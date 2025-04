Choć kaloryczność nasion chia wydaje się duża (486 kcal w 100 g), szałwia hiszpańska to produkt polecany na diecie. Jedzone w większych ilościach chia są szkodliwe, bo mogą utrudniać pasaż pokarmowy. 2 łyżki nasion chia, które starczą na przygotowanie puddingu chia (chyba najsłynniejszego deseru z nasionami chia) dostarczają zaledwie 100 kcal.

Kaloryczność chia prezentuje się następująco:

100 g nasion chia dostarcza 486 kcal,

płaska łyżka nasion chia (10 g) dostarcza 49 kcal,

łyżeczka nasion chia (5 g) dostarcza 24 kcal.

Pudding chia, czyli namoczone nasiona chia, to chyba najpopularniejsza forma spożywania nasion szałwii hiszpańskiej, może być bardzo kaloryczny lub dietetyczny. Wszystko zależy do tego, jakich składników użyjesz do jego wykorzystania poza nasionami chia. Do jednej porcji puddingu wystarczy ok. 20 g nasion chia i 200 ml płynu.

Oto kaloryczność różnych form puddingu chia:

pudding chia (20 g) na mleku 2% (200 ml) ma 195 kcal w porcji;

pudding chia (20 g) na mleku 3,2% (200 ml) ma 217 kcal w porcji;

w porcji; pudding chia (20 g) na napoju migdałowym (200 ml) ma 155 kcal w porcji;

pudding chia (20 g) na gęstym mleczku kokosowym z puszki (200 g) ma 533 kcal w porcji,

w porcji, pudding chia (20 g) na wodzie kokosowej (200 ml) ma 127 kcal w porcji.

Do puddingu chia dodaje się też zazwyczaj owoce i ich kaloryczność trzeba doliczyć do kalorii z wybranej powyżej opcji. Do puddingu chia dodaj:

pół banana (60 g) - 54 kcal

pół mango (220 g) lub mango zblendowanego na mus - 143 kcal

- 143 kcal garść borówek (30 g) - 17 kcal

mus z kiwi (70 g) - 42 kcal

150 g truskawek - 43 kcal

małe jabłko - 80 kcal

Kaloryczność puddingu chia podbijają też wszystkie słodziki. Jeśli naturalna forma puddingu chia ci nie odpowiada, dolicz kaloryczność słodzików:

łyżeczka miodu (12 g) - 39 kcal

łyżka miodu (25 g) - 81 kcal

łyżeczka syropu daktylowego (7 g) - 25 kcal

łyżka syropu daktylowego (15 g) - 53 kcal

łyżeczka syropu z agawy (7 g) - 20 kcal

łyżka syropu z agawy (15 g) - 43 kcal

dowolna ilość erytrolu - 0 kcal

Dzięki tym danym skomponujesz i policzysz dokładną kaloryczność puddingu chia, który zrobisz. Możesz skorzystać też w tym celu z aplikacji do liczenia kalorii.

Chia je się też często z jogurtem. Kaloryczność jogurtu z chia zależy oczywiście od ilości nasion chia oraz rodzaju i ilości jogurtu, który wybierzesz. Policz ją, dodając do siebie te dwa składniki:

każda łyżeczka nasion chia - 24 kcal

100 g jogurtu naturalnego 0% - 52 kcal

100 g jogurtu naturalnego 2,5% - 62 kcal

100 g jogurtu greckiego - 122 kcal

100 g jogurtu greckiego 0% - 55 kcal

100 g jogurtu pitnego bez cukru - ok. 50 kcal

100 g naturalnego jogurtu typu Skyr - 66 kcal

100 g waniliowego jogurtu typu Skyr - 82 kcal

Jeśli do jogurtu z chia dodajesz też owoce, skorzystaj z kaloryczności podanych w poprzednim paragrafie.

Właściwości nasion chia uwzględniają wspieranie odchudzania. Nasiona chia są dobre na odchudzanie, bo mają dużo błonnika. Chia po kontakcie z płynem zwiększają swoją objętość. Dzięki temu już niewielka ilość szałwii hiszpańskiej świetnie syci.

Choć kaloryczność nasion chia może wydać ci się wstępnie duża, nie zjesz na tyle nasion chia, by dostarczyć znaczniej ilości kalorii. Zdecydowanie same nasiona chia nie są więc tuczące. Już 2-3 łyżki nasion chia wymieszanych z płynem stanowią sycący posiłek.

Z udziałem nasion chia można jednak przygotować także kaloryczne, wręcz tuczące dania. Wszystko zależy od dodatków do puddingu. Jeśli postanowisz przygotować pudding chia na tłustym i gęstym mleku kokosowym, bez trudu dostarczysz nawet 600 kcal w porcji puddingu. Zwracaj na to uwagę, jeśli zależy ci na odchudzaniu.

