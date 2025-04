Zastosowanie fusów w diecie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Zwłaszcza że doskonale wpisuje się w ideę zero waste i maksymalnego wykorzystania tego, co daje natura. Ten zaskakujący, a nawet szokujący trend żywieniowy przyciąga również świat naukowy. Badacze przyglądają się temu, jak jedzenie kawowych odpadków może oddziaływać na zdrowie, w tym szczególnie na metabolizm i masę ciała.

Fusy z kawy mogą wspierać metabolizm i utratę wagi, ale brakuje danych

Niestety istnieje niewiele badań na temat wpływu jedzenia fusów z kawy na zdrowie, jednak kilka doniesień sugeruje, że ten domowy sposób może być pomocny w obniżaniu masy ciała.

Australijscy naukowcy (publikacja w naukowym piśmie The FASEB Journal) w badaniu na szczurach sprawdzili na przykład, jak będzie działało dodanie do bogatej w tłuszcze i węglowodany diety zużytych fusów do kawy. Okazało się, że u zwierząt, którym podawano odpadek, zauważono zmniejszone parametry takie jak masa ciała, tłuszcz brzuszny, całkowita masa tłuszczu w ciele, skurczowe ciśnienie krwi oraz stężenie trójglicerydów. Poprawiła się też tolerancja glukozy oraz praca serca i wątroby.

Te wyniki dają do myślenia, zanim jednak sięgniesz po fusy z kawy, przeczytaj więcej o potencjalnym szkodliwym działaniu. Co więcej, nadal brakuje danych pochodzących z badań na ludziach, które pozwoliłyby wyciągnąć wiarygodne i praktyczne wnioski.

Jak to się dzieje?

Fusy z kawy mogą mieć pozytywny wpływ na równowagę mikrobiologiczną jelit, co przyczyniało się do redukcji wagi i poprawy innych wskaźników u badanych zwierząt. Inne źródła podają, że kofeina przyspiesza w niewielkim stopniu metabolizm, spalanie kalorii i rozbija komórki tłuszczowe. Dodatkowo łagodnie pobudza termogenezę, czyli wytwarzanie przez organizm ciepła, co prowadzi do zużywania energii.

Kolejne wyjaśnienie jest takie, że fusy zawierają błonnik, a to oznacza, że pobudzają perystaltykę jelit i dają uczucie sytości. W fusach podobnie jak w kawie występują dodatkowo niewielkie ilości teobrominy, teofiliny oraz kwasu chlorogenowego, które spowalniają wchłanianie węglowodanów. Mimo tych wyjątkowych walorów, które dają nadzieję na szczupłą sylwetkę, badania oceniające odchudzające działanie kawy pokazują, że metabolizm po kofeinie przyspiesza bardziej u osób o normalnej wadze niż u osób z otyłością. Nie każdy więc skorzysta w równym stopniu.

Fusy z kawy na odchudzanie - z umiarem albo wcale. Kiedy szkodzą?

Podkreślmy: nie jest to cudowne lekarstwo, a wręcz bywa szkodliwe. Jedzenie fusów z kawy może podrażniać śluzówkę żołądka i przyczyniać się do dolegliwości takich jak biegunka i niestrawność. Odradzane jest zwłaszcza spożywanie na czczo.

Odpadki te zawierają kofeinę, dlatego zjedzenie zbyt dużej ilości fusów spowoduje skutki uboczne wynikające z przedawkowania kofeiny. Są to m.in. rozdrażnienie, drżenie, bóle głowy, bezsenność, nudności, wymioty, zawroty głowy, kołatanie serca. W fusach zostaje część tej pobudzającej substancji, która nie trafiła do naparu. Jak obliczyli eksperci z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Nawarry, 1 łyżka fusów z kawy ma ok. 20-60 mg kofeiny, co odpowiada dawce jednego espresso.

Lepiej też nie włączać do diety fusów z kawy w przypadku wysokiego cholesterolu. Zawarte w nich diterpenoidy potencjalnie wpływają na podwyższenie tego parametru. Warto też pamiętać, że wilgotne fusy mają tendencję do pokrywania się pleśnią, dlatego zaraz po zaparzeniu należy je wysuszyć, jeżeli chcemy je wykorzystać w kuchni, aby nie mnożyły się w nich szkodliwe drobnoustroje.

Podsumowując, można jeść fusy z kawy na odchudzanie, ale z umiarem i po wcześniejszym zapoznaniu się z przeciwwskazaniami i możliwymi skutkami ubocznymi. Mimo wszystko najzdrowszym środkiem pomocnym w utracie wagi jest zdrowa, dobrze zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna.

