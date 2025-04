Moda na oatzempic wzięła się stąd, że to "koktajl odchudzający" z naturalnych składników, który wystarczy pić raz dziennie, aby schudnąć, a więc niemal cudowny środek na odchudzanie. I podobno nie mniej skuteczny od znanego leku, od którego nadano mu nazwę. Popularność takich pomysłów nie dziwi – wiele osób chce schudnąć jak najmniejszym nakładem czasu, pieniędzy i wysiłku, a ten napój ma to zapewniać. Czy to ma szanse zadziałać?

Oatzempic to nazwa koktajlu, która nawiązuje do nazwy bardzo znanego leku w postaci zastrzyków na odchudzanie. Ktoś po prostu wpadł na pomysł, aby nazwać prosty napój, wykorzystując nazwę leku, który ma udowodnioną skuteczność. Już sama nazwa napoju sprawiła, że koktajl zyskał olbrzymią sławę na TikToku. Pomysł na nazwę świetny, to fakt, a i sam smak koktajlu nie jest taki zły. W dodatku wiele osób w internecie twierdzi, że picie go regularnie pomogło im schudnąć. Niektórzy są do tego stopnia zachwyceni, że twierdzą, że koktajl oatzempic działa tak samo skutecznie jak lek, od którego wziął nazwę, i że dzięki niemu schudli 20 kg w 2 miesiące. Można nawet znaleźć relacje z oatzempicowych wyzwań… Zatem zacznij my od początku – poniżej składniki na ten napój.



Przepis na oatzempik

Koktajl oatzempic robi się z:



szklanki wody,

½ szklanki płatków owsianych ,

soku z połówki cytryny lub limonki.

Czasami w przepisie znajduje się jeszcze dodatek cynamonu. Wszystkie składniki miksuje się w blenderze do uzyskania jednorodnej konsystencji. Napój należy pić rano i powinien on zastąpić śniadanie.

Oatzempic to tak naprawdę woda owsiana na odchudzanie ubrana w chwytliwą nazwę.

Lekarze i dietetycy, wypowiadając się na temat oatzempiku, twierdzą jednogłośnie: to kolejna modna dieta i nic ponadto. Czy działa? U niektórych osób może zadziałać, jeśli w ich przypadku następuje zamiana dość kalorycznego śniadania na oatzempik, który dostarcza jedynie ok. 170 kcal. W ten sposób wytwarza się deficyt kaloryczny, który odchudza. Natomiast żaden ze składników tego napoju, ani ich połączenie, nie ma żadnych cudownych właściwości odchudzających.

170 kcal na śniadanie to naprawdę bardzo mało. Mimo to wiele osób twierdzi, że oatzempic sprawia, że nie są głodni, więc do obiadu nie pojadają. I to może być prawda, bo napój zawiera dużo błonnika, który syci i hamuje apetyt. Niestety napój nie jest pełnowartościowym posiłkiem, gdyż nie zawiera prawie wcale tłuszczu i dostarcza niewiele białka. Dostarcza natomiast sporej dawki węglowodanów, w dodatku z takiego napoju wchłaniają się one szybciej niż całych płatków.

Hamująco na apetyt działa lek, którego nazwę wykorzystał ktoś sprytny do nazwania omawianego napoju. Jednak oatzempic nie działa tak u wszystkich. Relacje z internetu pokazują, że u niektórych reakcja na oatzempic jest odwrotna – bardzo szybko zaczynają odczuwać głód, dlatego modyfikują przepis, dodając np. odżywkę białkową. Inni z kolei twierdzą, że oatzempic działa na nich bardzo wzdymająco.

Podsumowanie: Oatzempic nie ma właściwości odchudzających. To, co w przypadku niektórych osób działa, to deficyt kaloryczny, który ten napój może pomóc wytworzyć. Ale właśnie deficyt kaloryczny jest podstawą działania każdej racjonalnej diety odchudzającej, w której każdy posiłek dostarcza wszystkich makroskładników i syci lepiej niż oatzempic. Nie daj więc sobie wmówić, że rzadkie mleko owsiane z sokiem z cytryny (a tym jest tak naprawdę oatzempic) to sposób na skuteczne odchudzanie i że jest w stanie zastąpić lek.

