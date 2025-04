1 z 5

2. Mrożona zielona herbata z miętą pieprzową

Składniki:

7 szklanek zaparzonej zielonej herbaty

garść świeżych listków mięty pieprzowej

kilka plasterków świeżej cytryny

Zieloną herbatę (wystudzoną) wlej do dużego dzbanka, dodaj miętę i cytrynę. Całość włóż do lodówki na noc. Codziennie rano pij szklankę pysznej, mrożonej herbaty. Twój metabolizm będzie ci za to wdzięczny!