Chleb to składnik zbilansowanej diety! Zgodnie z najnowszą Piramidą Zdrowego Żywienia produkty zbożowe są, zaraz po warzywach i owocach, najważniejszym elementem zdrowej diety. Dlatego, jeśli nie jesteś uczulona na któryś ze składników pieczywa nie musisz go eliminować! Dietetycy twierdzą wręcz, że chleb może sprzyjać utrzymaniu szczupłej sylwetki. Jednak, żeby tak się stało muszą zostać spełnione określone warunki. Jakie?

1. Wybierz dobrej jakości chleb!

Im krótsza lista składników chleba, tym lepiej. Kupując pieczywo zwracaj uwagę, czy nie jest konserwowane chemicznie lub barwione karmelem. Zwykła, codzienna kromka to nic więcej jak woda, mąka, zakwas/drożdże i sól.

2. Stawiaj na chleb z mąki razowej

Gdy do pieczenia używa się mąki razowej maleje indeks glikemiczny pieczywa i rośnie zawartość błonnika pokarmowego. Dzięki tym dwóm cechom po zjedzeniu kanapki będziesz długo syta.

3. Wybieraj pieczywo z dodatkiem ziaren

Prozdrowotne właściwości chleba dodatkowo „podkręca” dodatek ziaren np. słonecznika, chia, siemienia lnianego. Zawierają one wartościowe białko oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które łagodzą stany zapalne i wzmacniają odporność organizmu.

4. Ogranicz chleb pszenny

Świat „zalewa” masa żywności na bazie pszenicy i choć to wartościowe zboże to nie warto przesadzać z jego ilością. Z tego powodu namawiamy cię do eksperymentowania z pieczywem na bazie innych mąk.

5. Wypróbuj pieczywo żytnie i gryczane

Zdziwisz się jak różne smaki może mieć kromka chleba. Wybierz klasyczny chleb żytni lub spróbuj takiego, który powstaje z mąki gryczanej. Pieczywo gryczane to bardzo dobra alternatywa dla wszystkich osób, które nie tolerują glutenu. Ma lekko orzechowy, ciekawy posmak.

6. Dobry chleb jest źródłem błonnika i witamin z gr. B

Pieczywo to nie tylko węglowodany! W chlebie na bazie ziaren i mąki razowej znajdziesz także duże ilości witamin z gr. B, magnezu, selenu, cynku i błonnika pokarmowego.

7. Jedz kanapki maksymalnie raz dziennie!

Nie zamieniaj się w kanapkowca. Wiemy, że kanapki można błyskawicznie przygotować, ale nie możesz jeść ich od rana do wieczora. Stawiaj na urozmaicenie diety, dlatego jedz je maksymalnie raz na dzień.

8. Urozmaicaj dodatki do kanapek!

Kanapka to nie tylko bułka, ser i wędlina. To danie, które daje mnóstwo możliwości komponowania różnych dodatków i zmiany smaków. Nie zapominaj o jajkach, hummusie, pastach warzywnych. Spróbuj kanapek na słodki np. z tahini, sezamem i truskawkami! Pycha!

9. Uważaj na masło i serki do smarowania!

Nie zwiększaj kaloryczności kanapek przez dodatek masła lub serka śmietankowego do smarowania. Czy wiesz, że niektóre serki do smarowania mogą mieć nawet 60% tłuszczu w suchej masie produktu? Kochasz masło? Pilnuj, by zawsze mieć niewielki kawałek poza lodówką. Jeśli używasz masła schłodzonego kroisz je, nie smarujesz, a przez to zjadasz dodatkowe 70-80 kcal!

