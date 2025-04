Porady dotyczące diety i zdrowego odżywiania możecie spotkać na każdym kroku. Nic dziwnego, bo każda z nas chce być szczupła i atrakcyjna. Tylko, jak rozpoznać wartościowe porady dotyczące zdrowego odżywiania? To wcale nie jest takie łatwe.

Na początek zobaczcie najbardziej absurdalne porady dietetyczne, które nie mają nic wspólnego z prawdą.

Czy istnieje dieta idealna? Tak!

1. Zawsze wybierajcie produkty niskotłuszczowe zamiast pełnotłustych

Szał na niskotłuszczowe produkty opanował nas w latach 90. i stał się jeszcze silniejszy po roku 2000. Wtedy wielu dietetyków przekonywało, że aby schudnąć powinnyśmy jeść produkty o niskiej zawartości tłuszczu. Jednak z czasem okazało się, że ograniczając tłuszcz, zaczynamy używać więcej cukru i soli. Więc dość szybko specjaliści zorientowali się, że to błędne koło.

Dodatkowo badania opublikowane w 2014 roku w Annals of Internal Medicine udowodniły, że dieta o obniżonej zawartości węglowodanów, jest znacznie skuteczniejsza niż niskotłuszczowa. Osoby uczestniczące w badaniu, które były na diecie niskowęglowodanowej straciły o 5 kg więcej, niż osoby ograniczające ilość spożywanego tłuszczu. Warto tutaj dodać, że uczestnicy eksperymentu byli na diecie o podobnej kaloryczności przez 12 miesięcy.

2. "Cheat day" to bardzo dobry pomysł

Jecie zdrowo przez 6 dni w tygodniu, a w ciągu jednego dnia tracicie wszystko, co udało się wam dzięki temu osiągnąć. Dlaczego? Bo mało osób podchodzi do tego dnia z rozsądkiem. Zazwyczaj kończy się to opychaniem się bez umiaru. W ruch idzie pizza, słodycze i napoje gazowane. A wszystko w ogromnych ilościach.

Ten sposób myślenia sugeruje również, że dieta jest stanem tymczasowym, a nie stylem życia, który pozwala zdrowo żyć. Macie ochotę na coś niezdrowego? Lepiej będzie, jeżeli zjecie pączka, pizzę lub fast food w chwili, gdy macie na to chęć. Małe ustępstwa (nawet każdego dnia) są znacznie lepsze niż jeden dzień spędzony na opychaniu się bez pamięci.

3. Dieta wegetariańska lub wegańska jest znacznie zdrowsza niż ta zawierająca mięso

Niestety wiele osób uważa, że już samo przejście na dietę wegetariańską lub wegańską oznacza utratę wagi. Oczywiście stosując się do zasad tego sposobu odżywiania, automatycznie spożywacie więcej warzyw i owoców, ale niestety nawet osoby, które rezygnują z jedzenia mięsa, zazwyczaj mają problem z prawidłowym komponowaniem posiłków. Zazwyczaj sięgają po najprostsze rozwiązania, czyli węglowodany proste np. chleb i makaron pszenny. Dlaczego tak się dzieje? Bo te produkty są najłatwiejsze w przygotowaniu i bardzo szybko zaspokajają głód.

4. Powinnyście unikać owoców, bo mają dużo cukru

Chyba wszystkie doskonale wiecie, że garść winogron jest znacznie zdrowsza niż garść cukierków. Oczywiście owoce zawierają cukier, ale także błonnik, witaminy, minerały i składniki odżywcze, których organizm potrzebuje, aby wspierać procesu utraty wagi.

Bardzo wiele osób o tym zapomina, że na jedzenie należy patrzeć całościowo, a nie koncentrować się na jednym składniku. Warto również zadać sobie sprawę, że istnieją owoce, które wręcz pomagają w czasie odchudzania. Do tej grupy należą np. jabłka, gruszki i jagody (do tej grupy zaliczamy m.in. truskawki, borówki, jagody, porzeczki i maliny).

5. Możecie jeść wszystko, jeżeli dużo ćwiczycie

Wiele osób myśli, że godzina spędzona na siłowni uprawnia do jedzenia wszystkiego, na co przyjdzie ochota. Czas skończyć z tym myśleniem. Jeżeli chodzi o utratę wagi, królem jest dieta. To skuteczniejszy sposób odchudzania niż ćwiczenia. Najlepsze wyniki osiągnięcie, gdy połączycie dietę i ćwiczenia, ale to przecież nic nowego.

Niestety większość ludzi przecenia ilość spalonych kalorii w czasie pobytu na siłowni. Przez to pojawia się fałszywe poczucie rozgrzeszenia, gdy na talerzu ląduje kurczak w panierce, a nie pożywna sałatka z indykiem. Takie postępowanie prowadzi niestety do jednego - nadwagi.

6. Zacznijcie stosować dietę ulubionej gwiazdy, a będziecie wyglądały jak ona

Myślice, że pijąc przez 2 tygodnie eliksir z syropu klonowego, soku z cytryny, wody i pieprzy cayenne uda się wam schudnąć? No dobra... Pewnie się wam uda, ale ta waga wróci po kolejnych czterech tygodniach.

Oczywiście wiele gwiazd chwali się różnymi sposobami na utratę wagi, ale gwarantujemy wam, że zazwyczaj nie ma sensu zawracać sobie nimi głowy. W rzeczywistości te diety są śmieszne. Zazwyczaj brakuje w nich podstawowych aminokwasów, kwasów tłuszczowych, błonnika, witamin, minerałów witalnych i kalorii, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania.

Stosując się do diet proponowanych przez gwiazdy, zapewne zauważycie tymczasem spadek wagi, ale jest to spowodowane utratą wody, a nie rzeczywistym spadkiem masy ciała. W czasie stosowana tych kuracji najprawdopodobniej będziecie musiały znosić ekstremalne bóle głowy i zmęczenie. I po co?

7. Nie jedzcie po 18.00

Kalkulacja dotycząca odchudzania jest bardzo prosta. Dodatkowe kilogramy pojawiają się, gdy dostarczacie do organizmu za dużo kalorii, a nie od tego, kiedy je dostarczacie. Jeżeli nie macie możliwości zjeść przed 18.00 albo najzwyczajniej jesteście głodne w okolicach 20.00, to nie ograniczajcie się. Jest tylko jedna zasada! Niech ostatni posiłek nie będzie zbyt obfity. Najlepiej, jeżeli będzie się składał ze zdrowych białek, tłuszczów i węglowodanów.

8. Zrezygnujcie z glutenu

Od jakiegoś czasu wśród wielu odchudzających się osób popularne jest stwierdzenie, że wystarczy odstawić gluten, aby schudnąć. Jednak prawda jest taka, że osobom zdrowym gluten nie szkodzi. Ma zły wpływ na osoby, które cierpią na nietolerancję tego składnika pokarmowego.

Ludzie jedzą produkty z glutenem od wieków i dopiero kilka lat temu okazało się, że są szkodliwe? To jedynie chwyt marketingowy i silny wpływ producentów żywności bezglutenowej. Więc, zamiast odstawiać gluten przestań zajadać się ulubionymi ciastkami i kolejnym kawałkiem pizzy. To nie gluten jest przyczyną waszej nadwagi, tylko nieprawidłowy sposób odżywiania.

