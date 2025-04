Nietolerancja fruktozy - objawy i zalecana dieta. Praktyczny poradnik

Co zrobić, gdy po zjedzeniu jabłka czy wypiciu soku owocowego cierpisz na bóle brzucha, niestrawność, biegunki? Oznacza to, że prawdopodobnie cierpisz na nietolerancję fruktozy! Jak ją rozpoznać i co jeść?