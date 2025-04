Keto ciasto z wiśniami to świetny pomysł. Wiśnie są niskokalorycznymi owocami, a ciastu dodają wyrazistości swoim cierpko-słodkawym smakiem. W 100 g wiśni ważonych z pestkami jest tylko 39 kcal. Po wydrylowaniu w 100 g wiśni jest 12,2 g węglowodanów, w tym 1,6 g błonnika, co sprawia, że taka porcja dostarcza 10,6 g węglowodanów netto. Choć nie jest to mało jak na dietę ketogeniczną, to nie wyklucza dodawania tych owoców w rozsądnej ilości do ciast czy innych potraw.

W całym przepisie jest ok. 77,9 g węglowodanów netto, a w jednym z 12 kawałków ciasta będzie około 6,5 g węglowodanów netto.

Składniki:

150 g wiśni,

250 g jogurtu greckiego,

4 jaja,

duża łyżka mąki kokosowej,

2 łyżki erytrytolu,

kilka kropel aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. W dużej misce wymieszaj mikserem jogurt z jajkami, mąką kokosową, erytrytolem i aromatem. Wiśnie wydryluj i podziel na połówki. Wmieszaj je łyżką w ciasto. Przełóż ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównaj i wstaw na 60 minut do piekarnika. Po upieczeniu wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i wystudź keto ciasto z wiśniami. Następnie wstaw je na 4 godziny do lodówki.

Przed podaniem możesz dodatkowo „dla urody” ciasta oprószyć je erytrytolem w pudrze.

fot. Keto ciasto z wiśniami z piekarnika/Adobe Stock, istetiana

To szybka wersja tortu niskowęglowodanowego smaku czekoladowym. Wiśnie pasują tu idealnie. Całe ciasto dostarcza ok. 77,95 g węglowodanów. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym będzie ok. 6,5 g węglowodanów.

Składniki:

200 g wiśni, wydrylowanych,

250 g mleczka kokosowego gęstego,

130 g gorzkiej czekolady (80%),

3 łyżki śmietanki 36%,

5 łyżek keto mąki migdałowej,

5 łyżek zmielonych orzechów pekan,

10 łyżek erytrytolu,

5-6 kropel aromatu migdałowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Zdejmij z ognia i nieco przestudź, aby była ciepła, nie gorącą. Dodaj do niej śmietanę i 6 łyżek erytrytolu i wymieszaj do połączenia. Teraz dodaj mleko kokosowe i ponownie wymieszaj do uzyskania gładkiej, jednorodnej masy. Wsypuj po trochu mączkę z migdałów i orzechów pekan i mieszaj, aby powstało jednorodne ciasto. Wyłóż je do tortowniczki (20 cm średnicy) wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównaj z wierzchu i wstaw do zamrażalnika na 45 minut. W międzyczasie wydryluj wiśnie i zmiksuj je z 4 łyżkami erytrytolu, tworząc wiśniowy sos. Wyjmij ciasto z zamrażalnika, pokrój i podawaj polane sosem wiśniowym.

Jeśli wolisz, możesz masę czekoladową podzielić na 2 części i w jedną rzucić wydrylowane wiśnie, wymieszać i zrobić z wiśniowo-czekoladowej masy dolną warstwę keto ciasta i zalać ją czystą masą czekoladową (patrz zdjęcie niżej).

fot. Torcik czekoladowy z wiśniami/Adobe Stock, Evgenia

W wersji podstawowej (bez spodu) to szybkie keto ciasto dostarcza ok. 50,1 g węglowodanów netto, więc w 1 z 12 kawałków będzie ok. 4,2 g węglowodanów. Jeśli zrobisz sernik na spodzie migdałowym, ciasto dostarczy 63,5 g węglowodanów netto, więc w 1 z 12 kawałków będzie ich 5,3 g.

Składniki:

650 g serka mascarpone,

2,5 łyżki żelatyny,

120 ml wody (60 ml zimnej i 60 ml ciepłej),

75 g erytrytolu w pudrze,

4-5 kropel aromatu waniliowego,

200 g wiśni.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj, osusz i wydryluj, pozostawiając kilka najładniejszych do dekoracji ciasta. Wsyp żelatynę do miseczki, zalej 60 ml zimnej wody, zamieszaj i odstaw na 10 minut, żeby spęczniała. Następnie wlej do niej 60 ml gorącej wody i mieszaj, aż żelatyna się całkowicie rozpuści. Przełóż mascarpone do miski i bardzo dobrze rozmieszaj mikserem, aby masa serowa zrobiła się bardziej puszysta. Dodaj erytrytol, aromat oraz żelatynę i bardzo dokładnie wmieszaj je do sera mikserem. Wrzuć wydrylowane wiśnie do masy serowej, wymieszaj łyżką, aby rozprowadzić owoce w masie serowej. Przełóż ją do silikonowej foremki, wygładź wierzch i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, aby masa stężała. Przed podaniem ozdób ciasto odłożonymi wiśniami.

Jeśli wolisz, możesz masę serową zrobić bez wiśni, a owoce zatopić w wylanej na wierzch ciasta galaretce bez cukrowej słodzonej słodzikiem – jak na ilustracji poniżej.

Jeśli lubisz keto sernik na spodzie, zrób spód z mąki migdałowej 100 g), masła (60 g), kakao (10 g) i łyżki erytrytolu, ugniatając wszystko na jednolitą masę i wylepiając nią dno formy pod masę sernikową.

fot. Keto sernik z wiśniami/Adobe Stock, Anna Fedorova

