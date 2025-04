Z czego się je robi?



Ser żółty jest bardzo kaloryczny. Inaczej z serami białymi. Fata i mozzarella kojarzą się nam ze zdrowymi twarogami przez swoją barwę. Różnią się one jednak od naszych serów. Prawdziwa mozzarella jest robiona z mleka bawolego. Ta z mleka krowiego to popularny, tańszy zamiennik. Jest serem świeżym, tłustym, niedojrzewającym. Jest wytwarzana w regionach południowo-wschodnich Włoch. Ma delikatny, kremowy smak. Feta pochodzi z Grecji i produkowana jest z mieszanki pasteryzowanego mleka owczego i koziego, gdzie to drugie może stanowić do 30 procent składu, lub tylko z mleka owczego. Dojrzewa ok. 3 miesiące. Oczywiście ten ser także jest wyrabiany w Europie z tańszego mleka krowiego. Ma słony, wyrazisty smak.

Ile mają kalorii?



Ser mozzarella jest tłusty. Mimo iż ma delikatną konsystencję i wydaje się lekki to posiada on ok. 260 kcal w 100 gramach oraz 20 gramów białka i 16 gramów tłuszczu. Ser pełnotłusty to 286 kcal. Feta jest odrobinę mniej kaloryczny w 100 gramach ma 216 kcal, 17 gramów białka i 16 gramów tłuszczu.

Do czego je dodawać?



Sery te możemy komponować z różnymi składnikami. Będą świetnie smakować z na zimno jak i na gorąco. Ser mozzarella świetnie komponuje się z pomidorami i bazylią. Możemy go również podać na wierzch zapiekanki ziemniaczanej. Ser feta to oczywiście składnik pysznej sałatki greckiej. Wzbogaci smak szpinaku i będzie idealny jako nadzienie do makaronowych muszli.

Pomysłów na dania z tymi serami może być oczywiście o wiele więcej. Pamiętajmy jednak, że są one kaloryczne i nie należy z nimi przesadzać.

