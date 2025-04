Zastanów się, kiedy ostatnio używałaś kosmetyków specjalnie przeznaczonych do biustu lub też, w codziennej krzątaninie, znalazłaś choć 15 minut na ćwiczenia wzmacniające klatkę piersiową. Jeśli teraz Twoje policzki rumienią się ze wstydu lub zerkasz na swój biust, z zażenowaniem odkrywając wyniki swojej „pracy” (a właściwie jej braku), to proponuję swoją skromną pomoc. Zajrzyj do poniższych ćwiczeń, a na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Reklama

Ćwiczenie 1

Na początek znajdź odpowiednie miejsce, gdzie będziesz mogła skupić się tylko na sobie i swoim ciele. Potrzebna będzie pionowa powierzchnia, o którą będziesz mogła się oprzeć, np.: ściana, szafa lub, jeśli wolisz ćwiczyć na świeżym powietrzu, drzewo oraz sporo miejsca, żeby nic nie przeszkadzało Ci w prawidłowym wykonywaniu ćwiczenia.

Stań w lekkim rozkroku, przodem do ściany, na odległość około 30 cm. Unieś ręce do wysokości barków i ugnij łokcie pod kątem 90 stopni. Oprzyj dłonie na ścianie, przybliżając jednocześnie klatkę piersiową. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest jak deska, proste i stabilne- opadający ku ścianie tułów pociąga za sobą biodra. Kiedy uda Ci się ustawić całe ciało w jednej linii, naciśnij dłońmi z całej siły i odepchnij się od ściany, a następnie wróć do poprzedniej pozycji. Ćwiczenie wykonuj płynnie w 3 seriach po 15 razy, po których rozluźnij ramiona w swobodnym opadzie. Dla utrudnienia, z czasem, możesz zwiększać odległość dzielącą Cię od ściany.

Ćwiczenie 2



Ćwiczenie to jest podobne do pierwszego, ale uruchamia dodatkowo mięśnie skośne brzucha oraz zwiększa ruchomość kręgosłupa. Ty razem stań tyłem. Wykonaj opad tułowia do ściany z jednoczesnym skrętem tułowia. Pamiętaj, aby wykonywać skręty na zmianę- raz w prawą, raz w lewą stronę i utrzymywać łokcie jak najszerzej. Ilość powtórzeń oraz sposoby podniesienia wydajności ćwiczenia są zgodne z poprzednim punktem.

Zobacz także: Ćwiczenia na piękny biust

Ćwiczenie 3

Dla osób nieposiadających dużej ilości miejsca, polecam ćwiczenie z obciążeniem. Jeśli masz w domu ciężarki do rąk, to już możesz zacząć ich szukać, bo z pewnością Ci się przydadzą. Jeśli nie masz - nic nie szkodzi (!), z powodzeniem możesz je zastąpić, np.: butelkami z wodą lub puszkami z produktami spożywczymi.

Stań w lekkim rozkroku, kolana lekko ugięte, plecy proste, brzuch napięty. Chwyć ciężarki i trzymaj w dłoniach na wysokości bioder. Zwróć uwagę na łokcie, w trakcie wykonywania całego ćwiczenia muszą być lekko ugięte, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu stawu. Unieś skośnie do góry prawą rękę, następnie lewą. Opuszczaj ręce w tej samej kolejności- najpierw prawą, później lewą. Ćwiczenie wykonaj 10 razy, tzn. 10 razy unieś prawą i 10 razy lewą rękę. Drugą serię wykonaj unosząc i opuszczając obie ręce jednocześnie, także 10 razy. W trakcie unoszenia i opuszczania rąk pilnuj swojego kręgosłupa, aby nie pracował zbyt intensywnie.

Zobacz także: Płaski brzuch na 6, ale bez Weidera

Ćwiczenie 4

Potrzebne Ci będzie kółko do pilatesu, zamiast tego możesz użyć, np.: koła hula-hoop, dużej piłki, dużej butelki z wodą lub segregatora. Stań w rozkroku, plecy proste, brzuch napięty. Chwyć butelkę z wodą wzdłuż i unieś ręce przed sobą jak najwyżej (maksymalnie do wysokości barków). Łokcie ustaw szeroko w jednej linii (nie opadają). Ćwiczenie zacznij od naciśnięcia obiema dłońmi z całej siły na butelkę. Kolejnym krokiem jest wypchnięcie butelki przed siebie, aż do wyprostu rąk i powrót do pozycji wyjściowej. Rozluźnij na chwilę ręce, a następnie powtórz 20 razy w dwóch seriach.

Udało Ci się dobrnąć do końca? Jeśli tak - brawo!!! Możesz być z siebie dumna! Ale nie poprzestawaj na laurach. Pamiętaj, że tylko systematycznie wykonywane ćwiczenia przynoszą pozytywne efekty.

Reklama

Nie udało się tym razem? Na pewno, następnym się powiedzie. Powtórzę to co mówię wszystkim moim klientkom: wytrwałość popłaca.