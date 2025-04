Znane na całym świecie, uwielbiane za smak i znienawidzone za kalorie. Zobaczcie listy najbardziej kalorycznego jedzenia: potraw i produktów. W serwowaniu najbardziej kalorycznych potraw przoduje kuchnia amerykańska ze swoimi krążkami cebulowymi, ale zaraz za nimi jest smażona polska kiełbasa… A dalej – cheeseburger z frytkami. Gonią je włoskie dania: spaghetti carbonara, pizza z podwójnym serem, lasagne. A z deserów najbardziej kaloryczne są ciastka francuskie i pączki.

Oto zestaw najbardziej kalorycznych potraw, przekąsek i deserów. Nie należą też one do najzdrowszych. Na szczęście jedzone raz na jakiś czas nie zrujnują zdrowia ani figury. Natomiast regularne sięganie po nie nikomu na zdrowie nie wyjdzie.

Cheeseburger z bekonem i frytkami

Amerykanie uwielbiają szybkie jedzenie. Nie mając czasu na gotowanie w pośpiechu zjadają coś "na mieście". Cheeseburgera z bekonem i frytkami zazwyczaj nie traktują jako główny posiłek, tylko jako przekąskę. Przekąskę z zabójczą ilością 2380 kalorii. A do tego oczywiście jakiś napój, najczęściej cola, czyli dodatkowe 300 kcal. Aż trudno uwierzyć, że niektórym taka ilość kalorii wystarcza na dwa dni.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: cheeseburger/ Adobe Stock, Wejkszo

Spaghetti carbonara

To chyba najbardziej kaloryczne danie makaronowe kuchni włoskiej. Makaron, bekon, jajka, ser, śmietana - takie połączenie musi być kaloryczne. I jest, jedna porcja to około 1000 kalorii. Ale dla wszystkich miłośników tej potrawy pocieszające jest to, że spaghetti takie jest zdecydowanie zdrowsze od wszelkich fast foodów.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: carbonara/ Adobe Stock, lilechka75

Pizza z podwójnym serem

Duża pizza z podwójnym serem to około 2000 kcal. Wydawałoby się, że nie dużo, bo przecież duża pizza to kilka sporych kawałków, ale niestety największym problemem przy jedzeniu pizzy jest to, że zazwyczaj na jednym kawałku się nie kończy.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: pizza z podwójnym serem/ Adobe Stock, Bangkok Click Studio

Smażone krążki cebuli

W porcji 350 g jest aż 1246 kcal i ponad 68 g tłuszczu, z czego ponad 63 g to tłuszcz nasycony. Do tego zabójcza dawka soli – 2900 mg, czyli ponad 120% dziennego zapotrzebowania. I tak oto z całkiem niewinnej i zdrowej cebuli można zrobić ryzykowną dla zdrowia bombę kaloryczną. Wystarczy panierka i tłuszcz, którym nasiąka.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: krążki cebulowe/ Adobe Stock, grinchh

Smażona kiełbasa

Porcja ważąca 370 g dostarcza 1232 kcal. Oczywiście, mniej kaloryczny będzie kawałek grillowanej chudej kiełbasy, niż kiepskiej jakości kiełbasa pełna tłuszczu i utopiona w tłuszczu na patelni. Zawsze można nawet z nisko- czy wysokokalorycznego produktu zrobić jeszcze bardziej kaloryczny. Ale można też sprawy nie pogarszać – ważny jest sposób przygotowania i dodatki do potrawy.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: kiełbasa smażona/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Lasagne

Kultowa lasagne, za którą szaleje nie tylko kot Garfield jest niestety również dość kaloryczna. Ten wyborny włoski specjał z mięsem, pomidorami, serem i beszamelem zawiera w jednej porcji około 600 kcal.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: lasagne/ Adobe Stock, exclusive-design

Placki ziemniaczane

Niektórzy twierdzą, że placki ziemniaczane to lekki obiad, bo bez mięsa. Nic bardziej mylnego. Smażone w głębokim tłuszczu, podane z cukrem, śmietaną lub gęstym sosem to prawdziwa bomba kaloryczna. 100 g samych placków to około 230 kalorii i 13 g tłuszczu.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: placki ziemniaczane/ Adobe Stock, Tomasz Bidziński

