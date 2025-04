Jaki jest współczesny kanon piękna kobiety?

Rozmiar 38, BMI - 22, figura typu klepsydra. Tak mniej więcej powinna wyglądać kobieta idealna. I choć na każdym kroku media zalewają nas reklamami, do których zatrudniają wyłącznie panie o idealnej figurze, w Polsce i innych krajach rozwiniętych, wciąż przybywa osób otyłych. Czy kobiety z nadwagą skazane są na kompleksy? Otóż wydaje się, że niekoniecznie...

Nadwaga w Polsce i na świecie: eksperci biją na alarm!

Co 5. dorosły europejczyk cierpi na otyłość. Oznacza to 150 mln ludzi, których BMI przekracza 30 pkt. Co więcej, z danych WHO wynika, że osób

z nadwagą przybywa (wg. GUS nadwagę ma już 46% Polek). W naszym kraju aż 1,5 mln osób choruje na otyłość III stopnia, przy której wskaźnik BMI wynosi 40 i więcej punktów.

Oblicz swoje BMI

Jak czują się osoby z nadwagą i otyłe?

Samopoczucia osób z nadwagą nie poprawiają magazyny prezentujące szczupłe modelki i celebrytki. Medialna presja sprawia, że ludzie z nadmiarem kilogramów czują się wykluczani.

Ludzie z nadwagą często muszą się zmagać z negatywnymi reakcjami otoczenia. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że aż 64% Polaków uważa, że osoby otyłe spotykają liczne przykrości związane z ich wyglądem.

Wielokrotnie zdarza się słyszeć od tęgich osób, że problem ich otyłości wcale im nie przeszkadza. Że są szczęśliwe i radosne. Jednak większość z nich w ten sposób odwraca tylko uwagę od własnego problemu.

Osoby otyłe często żartują publicznie ze swoich nadprogramowych kilogramów, płacząc równocześnie w poduszkę, kiedy po raz kolejny nie były w stanie kupić sobie modnego ubrania, bo brakowało odpowiednio dużego rozmiaru.

Jak zaakceptować siebie i swoją nadwagę?

Ucisz wewnętrznego krytyka. Poszukaj w sobie walorów psychicznych, fizycznych i duchowych. Wypisz je i zerkaj do tej listy. Unikaj towarzystwa ludzi, którzy krytykują i obwiniają innych. Wybacz rodzicom. Rozpatrywanie krzywd z przeszłości blokuje konstruktywne działanie i rozwój. Koncentruj się na możliwościach a nie ograniczeniach. Skupiaj się na pozytywnym myśleniu na własny temat. Zaakceptuj swoje niedoskonałości. Pogódź się z faktem, że są rzeczy na które nie masz wpływu np. inteligencja lub temperament. Naucz się stawiania granic i asertywności. Nie masz obowiązku spełniania oczekiwań i wymagań innych. Bądź dla siebie łagodna.

na podstawie tekstu Zbigniewa Zborowskiego/Pani Domu