Nadwaga stanowi globalny problem. Od wielu lat obserwuje się wzrost rozpowszechnienia nadwagi, niekorzystne są także prognozy na przyszłość. W Polsce ponad połowa ludzi dorosłych ma nadmierną masę ciała.

Co przyczynia się do nadwagi?

Główną przyczyną rozwoju nadwagi jest przedłużający się stan zaburzonego bilansu energetycznego, kiedy to energia spożywana przekracza energię wydatkowaną. Dlatego

należy dbać o taki sposób żywienia, który chroni przed zbyt dużym spożyciem energii w postaci dużych ilości kalorycznej żywności.

Slimastick – sposób na nadwagę

Suplement diety Slimastick to preparat zalecany dla osób dorosłych z nadwagą, chcących powrócić do prawidłowej masy ciała. Preparat zawiera następujące składniki czynne:

błonnik pokarmowy z korzenia cykorii,

glukomannan,

witaminę B2 (ryboflawinę).

Czym są glukomannany?

Glukomannany są polisacharydami stanowiącymi naturalny błonnik, który występuje w bulwach roślin z rodzaju Amorphophallus. Do rodzaju tego należy ok. 170 gatunków rosnących na obszarze od Afryki Zachodniej do Polinezji.



Glukomannan pęcznieje w żołądku, tworząc objętościowy żel, który przesuwa się do jelita cienkiego i tworzy warstwę pokrywającą jego powierzchnię. Glukomannan stosowany w ramach diety niskokalorycznej pomaga w utracie wagi.



Korzystne działanie glukomannanu występuje w przypadku spożywania go w ilości 3 g dziennie, w trzech dawkach po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem, w ramach diety niskokalorycznej.

Jak działa Slimastick?

Preparat uzupełnia dietę w błonnik pokarmowy z korzenia cykorii, glukomannan oraz

witaminę B2. Zalecany jest dla osób dorosłych z nadwagą, chcących powrócić do prawidłowej masy ciała. Glukomannan, stosowany w ramach diety niskokalorycznej, pomaga w utracie wagi. Witamina B2 (ryboflawina) przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

fot. serwis prasowy Slimastick

W jakich ilościach można stosować Slimastick?

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu to dla dorosłych 3 saszetki dziennie, w trzech osobnych porcjach, przed posiłkami. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 1 szklance wody (o temperaturze pokojowej) i wypić natychmiast po sporządzeniu. Produkt należy spożywać z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.



Nie powinno się przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Co zawierają saszetki Slimastick?

Jedna saszetka zawiera : błonnik pokarmowy z korzenia cykorii 2 g, glukomannan 1 g, witamina B2 (ryboflawina) 0,5 mg (35,7%*).

: błonnik pokarmowy z korzenia cykorii 2 g, glukomannan 1 g, witamina B2 (ryboflawina) 0,5 mg (35,7%*). Trzy saszetki zawierają: błonnik pokarmowy z korzenia cykorii 6 g, glukomannan 3 g, witamina B2 (ryboflawina) 1,5 mg (107%*).

* - procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki: błonnik pokarmowy z korzenia cykorii; glukomannan (pozyskany z Amorphophallus konjac); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat cytrynowy; ryboflawina (ryboflawiny 5’ – fosforan sodowy).

Jakie są ograniczenia stosowania Slimastick?

Ograniczenia stosowania preparatu to przede wszystkim nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem. W przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia produktu z niewystarczającą ilością płynu należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zakrztuszenia lub zadławienia.

Jak należy przechowywać Slimastick?

Slimastick należy przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Co dodatkowo pozytywnie wpłynie na odchudzanie?

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pamiętaj, że uprawianie sportu, a nawet codzienne spacery przyspieszą spalanie tkanki tłuszczowej i sprawią, że poczujesz się dużo lepiej.