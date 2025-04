Na ile kilogramów wyglądam?

Fot. Fotolia

Zaburzona samoocena - jak ją rozpoznać?

Samoocena pokazuje, jaki mamy stosunek do samych siebie. Z zaburzoną samooceną mamy do czynienia wtedy, gdy postrzeganie własnej osoby uniemożliwia lub utrudnia wykorzystywanie potencjału własnych możliwości, blokuje działania, prowadzi do poczucia winy i potęguje brak akceptacji własnej osoby.

Źródłem wewnętrznych konfliktów i przyczyną niepowodzeń lub odtrącenia ze strony otoczenia może być także zawyżona samoocena - przesadne uwielbienie dla samego siebie. Zarówno nad niską, jak i zawyżoną samooceną trzeba pracować. Dopiero, gdy jest ona prawidłowa, możemy być świadomi własnych zalet, uwzględniając niedostatki.

Niska samoocena to brak pewności siebie, a ten z kolei oznacza kompleksy - zarówno te dotyczące cech charakteru, jak i wyglądu. To dlatego tak wiele kobiet, które są niezadowolone ze swojego odbicia w lustrze nie potrafi dostrzec w sobie innych zalet. Wówczas także wiele z nich zaczyna zastanawiać się, czy tak samo negatywnie postrzegają je inni. Czy tak właśnie jest?

Dlaczego twoja waga cię niepokoi?

Dlaczego twoja waga spędza ci sen z powiek? – Niska samoocena nie pozwala ci zrozumieć, że jesteś dla siebie niesprawiedliwa. Kiedy oceniasz siebie zbyt surowo i nie potrafisz cieszyć się z własnych osiągnięć – prawdopodobnie zarażasz tym innych. Kiedy wyraz twojej twarzy z daleka mówi "Jestem gruba i brzydka", a w dodatku nie potrafisz zdobyć się na uśmiech - inni zaczną omijać cię szerokim łukiem... mimo że przecież nikt nie wie, ile kilogramów ważysz.

W dużej mierze jesteś postrzegana tak, jak się czujesz. To, czy na wadze ostatnio przybył kilogram czy dwa wcale nie oznacza, że wszyscy wokół oceniają cię przez pryzmat dodatkowych kilogramów. Świadomi twojej wagi są tylko ci, którym sama o tym powiedziałaś. Pamiętaj jednak, że można to komunikować na różne sposoby – nie pozwól, by inni także byli dla ciebie surowi.

Ocena wyglądu na forum internetowym

Na wielu forach internetowych aż roi się od pytań:

Czy jestem ładna?

Na ile kilogramów wyglądam?

Co zmienić w swoim wyglądzie?

Jak prezentuję się w tej sukience?

Nie ma w tym nic dziwnego – jesteśmy ciekawi tego, jak postrzegają nas inni. Warto jednak uważać – często zdarza się, że wrzucone do Internetu zdjęcia zaczynają żyć własnym życiem.

Bądź ostrożna – kiedy wrzucasz do sieci fotografie przedstawiające całą sylwetkę w samej bieliźnie może się okazać, że twój wizerunek stanie się obiektem żartów czy kompromitujących przeróbek.

Zadając na forum internetowym jedno z powyższych pytań pamiętaj o tym, że internauci zapewne zwrócą uwagę na wszystkie mankamenty twojej urody – w wirtualnym świecie łatwiej usłyszeć słowa szczerości, które mogą okazać się bolesne. Pamiętaj też o tym, że osoby, które oceniają cię w ten sposób niejednokrotnie leczą w ten sposób własne kompleksy. Wystarczy rozejrzeć się wokół – czy na ulicach widujesz same modelki, przy których wyglądasz jak kopciuszek? Na pewno nie!

