Twoim marzeniem jest uzyskanie smukłej sylwetki? By osiągnąć cel, musisz zadbać o odpowiednią dietę. Specjalnie dla ciebie przygotowałyśmy mini słowniczek, w którym znajdziesz wyjaśnienie 5 najważniejszych pojęć związanych z odchudzaniem. Wprowadź je w swoje życie!

1. Bilans energetyczny

To równowaga pomiędzy tym, ile kalorii zjadamy, a ile nasz organizm zużywa każdego dnia. Jeśli chcesz schudnąć, twój bilans energetyczny musi być ujemny - tylko wtedy uda ci się stracić na wadze. Jeśli zaś chcesz przytyć - analogicznie do tego bilans powinien być dodatni.

2. Podstawowa przemiana materii

To ilość energii, która jest potrzebna organizmowi do utrzymania podstawowych funkcji życiowych – m. in. pracy serca, mózgu, wątroby, nerek i utrzymania stałej temperatury ciała w stanie spoczynku. Zwykle wynosi ona od 1300 do 1700 kcal na dobę. Jeśli w ciągu całego dnia dostarczasz organizmowi mniejszą ilość energii wraz z pożywieniem, twoja waga nie spadnie. Dlaczego? Bo twoje ciało odbierze tę sytuację jako zagrożenie i zacznie magazynować zapasy!

Jak obliczyć podstawową przemianę materii?

3. Energia pobrana

To energia, którą przyjmujemy wraz z jedzeniem. Organizm czerpie ją z 3 źródeł - węglowodanów, tłuszczów i białek. Pierwsze 2 są preferowanym źródłem energii dla organizmu, zaś białka pełnią głównie funkcję budulcową. Każdy produkt zawierający składniki odżywcze dostarcza energię zależną od jego składu – 1g węglowodanów i białek to 4 kcal a 1g tłuszczu to 9 kcal.

4. Całkowita Przemiana Materii (CPM)

Tak określamy całą energię zużywaną przez organizm w ciągu doby. Jest to ilość kalorii, którą spalimy leżąc na kanapie, pracując, biegając, śpiąc czy... myśląc! Aby schudnąć ważne jest, by energia wydatkowana była większa od pobranej. Dlatego jeśli chcesz stracić na wadze, zamiast leżeć na kanapie, wyjdź na spacer. 40 minut marszu to około 300 kcal mniej.

5. Redukcja masy ciała

Występuje wtedy, gdy przez dłuższy okres czasu wraz z pożywieniem dostarczasz organizmowi mniej kcal, niż on sam zużywa na codzienne aktywności. By schudnąć w zdrowy sposób, bardzo ważne jest jedzenie co najmniej tylu kalorii, ile wynosi twoja podstawowa przemiana materii i dodatkowo - by dobowy bilans energetyczny był ujemny - włączenie aktywności fizycznej.

