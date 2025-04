Naturalne metody oczyszczania organizmu

Fot. Fotolia

Nie istnieją diety-cud odpowiednie dla każdego

Na pewno zdarzyło Ci się spędzić niejeden wieczór na poszukiwaniu "diety-cud". A może skusiłaś się na kolejną "niezawodną" dietę szwedzką, śródziemnomorską lub nowojorską? Jak się okazuje, zupełnie zapominamy o tym, że najlepszą i najbardziej dostosowaną do naszych potrzeb dietą, jest ta wynikająca z panującego klimatu. Składa się więc z naszych lokalnych, polskich warzyw, owoców i ziół.

Te z kolei – najlepiej w formie ciepłej, gotowanej - bo więcej mamy dni zimnych i deszczowych, niż gorących i upalnych – jak na przykład mieszkańcy Basenu Morza Śródziemnego. Posiłki bazujące na produktach charakterystycznych dla innych szerokości geograficznych, nawet jeśli są niskokaloryczne, to często niestety wychładzają organizm, a co za tym idzie – spowalniają przemianę materii.

Dlatego najbardziej przystępne sposoby na pozbycie się zbędnych kilogramów, to te, które znane są w Polsce już od dawna.

Oczyść organizm – łatwo i skutecznie

Aby pozbyć się zbędnych kilogramów oraz nadmiaru wody, najpierw należy przeprowadzić oczyszczanie całego organizmu. Ułatwi to trawienie i uwolni od uczucia ciężkości. Okazuje się, że nie potrzeba do tego żadnych trudno dostępnych składników. Najlepiej sprawdzi się dieta oczyszczająca, bazująca na naszych lokalnych warzywach. Dlatego, tak popularna jest kuracja oczyszczająca autorstwa mgr Stefanii Korżawskiej.

Oczyszczający krupnik z kaszy jaglanej

Przygotuj:

4 marchewki

1 pietruszkę

kawałek selera

1/2 szklanki kaszy jaglanej

6 szklanek wody

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Obierz warzywa i pokrój na drobne kawałki lub zetrzyj na tarce. Gotuj przez około pół godziny. Pod koniec gotowania, możesz dodać pokrojoną natkę pietruszki lub koperek. Wyłącznie taką zupkę należy spożywać przez kilka dni. Na pierwszy raz poleca się zacząć od kuracji jednodniowej. Ilość dni można stopniowo zwiększać – stosując taką dietę nawet przez 5 dni.

Nawet po przebytej kuracji, należy pamiętać o prostych daniach, bazujących na lokalnych produktach. Doskonale w codziennym menu sprawdzi się również kasza jaglana, która rozgrzewa organizm i jest niezwykle bogata między innymi w krzemionkę.

Ważne, aby w ciągu dnia przeważały ciepłe posiłki i herbaty, przygotowane na bazie mieszanek ziołowych - czyli naszej lokalnej "herbaty". Warto do minimum ograniczyć zimne soki i wodę, które znacznie wychładzają organizm, a tym samym utrudniają trawienie.

Nasiona wiesiołka poprawiają trawienie

Nasiona wiesiołka, włączone do jadłospisu w dowolnej formie, doskonale przyspieszają procesy trawienne. Możemy więc dodawać je do zup, sałatek lub po prostu popijać w formie pysznej herbatki. Te pochodzące z upraw ekologicznych, pozbawione pestycydów, w szczególny sposób pozwolą nam zadbać o sylwetkę oraz pozbyć się uczucia ciężkości. Doskonale poprawią pracę wątroby i nerek, ułatwiając tym samym oczyszczanie organizmu z toksyn, czego efektem będzie świetlista, zdrowa skóra. Stosowany regularnie, pomoże pozbyć się nawet cellulitu!

Nasiona marchewki - coś dla ducha, coś dla ciała

Nasiona marchewki to kolejna doskonała metoda na poprawę przemiany materii, czego efektem będzie nieskazitelna sylwetka. Łagodzą wszelkie problemy trawienne, a także - regulują pracę jelit i nerek. To jednak nie wszystko. Nasiona marchewki redukują stres oraz wzmacniają pamięć i ułatwiają koncentrację! Są też ciekawym dodatkiem do sałatek, zapiekanek warzywnych, a nawet domowego chleba.

Z powodzeniem można dodać pół łyżeczki nasion do ulubionej mieszanki ziołowej lub zwykłej herbaty i popijać na co dzień. W ten sposób, chwila spędzona nad filiżanką aromatycznego naparu, wzmacnia zarówno ciało, jak i ducha.

Jak przyspieszyć efekty?

Aby zapewnić sobie szybsze i bardziej widoczne efekty podczas diety, nasionka marchewki lub wiesiołka warto spożywać 2-3 razy dziennie, a kurację taką połączyć z popijaniem oczyszczających mieszanek ziołowych, które będą doskonałym uzupełnieniem takiej kuracji. Szczególnie polecana jest mieszanka liści morwy białej, znamion kukurydzy i kwiatów bzu czarnego, popijana między posiłkami.

