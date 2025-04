Drzemka w środku dnia ma wiele udowodnionych zalet. Może zmniejszać ochotę na podjadanie, ekspresowo usprawnia pracę mózgu, poprawia koncentrację, oczyszcza pamięć krótkotrwałą i robi przestrzeń na nowe informacje. Aby wykorzystać pełen potencjał drzemki, najlepiej „uciąć komara” o odpowiedniej porze.

Jak sen wpływa na metabolizm?

Wiele badań naukowych dowodzi, że sen odgrywa bardzo ważną rolę w regulacji metabolizmu oraz apetytu i może wpływać na proces odchudzania. Na przykład jedna z prac opublikowana w piśmie Sleep wskazała, że zbyt krótki czas snu zwiększa ryzyko otyłości brzusznej i zespołu metabolicznego w porównaniu z osobami, które śpią zalecaną liczbę godzin. Sen wpływa na regulację glukozy oraz takich hormonów jak leptyna i grelina, które odpowiadają kolejno za uczucie sytości i apetyt. Drzemki mogą uzupełniać właściwy czas odpoczynku, którego potrzebuje organizm.

Kiedy jest najgorszy moment na drzemkę i dlaczego?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił dr Raj Dasgupta, lekarz medycyny snu, pulmonolog i lekarz intensywnej terapii w wywiadzie dla portalu Today.com. Ekspert odradza drzemki po godzinie 15:00 lub w ciągu 8 godzin przed pójściem spać. Chociaż rytm dobowy może się różnić u poszczególnych osób, to ogólnie rzecz biorąc, najgorszą porą na krótki sen jest późne popołudnie i wieczór.

Osoby, które dobrze sypiają, nie powinny być na tyle zmęczone, aby odczuwać konieczność zasypiania w ciągu dnia. Co więcej, drzemka zaplanowana w złym czasie lub trwająca zbyt długo ma więcej minusów. Może pogarszać jakość snu w nocy i sprawić, że będziemy zdezorientowani i ospali po przebudzeniu.

Co istotne, silne zmęczenie w ciągu dnia może też być sygnałem choroby, np. niedoczynności tarczycy albo cukrzycy. Dlatego jeśli pomimo przespanej nocy, nie możemy obejść bez drzemek, to warto udać się do lekarza i wykonać podstawowe badania.

Najlepszy moment na drzemkę

Skoro odpowiednio zaplanowany krótki sen może być korzystny dla zdrowia fizycznego i psychicznego, to kiedy to robić? – Drzemki powinny być zgodne z naszym rytmem dobowym, który zwalnia dwukrotnie w ciągu 24 godzin – zauważa lekarz medycyny snu.

Spadek aktywności występuje w nocy, przed pójściem spać i wczesnym popołudniem, przez co czujemy się zmęczeni między godziną 12 a 14. Najlepszy czas na drzemkę to pierwszy popołudniowy spadek aktywności między 12 a 14. - dodaje lekarz dr Raj Dasgupta.

Wcześniejsze badania dowiodły, że efektywna drzemka nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. Ma to związek z fazami snu: jeżeli wejdziemy w głębokie fazy odpoczynku, obudzimy się wbrew pozorom bardziej zmęczeni i zdekoncentrowani. Niektórym osobom wystarczy dosłownie kilka minut, aby doładować akumulatory. Osoby cierpiące na bezsenność raczej nie powinny ucinać sobie drzemek w ciągu dnia.

Źródła: Deng HB et al., Short Sleep Duration Increases Metabolic Impact in Healthy Adults: A Population-Based Cohort Study. Sleep. 2017 Oct 1;40(10). doi: 10.1093/sleep/zsx130.

