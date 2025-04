Ustalenie odpowiedniej liczby kalorii jest obecnie bardziej sztuką niż nauką. Gdyż istnieje bardzo dużo zmiennych, które należy wziąć pod uwagę w czasie komponowanie odpowiedniej diety. A na jej skuteczność składa się wiele czynników. Zobaczcie, na które powinnyście zwrócić szczególną uwagę.

1. Rodzaj wykonywanego treningu

Trening z ciężarami i interwałowy pozwalają spalić więcej kalorii niż ćwiczenia cardio. Dlatego, jeżeli chodzicie na siłownię, ćwiczycie z ciężarem własnego ciała lub zakochałyście się w tabacie, to powinnyście uwzględnić to w swojej diecie. A dokładniej mówiąc jeść więcej.

2. Rodzaj diety

Jeżeli jesteście na diecie wysokobiałkowej, to powinnyście wiedzieć, że spalenie białka wymaga od organizmu znacznie więcej wysiłku i trwa dłużej, niż np. węglowodanów. Taki sposób odżywiania będzie uzasadniony, jeżeli sporo ćwiczycie.

Gdy aktywność fizyczna jest złem koniecznym, starajcie się jeść jak najwięcej warzyw, które są niskokaloryczne i zawierają dużo błonnika. Dzięki temu nie będziecie głodne, a wasza waga będzie systematycznie spadała. Jednak przyznamy szczerze, że nie jesteśmy za takim rozwiązaniem. Zalecamy łączenie zdrowej i zbilansowanej diety z regularną aktywnością fizyczną.

3. Liczbę kilogramów do zrzucenia

Zanim rozpoczniecie dietę, powinnyście zastanowić się, ile kilogramów chcecie zrzucić. Dzięki temu będzie łatwiej rozsądnie zaplanować dietę, która pozwoli wam z głową pozbyć się zbędnego tłuszczyku.

Najłatwiej będzie ograniczyć ilość spożywanych kalorii. Postaraj się uszczuplić swój jadłospis o (na początku) 500 kalorii i zacznij regularnie się ruszać. Po 2-3 tygodniach wejdź na wagę, zmierz obwody i sprawdź, czy coś się zmieniło. Jeżeli nie to oznacza, że podaż kalorii jest nadal za wysoka, w stosunku do tego, co spalasz.

Pamiętaj, że organizm jest bardzo skomplikowana, a dobranie odpowiedniej diety jest bardzo trudne. Wiele osób zapomina, że potrzeby kaloryczne tkanki tłuszczowej są zupełnie inne niż tkanki beztłuszczowej (mięśni, kości i narządów wewnętrznych). Czas najwyższy zdać sobie sprawę, że zapotrzebowanie kaloryczne tkanki tłuszczowej są bliskie zeru.

4. Indywidualny metabolizm

Diety odchudzające nie biorą pod uwagę wielu indywidualnych zmiennych, dlatego nie powinnyście traktować ich jako biblii, tylko podchodzić do nich z dystansem i słuchać sygnałów, które wysyła organizm. Może się okazać, że jadłospis, który jest dobry dla waszych koleżanek, wcale nie musi być dobry dla was.

Tradycyjne zalecenie dla osób, które chcą schudnąć, sugeruje ograniczenie dziennego spożycia kalorii o 500-1000 kalorii. Jednak ta rada nie jest dobra dla każdego. Zdrowy rozsądek to najlepszy doradca. Pamiętajcie, że nie ma jednej metody, która jest odpowiednia dla każdego. To byłoby za łatwe.

