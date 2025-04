1 z 6

Niestandardowe ćwiczenia na talię i brzuch (galeria)

To ćwiczenie, w porównaniu do pozostałych, jest dosyć łatwe. Połóż się na plecach, ręce umieść pod głową, by stabilizować kręgosłup szyjny. Wyprostowane i złączone nogi unieś do góry. Wykonaj trzy serie skłonów (ich ilość zależy od twoich możliwości fizycznych, zacznij trening od 6-8 skłonów i systematycznie zwiększaj ilość powtórzeń).