Czasem zdarza się, że nasza motywacja do schudnięcia jest silniejsza niż zdrowy rozsądek. Efektem tego staje się podjęcie decyzji o wprowadzeniu w życie kilkudniowej głodówki lub innej drakońskiej diety, która z dnia na dzień odbiera nam coraz więcej sił. Podpowiadamy, na które diety nigdy nie powinnaś się decydować!

Reklama

Diety jednoskładnikowe

Są bardzo ryzykowne, bowiem niemal zawsze kończą się efektem jojo. Do tego rodzaju diet należą dieta kapuściana, owocowa, ryżowa, czy makaronowa. Jednoskładnikowe posiłki stanowią zaprzeczenie urozmaiconej diety zalecanej przez dietetyków. Dlatego zamiast zamęczać się jedząc kapustę, postaw na menu odzwierciedlające piramidę żywienia.

Dieta wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa

Jest szkodliwa dla zdrowia, bowiem jej założenia opierają się na wyeliminowaniu z jadłospisu wszystkich węglowodanów (a jak wiadomo to właśnie one są najlepszym źródłem energii i tylko w ich obecności dochodzi do spalania tłuszczu!). Wskutek dostarczania organizmowi ogromnych ilości białka i tłuszczów, wątroba i nerki są mocno obciążone, a po pewnym czasie mogą pojawić się kłopoty z układem krążenia.

Dieta na spalanie tłuszczu + jadłospis

Głodówki

Drastyczne ograniczanie jedzenia jest najprostszą drogą wiodącą do pojawienia się efektu jojo. I to nie byle jakiego! Niemal w 99% głodówki kończą się osiągnięciem wagowego rekordu! Poza niebezpieczeństwem tycia, diety cud przez spożywanie minimalnej ilości kalorii osłabiają organizm, zaburzają metabolizm i obniżają odporność.

Dieta wzbogacana o suplementy diety

Jak się okazuje, preparaty wspomagające odchudzanie absolutnie nie wspomagają naszego zdrowia! Według testów przeprowadzonych przez naukowców okazuje się, że mogą mu zagrażać. Dlaczego? Bo są środkami farmakologicznymi, które mogą prowadzić do pojawienia się skutków ubocznych takich jak bezsenność, zaburzenia rytmu serca, czy do znaczącego podwyższenia ciśnienia.

Suplementy z ananasem - czy działają?

Dieta na cale życie



Ze względu na obawy przed powrotem do nadwagi, wiele z nas stosuje dietę przez całe życie. Jeżeli jest ona skomponowana właściwie i dostarcza naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników - tylko pozazdrościć silnej woli. Ale jeżeli dieta ta należy do popularnych diet cud, nic dobrego z tego nie wyniknie. Taka postawa może doprowadzić do chronicznego niedożywienia!

Reklama

Dowiedz się więcej o dietach odchudzających:

Dieta metabolic balance + opinia dietetyka

Dieta mood + opinia dietetyka

Zasady diety 5 na 2 dr. Mosleya: schudnij 6 kg!