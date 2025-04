Myślisz o wakacjach, lecz na hasło „bikini” zaczynasz rozważać wyjazd na Islandię, gdzie niedoskonałości ciała zatuszują luźna bluza i spodnie od dresu? Fałdki, wystający brzuch, pośladki, na które zbyt mocno oddziałuje grawitacja, uda oraz ramiona, które proszą się o ujędrnienie… brzmi znajomo?

Porzuć wakacje w dresie na Islandii na rzecz bikini i czuj się świetnie w swojej skórze… tego lata! Zaufaj nam – wystarczą 3 miesiące, abyś doprowadziła ciało do formy, której nie będziesz musiała pod niczym ukrywać - zwłaszcza na plaży!

Pamiętaj – nawet jeżeli masz 10 kg nadwagi… zdążysz! Nie wierzysz? Recepta na sukces jest prosta i zawiera się w trzech słowach: jedz, ćwicz i chudnij. Rozsądne odżywianie oraz optymalna dawka ruchu wystarczą, byś osiągnęła postawiony sobie cel – zajrzyj do najnowszej książki magazynu Be Active – „Trzy miesiące do bikini” i rozpocznij przygotowania już dziś wraz z Ewą Chodakowską!

Najnowsza książka Ewy Chodakowskiej „Trzy miesiące do bikini” to:

przepisy na pyszne, lekkie i proste w przygotowaniu dania , z których samodzielnie ułożysz dietę

, z których samodzielnie ułożysz dietę 28 szczegółowo opisanych treningów , dzięki którym urozmaicisz codzienną porcję ćwiczeń

, dzięki którym urozmaicisz codzienną porcję ćwiczeń praktyczne wskazówki oraz porady, dzięki którym nauczysz się dokonywać zdrowych wyborów oraz mobilizować do aktywności fizycznej

dzięki którym nauczysz się dokonywać zdrowych wyborów oraz mobilizować do aktywności fizycznej solidna porcja motywacji

Nie ma na co czekać! Czytaj, planuj, korzystaj, działaj i… patrz jak waga leci w dół! Książka już w sprzedaży w dobrych salonikach prasowych oraz na hitsalonik.pl .

Zajrzyj do najnowszej książki magazynu Be Active – „Trzy miesiące do bikini” i rozpocznij przygotowania już dziś wraz z Ewą Chodakowską!

Zapraszamy!

