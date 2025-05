Jedzenie fusów z kawy to kontrowersyjny trend, który jest coraz bardziej popularny. Ponowne użycie tych resztek jest nie tylko rozwiązaniem ekologicznym (fusy po kawie stanowią ogromną ilość odpadów produkowanych przez ludzi), ale może też sprzyjać chudnięciu.

Naukowcy, którzy badali skład odżywczy fusów, dowiedli, że są one cennym źródłem składników bioaktywnych, antyoksydantów i błonnika. Mimo wszystko trzeba pamiętać o przeciwwskazaniach i możliwych skutkach ubocznych fusów po kawie, zanim zdecydujemy się na ten kulinarny eksperyment.

Do czego można dodawać fusy z kawy? Zrobisz z nimi kreatywne przekąski

Jest kilka patentów na wykorzystanie fusów z kawy w celach spożywczych. Mogą być one dodatkiem do:

Fusy z kawy zawierają nierozpuszczalny błonnik i są ciężkostrawne, ale można sprawić, że będą lżejsze dla żołądka. Wystarczy przed użyciem suszyć je w piekarniku rozgrzanym do 100° C przez 45 minut, a następnie zmielić w blenderze.

Ile fusów z kawy do jedzenia nie powinno zaszkodzić?

Ogólnie przyjmuje się, że dodanie 1-2 łyżeczek fusów z kawy do jedzenia nie powinno szkodzić, ale jest kilka haczyków. Nie każdy może je jeść . Odradza się wszystkim osobom z chorobami układu pokarmowego, jak wrzody, refluks, niestrawność, choroby zapalne jelit i żołądka.

Nie należy jeść fusów na czczo, gdyż mają nierozpuszczalne drobinki, które mogą podrażniać śluzówkę i ją uszkadzać. Ani w zbyt dużej ilości, gdyż może prowadzić to do przedawkowania kofeiny. Warto też pamiętać, że w kawie, w tym w fusach, znajdują się diterpeny, które podnoszą poziom cholesterolu we krwi.

Jedzenie fusów z kawy na odchudzanie – co na to badania?

Naukowcy w kilku badaniach zauważyli, że spożycie fusów z kawy ma potencjał odchudzający. Niestety to małe badania, średniej jakości i z udziałem zwierząt, a nie ludzi, dlatego na razie lepiej potraktować je jako ciekawostkę.

Przykładem jest praca australijskich naukowców z Queensland, która ukazała się w piśmie The FASEB Journal. Jako pierwsi na świecie dowiedli oni, że fusy z kawy mogą być żywnością wspomagającą spalanie tłuszczu. Dodanie do niezdrowej diety gryzoni fusów po kawie (było to 5% pokarmu zwierząt) doprowadziło do zmniejszenia parametrów takich jak masa ciała, tłuszcz brzuszny, całkowita masa tłuszczu w ciele, skurczowe ciśnienie krwi oraz stężenie trójglicerydów. Zauważono również poprawę tolerancji glukozy oraz pracy serca i wątroby. Efekty były widoczne po kilku tygodniach.

Z kolei badania oceniające wpływ kofeiny na zdrowie dowiodły, że wpływa ona na poprawę metabolizmu tłuszczów i glukozy, a fusy zawierają część kofeiny, która nie przedostała się do naparu. Szacuje się, że 1 łyżka ma zawartość tego związku pobudzającego zbliżoną do ilości w 1 espresso. Ich spożycie jest więc potencjalnym sposobem na przyspieszenie przemiany materii, co również może wpływać na redukcję wagi.

Mimo wszystko istnieją bezpieczniejsze sposoby na schudnięcie. Zanim sięgniemy po fusy, poczekajmy na więcej badań z udziałem ludzi.

