Tytuł najlepszej diety odchudzającej na rok 2024 to prestiżowe wyróżnienie. Żeby znaleźć się w czołówce rankingu najlepszych diet na odchudzanie, trzeba jednak spełnić rygorystyczne kryteria. Dzięki szczegółowej analizie ponad 30 programów dietetycznych przeprowadzonej przez zespół U.S. News wiemy, jaką dietę można nazwać najlepszą dietą na odchudzanie w 2024 roku.

Spis treści:

Ranking najlepszych diet na dany rok jest corocznie opracowywany i publikowany przez U.S. News już od 14 lat. Eksperci oceniają w nim ponad 30 metod i planów odżywiania, a następnie porządkują je w kolejności: od najlepszej do najgorszej diety w danej kategorii.

Raport zdecydowanie należy do wiarygodnych. Powstaje na podstawie wyników badań naukowych i oficjalnych zaleceń, a w jego tworzeniu biorą udział eksperci z dziedzin medycznych: odżywiania, psychologii i medycyny. 43 ekspertów ocenia niezależnie diety i w ten sposób powstaje znany i szanowany raport, cytowany przez dietetyków, portale internetowe i czasopisma na całym świecie.

Eksperci oceniają poszczególne diety pod katem:

korzyści zdrowotnych;

wad zdrowotnych;

wypełniania zapotrzebowania na składniki odżywcze przez daną dietę;

zdolności do utrzymania diety przez dłuższy czas;

dowodów na skuteczność danej diety.

Jedną z kategorii, które bierze się pod uwagę, jest właśnie przydatność ocenianych diet pod kątem odchudzania. W ten sposób powstaje ranking najlepszych diet odchudzających 2024.

W roku 2024 najwyższy stopień podium w rankingu na najlepszą dietę odchudzającą należy do diety Strażników Wagi (Weight Watchers).

​Miejsce 1: Dieta strażników wagi WW - najlepsza dieta odchudzająca na 2024 rok

Panel ekspertów przyznaj diecie strażników wagi następujące punkty w poszczególnych kategoriach:

Ocena zdrowotności: 7/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 100/100

Ocena szybkości odchudzania 35/100

Ocena łatwości przestrzegania: 19/100

Dieta strażników wagi (weight watchers - WW) to specjalny program odchudzający, w którym produktom i posiłkom przypisuje się liczbę punktów. Masz do „wydania” określoną liczbę punktów, ale to ty decydujesz, co zjesz. Przystępując do programu (po jego zakupie), dostajesz dostęp do aplikacji, która może układać ci zindywidualizowany program odchudzający.

Największe zalety diety strażników wagi:

Bardzo prosty sposób działania.

Możesz jeść, co chcesz, byle nie przekraczać dziennego limitu punktów.

Największe wady diety strażników wagi:

Musisz zapłacić za przystąpienie do programu.

Nie uczysz się tyle o zasadach zdrowego odżywiania.

Miejsce 2: Dieta śródziemnomorska - dieta odchudzająca na 2024 rok

Dieta śródziemnomorska od lat triumfuje we wszelkich rankingach na najzdrowszą dietę, a w tym roku zdobyła także zaszczytne drugie miejsce w kategorii najlepszych diet na odchudzanie w 2024 roku.

Oto noty przyznane diecie śródziemnomorskiej przez ekspertów:

Ocena zdrowotności: 100/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 82/100

Ocena szybkości odchudzania 12/100

Ocena łatwości przestrzegania: 100/100

Dieta śródziemnomorska nie jest dietą, która pozwoli ci schudnąć bardzo szybko, ale daje ona trwałe efekty. Podążając za zasadami diety śródziemnomoskiej zwiększasz w jadłospisie ilość błonnika, przez co budujesz naturalną sytość. To doskonała dieta, jeśli zależy ci na stałej zmianie nawyków żywieniowych, a nie tylko krótkoterminowych efektach.

