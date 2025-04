Nie wpadłabyś na to, że akurat ta kawa jest najbardziej kaloryczna. Oto tucząca rekordzistka wśród kaw

Która kawa jest najbardziej kaloryczna: to waniliowa iced cafe z jednej z popularnych "kawodajni", która dostarcza 500 kcal. Następna jest kawa kuloodporna, zwana bulletproof coffee - 379 kcal. Nie każdy jest jej amatorem, zatem pomijając ją i przechodząc do bardziej typowych napojów kawowych, najbardziej kaloryczna jest mocha ze swoimi 300 kcal. Wynika to z dodatków, jakie nadają jej wyjątkowy smak: mleko, śmietanka, czekolada. Nawet nie ma w niej cukru, a mimo to jest najbardziej tucząca spośród tradycyjnych kaw.