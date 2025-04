Problemy zdrowotne

Problemy zdrowotne są jedną z najczęstszych, „ukrytych” przyczyn braku spadku masy ciała. Właśnie z tego powodu, poszukiwania czynnika „podkopującego” twoje wysiłki powinnaś zacząć u dietetyka i lekarza. Na podstawie wywiadu zdrowotnego specjalista pomoże ci dobrać odpowiedni zestaw badań. Za brak efektów odchudzania najczęściej odpowiadają problemy natury hormonalnej np.

zaburzenia w wydzielaniu kortyzolu,

niedoczynność tarczycy,

zespół policystycznych jajników,

insulinooporność.

Masa ciała może spadać wolniej w okresie przełomów hormonalnych np. w czasie dojrzewania płciowego lub menopauzy. Do specyficznych problemów zdrowotnych mogących utrudniać proces spadku wagi należą zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, kompulsywne objadanie się i bulimia.

Niektóre leki, ze względu na swój mechanizm działania, również mogą „sabotować” odchudzanie, ale rzadko bywają główną przyczyną. Do leków tych należą między innymi niektóre:

leki sterydowe,

leki przeciwdepresyjne,

leki antyhistaminowe, przeciwalergiczne.

Problemy motywacyjne

Odchudzanie jest procesem długotrwałym, a zmiany w sposobie żywienia powinny zostać z tobą na całe życie. Do tego potrzebna jest silna motywacja, ale też szacunek do samego siebie i akceptacja błędów. Pamiętaj także, że siła motywacji nie jest stała i zmienia się z dnia na dzień. Raz będziesz miała ogromnego „kopniaka” do działania od samego rana, a innego dnia nie będzie ci się nic chciało. Uznaj, że to normalne. Najważniejsze, żebyś była przygotowana logistycznie, do tego, by zdrowo jeść!

Problemy logistyczne

Możesz korzystać z opieki dietetyka, mieć idealny, indywidualny plan żywieniowy i smaczną, zdrową dietę. Możesz mieć opracowany plan treningowy dopasowany do możliwości twojego organizmu i nie osiągnąć efektu. Wiesz, w czym tkwi sedno problemu logistycznego? Dania z jadłospisu trzeba ugotować, a na trening dojść, a to wymaga planu!

Kto pojedzie na duże zakupy spożywcze (albo zamówi je online)?

Kto dokupi codziennie świeże produkty?

Kto ugotuje obiad w poniedziałek, wtorek, środę…?

Kto odbierze dziecko ze szkoły, żebyś mogła iść siłownię?

Jeśli nie zaplanujesz tego wszystkiego wcześniej, nie schudniesz, choćby twoja motywacja sięgała kosmosu.

Zaskakujące problemy

„Sabotażystami” bywają czasem małe, życiowe problemy, które łatwo jest przegapić.

Za mało snu

Zbyt mała ilość snu zwiększa wydzielanie kortyzolu, który nasila gromadzenia tkanki tłuszczowej. Im mniej śpisz tym więcej kortyzolu, im więcej kortyzolu tym trudniej ci zasnąć i schudnąć. To błędne koło, dlatego dbaj o jakość i długość snu, jeśli na wadze chcesz zobaczyć upragnioną cyfrę.

Brak umiejętność selekcji informacji

Internet pełen jest cudownych diet, nowych sposobów na odchudzanie „bez ćwiczeń i bez diety”, innowacyjnych suplementów. Wysiłek, konsekwencja i czas nie są wymagane! Jeśli przyjmujesz informacje bezkrytycznie i przerzucasz się z jednej modnej metody na inną, jest prawie pewnie, że nie schudniesz.

Umiejętność selekcji informacji i krytycznego spojrzenia jest szczególnie wskazana, gdy chodzi o dietę. Od diety bowiem zależy nie tylko twoja waga, ale również samopoczucie fizyczne i psychiczne! Sprawdzaj, kto jest autorem metody, artykułu. Jakie składniki aktywne ma suplement? Czy składane przez producenta obietnice są realne? Pamiętaj, że stawką jest twoje zdrowie!

Jesz za dużo lub za mało

Odchudzanie to matematyka! Żeby schudnąć trzeba jeść mniej niż wynosi twoje dobowe zapotrzebowanie kaloryczne. Tak się jednak składa, że nie schudniesz zarówno jedząc za dużo, jak i jedząc o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Zbyt restrykcyjna dieta uruchamia mechanizmy chroniące tkankę tłuszczową przed spaleniem. W efekcie niechciane fałdki zamiast się zmniejszać mogą urosnąć!