Eksperci podkreśliają, że aby dieta śródziemnomorska była skuteczna jako dieta dochudzająca, nie można przesadzać z porcjami zdrowych, ale kalorycznych produktów występujących mnogo w diecie śródziemnomorskiej. Warto jeść w umiarze: oliwę z oliwek, sery, orzechy i ziarna.

Miejsce 3: Dieta wolumetryczna - sycąca dieta odchudzająca na 2024 rok

Ocena zdrowotności: 19/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 64/100

Ocena szybkości odchudzania 31/100

Ocena łatwości przestrzegania: 24/100

Dieta wolumetryczna, czyli dieta objętościowa, dzieli jedzenie na 4 grupy pod względem gęstości kalorycznej. By chudnąć, musisz jeść sporo produktów z grupy o najniższej gęstości kalorycznej. Są to przede wszystkim warzywa, owoce, zupy, chudy nabiał. Dzięki temu na diecie wolumetrycznej jesteś najedzona, a chudniesz. Dieta wolumetryczna jest skuteczna w utracie masy ciała, bo ogranicza pożywienie o dużej kaloryczności. Wybierając produkty o niskiej kaloryczności, a sporej objętości dostarczasz też sporo prozdrowotnego błonnika.

Największe zalety diety wolumetrycznej:

Chudniesz, choć nie jesteś głodna.

Możesz jeść duże posiłki.

Dieta dostarcza niezbędnych składników odżywczych.

Największe wady diety wolumetrycznej:

Musisz sama przygotowywać posiłki, nie możesz bazować na gotowcach.

Musisz poznać zasady diety i pogrupować produkty, które chcesz jeść na kategorie.

Miejsce 4: Dieta kliniki Mayo - dieta odchudzająca na 2024 rok

Ocena zdrowotności: 14/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 59/100

Ocena szybkości odchudzania 12/100

Ocena łatwości przestrzegania: 13/100

Po analizie i ocenie raportów ekspertów, dieta kliniki Mayo zajęła czwarte miejsce, zaraz za podium w rankingu na jalepszą dietę odchudzającą 2024. Dieta Mayo wymaga stosowania jadłospisu opartego na stworzoną i dostosowaną piramidę żywieniową opartą o owoce i warzywa.

Główną zasadą i celem diety kliniki Mayo jest zamiana złych nawyków żywieniowych na te dobre. W pierwszych 14 dniach skupiasz się na formowaniu 10 zdrowych nawyków i porzuceniu 5 złych nawyków żywieniowych.

Największe zalety diety kliniki Mayo:

To dieta formująca dobre nawyki na przyszłość.

Dzięki konkretnym zasadom, wiadomo, jak jej przestrzegać.

Nie wyklucza zbyt wielu grup produktów i pozostaje urozmaicona.

Największe wady diety kliniki Mayo:

Jedzenie poza domem jest limitowane.

Musisz przestrzegać konkretnych zasad.

Miejsce 5: Dieta DASH - dieta odchudzająca na 2024 rok

Ocena zdrowotności: 51/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 53/100

Ocena szybkości odchudzania 9/100

Ocena łatwości przestrzegania: 42/100

Piąte miejsce w rankingu przypadło diecie DASH, czyli odmianie diety śródziemnomorskiej, która szczególnie skupia się na niskiej podaży sodu. Dieta DASH bazuje na warzywach i owocach, nie można w niej dosalać potraw. Żeby dieta DASH zadziałała odchudzająco, potrzebny jest deficyt energetyczny. Nie jest ona dietą odchudzającą per se, ale często daje efekt odchudzania, gdyż przechodząc na system żywienia DASH wiele osób zwiększa udział warzyw i owoców w jadłospisie, któr poprawiają sytość poposiłkową.

W roku 2023 dieta DASH miała w rankingu miejsce drugie, jednak spadek w tym roku wynika ze zmiany metodologii tworzenia rankingu, który bierze pod uwagę szybkość wystąpienia efektów odchudzania.

Największe zalety diety DASH:

Jest bardzo zdrowa i pozwala obniżyć ciśnienie.

Można dostosować ją do własnych preferencji.

Największe wady diety DASH:

Wymaga samodzielnego gotowania.

