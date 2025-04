1. Zwizualizuj swój cel

To najważniejsza rzecz, jaką musisz zrobić przed przejściem na dietę i rozpoczęciem ćwiczeń - zrób rachunek sumienia. Zastanów się, w czym tkwi twój problem, dlaczego chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie. Może pomogą ci w tym stare lub aktualne zdjęcia? Nic tak nie motywuje, jak widok siebie szczupłej sprzed lat lub widok osoby przy kości, która łudząco przypomina ciebie z ostatniej imprezy...

2. Postaw szlaban na lodówkę

Nie jesz po 20 i koniec kropka! Jeśli twoi bliscy nie są na diecie odchudzającej, wydziel w lodówce swoją prywatną półkę. I na koniec obwieś owo zbiorowisko pokus zdjęciami przedstawiającymi gwiazdy, które twoim zdaniem mają idealne ciało. Dzięki temu za każdym razem sięgając po coś do jedzenia zastanowisz się co najmniej 2 razy.

3. Umów się z przyjaciółkami

Nic tak nie motywuje, jak umowa z przyjaciółkami. Wspólnie chcecie schudnąć przed Sylwestrem? Świetny pomysł! W tym przypadku swoje zrobi zdrowe konkurowanie o liczbę straconych kilogramów.

4. Załóż się o wymarzoną rzecz

Może dobrym partnerem do zakładu będzie twój facet, siostra lub przyjaciółka? W tej grze wszystkie chwyty dozwolone. Umówcie się, że po dojściu do pewnego pułapu wagowego osoba ta będzie musiała kupić ci np. wymarzoną torebkę. Zakład może działać również w drugą stronę - każdy przecież ma jakieś plany i wymarzone cele do osiągnięcia. A takie trofeum motywuje każdą kobietę!

5. Zrób sobie badania

To chyba najważniejsza rzecz, o którą chodzi w utracie wagi. Choć niewielu myśli o odchudzaniu w kategoriach zdrowotnych, kiepskie wyniki badań dają do myślenia. I naprawdę bardzo motywują...

6. Pomyśl o byłym lub przyszłym facecie ;)

Marzy ci się, by twój były zobaczył cię odmienioną, zgrabną i emanującą pięknem? Rozstanie to dla wielu kobiet moment, który najbardziej motywuje do skupienia się na własnej samorealizacji - również cielesnej. Jeśli zaś nie ma w twoim życiu bodźca nazywanego "byłym", skup się na teraźniejszości. Może gdzieś obok jest ten, którego również chciałabyś oczarować swoim nowym ciałem?

