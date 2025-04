1. Brak jędrności ciała

Za jędrność skóry odpowiedzialne są przede wszystkim włókna kolagenowe, które słabną z wiekiem. Można je jednak wspierać, odpowiednio się odżywiając.

Tego potrzebujesz: jod + żelazo + koenzym Q10 + betakaroten

Gdzie je znajdziesz? Brokuły, zielony groszek, ryba morska

2. Przestałaś spalać tłuszcz

Lekarstwem na tę dolegliwość będzie dostarczenie organizmowi produktów przyspieszających spalanie tłuszczu. Aktywują one przemiany biochemiczne tłuszczów, przetwarzają je na mniejsze cząstki i transportują w miejsca, gdzie zostają przetworzone na energię i spalone.

Tego potrzebujesz: cholina + inozytol + lecytyna

Gdzie je znajdziesz? Orzech włoski lub macademia, żółtko, kasza gryczana

3. Pojawił się cellulit



W leżącej pod skórą tkance łącznej dochodzi do przerostu tkanki tłuszczowej, a w rezultacie do zaburzeń krążenia płynów. Rozluźnieniu ulegają włókna kolagenowe i pomiędzy nie nierównomiernie wciskają się fragmenty przerośniętej tkanki tłuszczowej. Odbija się to na wyglądzie skóry – traci ona gładkość, a z czasem wrażliwsza na ból.

Tego potrzebujesz: chrom + fitoestrogeny + kofeina + kwasy omega

Gdzie je znajdziesz? Siemie lniane, mleko sojowe, kakao

4. Twój metabolizm spowolnił

Na diecie mniej jesz, więc przemiana materii automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania. Ponadto zmiana diety spowalnia pracę jelit. Rzadsze wizyty w toalecie wywołują dyskomfort i mogą powodować wzdęcia.

Tego potrzebujesz: błonnik + probiotyki + pektyny

Gdzie je znajdziesz? Kefir, otręby pszenne, jabłko

6. Masz nieposkromiony apetyt

Jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którą musi sobie poradzić kobieta na diecie jest ograniczenie ilości jedzenia. To nadmiar kalorii, szczególnie tych pochodzących z węglowodanów prostych, jest sprawcą nadwagi.

Tego potrzebujesz: chrom + białko + kwas oleinowy

Gdzie je znajdziesz? Jogurt, awokado, morwa

na podstawie tekstu autorstwa Joanny Zielewskiej/Be Active Dietetyka&Fitness