Nie można korzystać z wielu gotowych posiłków i półproduktów, bo zawierają zbyt dużo sodu.

Nie odchudzi cię, jeśli nie wytworzysz nią deficytu kalorycznego - z zasady nie jest dietą odchudzająca.

Miejsce 6: Dieta fleksitariańska - elastyczna dieta odchudzająca na 2024 rok

Ocena zdrowotności: 55/100

Ocena przydatności w utracie masy ciała: 43 /100

/100 Ocena szybkości odchudzania 12/100

Ocena łatwości przestrzegania: 69/100

Dieta fleksitariańska nie jest klasyczną dietą odchudzającą, ale okazuje się, że bardzo dobrze wspiera utratę masy ciała. To elastyczna dieta wegetariańska, w której ogranicza się mięso, ale nie trzeba całkowicie przestawać jeść mięsa. Fleksitarianizm stawia mocno na zamienniki mięsa w diecie i promuje przyjazne dla planety i zdrowia ograniczanie produktów odzwierzęcych.

Największe zalety diety fleksitariańskiej:

Elastyczność.

Przyjazna dla klimatu, wpisująca się w zasady diety planetarnej.

Możesz korzystać z wielu smacznych receptur i przepisów.

Dieta jest tania.

Największe wady diety fleksitariańskiej:

Musisz gotować samemu w domu.

Jeśli nie przepadasz za warzywami i owocami, a lubisz mięso i nabiał, ciężko będzie ci dostosować się do jej zasad.

fot. Najzdrowsza dieta odchudzająca na 2023 rok/ Adobe Stock, rh2010

Pełny ranking top 10 najlepszych diet odchudzających na 2024 rok to:

miejsce I : dieta strażników wagi (weightwatchers, WW),

: dieta strażników wagi (weightwatchers, WW), miejsce II : dieta śródziemnomorska,

: dieta śródziemnomorska, miejsce III dieta wolumetryczna,

dieta wolumetryczna, miejsce IV dieta kliniki Mayo,

dieta kliniki Mayo, miejsce V dieta DASH,

dieta DASH, miejsce VI dieta flexitariańska,

dieta flexitariańska, miejsce VII dieta Noom,

dieta Noom, miejsce VIII dieta wegańska,

dieta wegańska, miejsce IX dieta ketogeczniczna,

dieta ketogeczniczna, miejsce X dieta Atkinsa.

Kolejne, dalsze pozycje rankingu objęły: dieta paleo, dieta TLC, dieta Ornisha, dieta "plantstrong", dieta przeciwzapalna dr. Weils'a, dieta south beach.

Jeśli nie przemawia do ciebie żadna z najlepszych odchudzających diet na 2024 rok, możesz po prostu zmienić nawyki żywieniowe i zastosować dietę redukcyjną o dopasowanej kaloryczności.

Wspomniany ranking najlepszych diet uwzględnia wiele diet popularnych w USA. Powinniśmy dostosować go do rzeczywistości panującej w Polsce. Twórcy rankingu jako ogromny minus brali pod uwagę np. konieczność przygotowywania posiłków w domu. W Polsce nie jest to nic nadzwyczajnego, a większość z nas gotuje w domach i traktuje to jako coś naturalnego.

W praktyce taki ranking potraktuj jako ciekawostkę, a nie faktyczny wyznacznik najlepszej diety na odchudzanie. Ta może być dla ciebie zupełnie inna niż dla naukowców zza oceanu.

Pamiętaj, że najlepsza dieta odchudzająca to taka, której będziesz w stanie przestrzegać. Rozpocznij od policzenia indywidualnej przemiany materii, dostosuj deficyt kaloryczny i zastosuj dietę o odpowiedniej kaloryczności. To (i wyeliminowanie błędów żywieniowych) tak naprawdę najlepszy sposób na skuteczne odchudzanie. Jest niezależny od sezonowości i nie zmieni się za rok, dwa, a nawet pięć lat.

Źródło: U.S. News Helath - Best Diets 2024; health.usnews.com, dostęp: 15.01.2024.

