Jeśli jesteś typową Polką i najbardziej lubisz jabłka i truskawki, to masz szczęście – te owoce na diecie ketogenicznej są dozwolone w rozsądnych ilościach, przy czym więcej można zjeść truskawek niż jabłek. Jeżeli natomiast jesteś amatorką śliwek, winogron czy bananów, to albo lepiej z nich zrezygnuj, albo pozwalaj sobie dosłownie na jeden kęs. Sprawdź, jakie owoce na keto są OK, a jakie mogą ją zrujnować.

Najkrótsza odpowiedź brzmi: niskowęglowodanowe, w dodatku w odpowiednio niewielkiej porcji.

Owoce bardzo różnią się między sobą pod względem zawartości węglowodanów. Jeśli wybierzesz te o niewielkich zwartości „węgli” i zjesz ich nie za dużą porcję, spokojnie zmieścisz się w limicie 50 g węglowodanów dziennie, jadając normalne keto śniadanie, keto obiad i keto kolację.

Najczęściej w kontekście owoców i diety ketogenicznej padają pytania:

pomarańcze na keto?

grejpfrut na keto?

jabłka na keto?

Odpowiedź brzmi: pomarańcze, grejpfruty i jabłka nie należą do owoców o najniższej zawartości węglowodanów, ale w niewielkich ilościach można je jeść. Więcej w tabeli niżej.

Owoce przyjazne diecie ketogencznej możesz zjeść jako przekąskę lub dodawać je do posiłków.

Owoce niskowęglowodanowe – tabela

Na zielono oznaczyliśmy owoce niskowęglowodanowe, czyli te o najniższej zawartości węglowodanów. Kolor pomarańczowy oznacza owoce o średniej zawartości węglowodanów. Jedne i drugie można jeść na diecie keto, lecz w niezbyt dużych ilościach. Podajemy liczbę węglowodanów netto w 100 g owoców.

Z owoców egzotycznych można jeszcze sięgać po:

karambolę - 3,9 g węglowodanów netto na 100 g,

pomelo - 8,6 g węglowodanów netto na 100 g,

papaja - 9,1 g węglowodanów netto na 100 g,

kumkwat - 9,4 g węglowodanów netto na 100 g.

smoczy owoc (dragon fruit) - 12,1 g węglowodanów netto na 100 g,

Do owoców wysokowęglowodanowych, a więc takich, których należy unikać, należą:

banany (20-22 g węglowodanów netto w 100 g owoców)

winogrona (ok. 16 g węglowodanów netto w 100 g),

wszystkie owoce suszone, kandyzowane, ze słodkiej zalewy.

fot. Owoce na keto adaptacji/ Adobe Stock, gitusik

W czasie keto adaptacji należy dostarczać jedynie 5-10% energii z węglowodanów. Jeżeli stosujesz dietę 2000 kcal, to węglowodanów powinno w niej być 25-50 g, nie więcej. W ten limit wlicza się węglowodany netto, czyli całkowitą liczbę węglowodanów pomniejszoną o błonnik.

Truskawki na keto są OK. Poniżej informacja, jakie jeszcze owoce warto jeść na keto adaptacji wraz z informacją, ile węglowodanów netto jest w proponowanej porcji:

1 brzoskwinia – 3,3 g węglowodanów netto,

pół szklanki świeżych truskawek – 3,3 g węglowodanów netto,

1//2 awokado – 3,7 g węglowodanów netto,

½ szklanki malin – 4,2 g węglowodanów netto,

½ średniej gruszki – 4,3 g węglowodanów netto,

½ kiwi – 4,4 g węglowodanów netto,

5 wiśni – 5,2 g węglowodanów netto,

½ pomarańczy – 5,2 g węglowodanów netto,

½ szklanki melona kantalupa – 5,7 g węglowodanów netto,

½ szklanki borówek amerykańskich – 5,9 g węglowodanów netto,

1 limonka – 7,1 g węglowodanów netto,

½ szklanki melona miodowego – 7,8 g węglowodanów netto,

½ szklanki jeżyn – 8 g węglowodanów netto,

1 śliwka – 8,6 g węglowodanów netto,

½ szklanki świeżego ananasa – 8,7 g węglowodanów netto,

½ średniego jabłka – 9 g węglowodanów netto,

1 średnia mandarynka – 9,4 g węglowodanów netto.

Jeśli w ciągu dnia zjesz z owocem czy owocami do 10 g węglowodanów, nadal możesz zjeść normalne keto posiłki i zmieścić się w limicie 50 g węglowodanów dziennie. Dla pewności musisz jednak obliczać, ile tak naprawdę ich dostarczasz we wszystkim, co jesz i pijesz w ciągu dnia.

Soki owocowe niestety nie są wskazane na diecie keto. To czyste węglowodany pozbawione niemal 100% błonnika, dlatego zawierają mnóstwo węglowodanów.