Golonka

Przysmak każdego pana, panie (chyba ze względu na jej kaloryczność) unikają jej jak ognia. 100 gramów tego przysmaku zawiera aż około 300 kalorii (porcja – ok. 600 kcal) i według dietetyków zbyt częste jedzenie golonki może prowadzić do chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy miażdżycy. Panowie się jednak nie przejmują i popijają ją zimnym piwem.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: golonka/ Adobe Stock, exclusive-design

Ciastka francuskie

Uwielbiane na całym świecie francuskie ciastka to głównie duże ilości masła, cukier i mąka. A dodatkowo nadzienie oraz lukier. 100 g takiego smakołyku to aż 400 kalorii.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: ciastka francuskie/ Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Pączki

To zaraz obok francuskich ciastek najbardziej kaloryczny deser. Jeden pączek zawiera około 300 kalorii. Chociaż robi się je z ciasta drożdżowego, które jest lekkostrawne, to smażenie ich na głębokim tłuszczu staje się pułapką dla wszystkich dbających o linię.

fot. Najbardziej kaloryczne jedzenie: pączki/ Adobe Stock, yanek

Najbardziej kaloryczne są produkty zawierające tłuszcz. Dlatego sam szczyt najbardziej kalorycznych produktów stanowią oleje i tłuszcze zwierzęce oraz roślinne. Zaraz za nimi plasują bogate w tłuszcz orzechy i nasiona, w tym kakao, które czyni gorzką czekoladę produktem wysokokalorycznym.

Sprawdziliśmy, co ma najwięcej kalorii na 100 g. Oto najbardziej kaloryczne produkty spożywcze – powyżej 500 kcal w 100 g:

olej rybi, np. z wątroby dorsza czy mehadena – 902 kcal, łój wołowy – 902 kcal, uniwersalny olej kukurydziany – 900 kcal, olej kokosowy – 892 kcal, olej z otrębów ryżowych, z migdałów, rzepaku, lniany, oliwa itp. – 884 kcal, masło klarowane – 876 kcal, suszone orzechy pili – 719 kcal, orzechy makadamia – 718 kcal, masło, margaryna – 717 kcal, orzechy pekan – 691 kcal, orzechy pinii – 673 kcal, naturalne, suszone wiórki kokosowe – 660 kcal, orzechy brazylijskie – 659 kcal, orzechy włoskie – 654 kcal, niesłodzona czekolada do pieczenia – 642 kcal, orzechy laskowe – 628 kcal, masło migdałowe – 614 kcal, ciemna czekolada (70-85% kakao) – 598 kcal, masło orzechowe niesolone – 598 kcal, masło sezamowe (tahini) – 595 kcal, suszone jaja – 592 kcal, suszone nasiona słonecznika (łuskane) – 582 kcal, ciemna czekolada (60-69% kakao) – 589 kcal, migdały – 579 kcal, prażone nasiona dyni – 574 kcal, orzeszki ziemne – 567 kcal, orzeszki pistacjowe – 560 kcal, czipsy ziemniaczane solone – 560 kcal, suszone nasiona dyni – 559 kcal, niesłodzony karob – 540 kcal, biała czekolada – 539 kcal, czekolada mleczna – 535 kcal, nasiona lnu – 534 kcal, nasiona maku – 525 kcal, wafelek KitKat – 518 kcal, nasiona krokosza barwierskiego – 517 kcal, kiełbasa pepperoni – 504 kcal.

Zastanawiasz się co jeść, żeby przytyć, ale w zdrowy sposób? Poza ćwiczeniami warto wprowadzić do diety wysokokaloryczne produkty, które poza energią dostarczają wielu cennych składników. To przeciwieństwo tzw. pustych kalorii, które poza energią nie zapewniają organizmowi cennych witamin, minerałów i makroskładników (białka i zdrowego tłuszczu).

Oto prawdziwe zdrowe bomby kaloryczne oraz produkty o znacznej, choć wyraźnie niższej kaloryczności, które pomogą zbudować zdrową, sportową sylwetkę:

pieczone udka kurczaka – 184 kcal w 100 g,

– 184 kcal w 100 g, domowa granola – nawet 490 kcal w 100 g,

łosoś – 200 kcal w 100 g,

– 200 kcal w 100 g, awokado – 160 kcal w 100 g,

ciecierzyca – 164 kcal w 100 g,

bataty – 100 kcal w 100 g,

ryż brązowy – 123 kcal w 100 g,

– 123 kcal w 100 g, orzechy makadamia – 718 kcal w 100 g,

olej lniany na zimno – 884 kcal w 100 g,

na zimno – 884 kcal w 100 g, tofu – 107 kcal w 100 g.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 9.07.2012.

