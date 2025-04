Każdego dnia kilkukrotnie odpowiadam na pytanie: która dieta odchudzająca jest najlepsza? Staram się być w temacie na bieżąco, ale nawet mi, dietetykowi, zdarza się gubić w ogromnej ilości nowych propozycji diet odchudzających. Dlatego nie dziwi mnie, że przeciętny Kowalski jest zdezorientowany i nie wie, co wybrać: dietę białkową, kopenhaską, warzywno-owocową…

Reklama

Pokażę ci, co biorę pod uwagę oceniając dietę odchudzającą.

Wpływ na zdrowie

Oceniam, czy ilość podstawowych składników pokarmowych (zalicza się do nich białka, tłuszcze i węglowodany) jest zgodna z polskimi normami żywienia. Sprawdzam, czy w diecie nie brakuje witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego.

Efekt krótkoterminowy

Dieta odchudzająca musi dawać widoczny efekt. To podtrzymuje twoją motywację do działania. Spadek masy ciała nie może być zbyt szybki (więcej niż 1-2 kg na tydzień) ani zbyt wolny (mniej niż 0,5 kg na tydzień).

Działanie długoterminowe

Najlepsze diety odchudzające zmieniają nawyki żywieniowe tak, byś mogła utrzymać niższą masę ciała przez lata. Zapobiegają efektowi jo-jo. Większość diet odchudzających daje zadowalający efekt w pierwszych miesiącach stosowania. Jednak, gdy spojrzysz na kolejne lata okazuje się, że znaczna część osób odzyskała stracone kilogramy.

Koszt stosowania diety

Dieta odchudzająca musi opierać się o powszechnie dostępne składniki, które nie są drogie. Żywność potrzebną do wykonania jadłospisów powinnaś móc kupić bez względu na miejsce zamieszkania i grubość portfela.

Łatwość stosowania

Rygorystyczne diety odchudzające wymagają byś się do nich dopasowała. Skuteczne diety odchudzające dopuszczają odstępstwa i dopasowują się do ciebie. W codziennym, realnym życiu gotujesz szybko, czasem jedno danie na kilka dni. Zdarzają ci się także wyjścia do restauracji, spotkania rodzinne, z przyjaciółmi. Założenia diety odchudzającej powinny umożliwić ci normalne życie!

TOP 3 najlepszych diet odchudzających

Nie jestem zwolennikiem nazywania diet. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne dopasowanie diety do potrzeb danej osoby. Wiem jednak, że większość z was woli uporządkowanie i docenia określenie konkretnych zasad.

Korzystając z opisanych przeze mnie kryteriów wybrałam 3 najlepsze według mnie diety odchudzające. Kolejność wymieniania nie ma znaczenia.

Dieta wolumetryczna (objętościowa)

Dieta wolumetryczna jest dietą odchudzającą bazującą na gęstości energetycznej żywności. Gęstość energetyczna żywności mówi o ilości kalorii w gramie produktu.

Żywność o niskiej gęstości energetycznej ma mało kcal w dużej masie (np. pomidory).

Żywność o wysokiej gęstości energetycznej ma dużo kcal w małej masie (np. cukierki).

W diecie wolumetrycznej bardzo istotne są produkty o dużej zawartości wody, przede wszystkim warzywa i owoce. To one tworzą dużą objętość na talerzu sprawiając, że dania wyglądają obficie.

Dieta fleksitariańska

Dieta fleksitariańska z założenia nie jest dietą odchudzającą, ale badania pokazały, że przynosi bardzo dobre rezultaty w obniżaniu masy ciała. Fleksi – czyli elastycznie, -tariańska od wegetariańska! Dieta fleksitariańska opiera się na produktach pochodzenia roślinnego, ale od czasu do czasu dopuszcza także krwistego steka.

Fleksitarianie ważą średnio o 15% mniej niż mięsożercy i żyją prawie 4 lata dłużej!

Dieta DASH

Dieta DASH to cały system żywieniowy, którego celem jest przede wszystkim zapobieganie nadciśnieniu. Jednym z jego elementów jest zmniejszenie masy ciała. Dieta DASH przypomina dietę śródziemnomorską, ale skupia się mocniej na obniżeniu spożycia soli.

Dietę DASH można z łatwością dostosować do potrzeb całej rodziny, nawet dzieci. Niewielkie zmiany w diecie dają efekt w ciągu zaledwie kilku tygodni. W badaniu z 2010 grupa 144 dorosłych osób z nadwagą lub otyłością stosując dietę DASH straciła średnio 8,5 kg w ciągu 4 miesięcy!

Reklama

Przeczytaj także:

Te popularne diety co roku rujnują twój metabolizm. Stosowałaś je?

Musisz to wiedzieć ZANIM zastosujesz dietę norweską (kopenhaską)!

Dieta Dąbrowskiej to HIT Internetu. Zobacz, czego o niej jeszcze nie wiesz (i nie powie ci tego koleżanka)?