowadzona dzięki skutecznej zmianie diety i przy wykorzystaniu najnowszych leków wspierających utratę masy ciała (w tym zastrzyków na odchudzanie), gdy takie podejście ma uzasadnienie. Zalecenie zwiększenia aktywności fizycznej do 200-300 minut tygodniowo w ruchu u cukrzyków.

u cukrzyków. Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku diagnozy zaburzeń snu.

Zastosowanie nowych norm ciśnienia krwi w diagnostyce nadciśnienia tętniczego (skurczowe ≥ 130 mm Hg lub rozkurczowe ≥ 80 mm Hg).

Większy nacisk na poprawę wyniku lipidogramu. U osób z cukrzycą w grupie podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, w wieku 40-75 lat celem terapii jest obniżenie poziomu LDL o > 50% wartości wyjściowej. Docelowo poziom LDL powinien mieścić się w normie

Dokument aktualizuje też stricte przydatne dla lekarzy zagadnienia związane z wykorzystaniem leków w cukrzycy: rozszerza spektrum zastosowania nowej generacji leków przeciwcukrzycowych (inhibitora SGLT2) i precyzuje rolę finerenonu u osób z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek z albuminurią.

fot. Zastrzyki wspomagające odchudzanie są wymieniane w zaleceniach dla cukrzyków na 2023 rok/ Adobe Stock, 6okean

Treść zaleceń z Standards of Care in Diabetes na 2023 rok dla osób bez wykształcenia medycznego wydaje się zawiła i skomplikowana. Przełóżmy więc to praktykę, by lepiej wytłumaczyć, na co zwracać uwagę, by realizować założenia ekspertów.

Przede wszystkim, najnowsze wytyczne bardzo mocno namawiają na utratę masy ciała w cukrzycy. Polecenie spadku masy ciała wzrosło do rekomendacji utraty aż do 15% wyjściowej masy. Ważysz 80 kg? Do zrzucenia możesz mieć nawet do 12 kg!

Jeśli twoje BMI wskazuje na nadwagę lub otyłość, redukcja masy ciała, to powinien być twój pierwszy cel w walce z cukrzycą. Jak to osiągnąć? Eksperci nie zostawiają cię na lodzie i dokładnie precyzują, jak najlepiej podejść do realizacji celu:

Skoncentruj się na zmianach w odżywianiu i zwiększ aktywność fizyczną tak, by osiągnąć deficyt energetyczny na poziomie 500-750 kcal/ dzień . Dla kobiet to np. dieta 1200 kcal, dieta 1400 kcal lub dieta 1500 kcal; dla mężczyzn sprawdza się dieta 1800 kcal.

. Dla kobiet to np. dieta 1200 kcal, dieta 1400 kcal lub dieta 1500 kcal; dla mężczyzn sprawdza się dieta 1800 kcal. Zapewniaj sobie regularną aktywność fizyczną dostosowaną do umiejętności i preferencji - polecane jest 200-300 minut w ruchu każdego tygodnia .

. Nie stosuj bardzo niskokalorycznych (o kaloryczności poniżej PPM) diet na własną rękę. Ewentualne krótkoterminowe ograniczenie kalorii do 800-1000 kcal/dzień może być zalecone niektórym osobom, ale wyłącznie pod ścisłą obserwacją.

może być zalecone niektórym osobom, ale wyłącznie pod ścisłą obserwacją. Najważniejszym celem jest długoterminowe utrzymanie niższej masy ciała bez efektu jojo. Poleca się korzystanie z doradztwa dietetycznego i metod stałej zmiany nawyków żywieniowych.

bez efektu jojo. Poleca się korzystanie z doradztwa dietetycznego i metod stałej zmiany nawyków żywieniowych. Strategia utraty masy ciała i założona dieta powinny być dostosowane do preferencji, motywacji i stylu życia danej osoby. Każda dieta redukcyjna z deficytem energetycznym zadziała i przyniesie utratę masy ciała.

danej osoby. Każda dieta redukcyjna z deficytem energetycznym zadziała i przyniesie utratę masy ciała. Nie ma poważnych dowodów na to, by konkretne suplementy diety na odchudzanie były skuteczne w utracie masy ciała.

W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest wspomaganie odchudzania za pomocą dopuszczonych bezpiecznych leków wspomagających utratę masy ciała, np. poprzez dobranie najlepszych zastrzyków na odchudzanie dla potrzeb danego pacjenta.

U osób z BMI >40 kg/m2, u których zmiana nawyków żywieniowych i włączenie innych niechirurgicznych metod odchudzania nie przyniosło poprawy, można rozważyć operację bariatryczną w celu schudnięcia.

Źródła:

