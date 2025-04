Zazwyczaj po około 5 dniach fazy uderzeniowej, przychodzi czas na fazę, która doprowadzi Cię do upragnionej masy ciała.

Drugi etap diety jest mniej restrykcyjny. Osoba odchudzająca się może włączyć do diety warzywa. Nadal jest to jednak bardzo niefizjologiczny sposób żywienia. Ogólna zasada jest taka, że dni, w które jada się same produkty białkowe występują naprzemiennie z dniami, w które można jadać produkty proteinowe w połączeniu z warzywami.

Reklama

Dni proteinowe

Zasady żywienia w dni proteinowe nie różnią się niczym od zaleceń fazy uderzeniowej. Jedynymi dozwolonymi produktami są chude produkty mięsne, drób, ryby i owe morza, jaja i produkty mleczne.

Przeczytaj: Natychmiastowe efekty - pierwsza faza diety proteinowej

Dni warzywne

Drugi etap diety wprowadza do Twojej diety urozmaicenie w postaci warzyw. Nie wszyscy za nimi przepadają, ale po pięciu dniach „węglowodanowego postu” muszą one wystarczyć.

Dukan dopuszcza jedzenie pomidorów, ogórków, szpinaku, rzodkiewek, porów, szparagów, boćwiny, cykorii bakłażanów, cukinii i papryki. Możesz je jeść bez ograniczeń, ale naturalnie nie należy przesadzać. Warzywa najlepiej jest jeść na surowo. Jeśli ktoś z przyczyn zdrowotnych nie toleruje surowych warzyw może je ugotować lub upiec.

Zakazanymi warzywami są natomiast te, które zawierają dużo skrobi. Należą do nich groszek, fasola szparagowa, bób i soczewica.

Stosując dietę Dukana musisz również zapomnieć o sosach opartych na olejach i oliwie. Dopuszczalne jest natomiast przygotowywanie sosów na bazie oleju parafinowego i jogurtów.

Zobacz też: Czy duża ilość białka w diecie jest zdrowa?

Co oznacza naprzemiennie?

Wprowadzenie etapu naprzemiennego pozwala na stopniową, wolniejszą niż w fazie uderzeniowej utratę masy ciała. Według autora diety, chudnięcie następuje jedynie podczas trwania dni proteinowych.

Etap naprzemienny może być prowadzony w różnych rytmach. Dla osób otyłych najlepszym, rozwiązaniem jest 5/5. W zależności od tego ile kilogramów zamierzasz schudnąć możesz zdecydować się na łatwiejsze zestawy: 2/7 czy 2/0. Ostatni oznacza, że po dwóch dniach proteinowych, zamiast dni warzywnych możesz stosować dietę zwyczajową.

Efekty?

Efekty, których możesz się spodziewać na tym etapie nie są spektakularne. Spadek masy ciała w okolicach 1 kg, to spadek, którego możesz się spodziewać stosując niskokaloryczne, dobrze zbilansowane diety.

Reklama

Źródło: "Nie potrafię schudnąć", Dr Pierre Dukan, Kraków 2008/ak