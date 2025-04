Czujesz, że jesteś o krok od decyzji, aby dać sobie spokój z treningami bo brakuje ci odpowiedniej motywacji do ćwiczeń? Przekonaj samą siebie, że nie warto przerywać. Nawet dziwaczny sposób na odzyskanie chęci może okazać się skuteczny.

Jak odnaleźć motywację do ćwiczeń? Te sposoby sprawią, że pojawią się efekty!

1. Urozmaicaj trening

Twoje mięśnie muszą „uczyć się” również innych ruchów. Staje się to dla nich wyzwaniem nowego rodzaju, dzięki czemu spalają więcej tłuszczu. Raz w miesiącu spróbuj trudniejszych zestawów. Jeśli ćwiczysz w domu z kasetą wideo, zatrzymaj ją na 5 minut i wykonaj kilka dodatkowych wypadów lub „pajacyków”.

2. Odmień tempo ćwiczeń

Kiedy ćwiczysz w stałym rytmie, spalasz od 6 do 8 kalorii na minutę. Przyspieszysz ten proces, jeśli zastosujesz tzw. trening z interwałami. To znaczy wprowadzisz do ćwiczeń krótki, 30-sekundowy okres maksymalnego wysiłku. Przemiana materii jest wtedy znacznie szybsza i w efekcie tracisz do 30% więcej kalorii.

3. Zwiększ częstotliwość powtórzeń

W ten sposób dłużej spalasz kalorie. Co jakiś czas intensyfikuj też ćwiczenia.

4. Wykorzystuj każdą chwilę

Zdarza się dość często, że kobiety, które tego dnia już ćwiczyły, unikają jakiejkolwiek dodatkowej aktywności ruchowej. Dlatego nigdy nie mów: „Dzisiaj już się gimnastykowałam”. Wręcz przeciwnie, wykorzystuj każdą okazję, aby rozruszać mięśnie. Przejdź na przykład jeden przystanek piechotą albo wejdź po schodach, zamiast wjeżdżać windą.

Za dużo przebywasz w sali? Wyjdź na dwór!

1. Spaceruj codziennie

Niech cię nie zniechęca chłód i zła pogoda. Norwedzy mawiają, że jeśli ktoś marznie, to tylko dlatego, że źle się ubrał. W sklepach pełno jest kurtek i dresów ze specjalnych tkanin: chronią przed wiatrem i wilgocią, odprowadzają pot na zewnątrz, zapewniają ciepło i komfort.

2. Wypraw się na poszukiwania

Znajdź takie miejsca, w których jeszcze nie ćwiczyłaś. Na przykład w centrum handlowym. Może pobiegasz w zoo czy w ogrodzie botanicznym? Albo dla odmiany pójdziesz na długi spacer skrajem wydm? Cokolwiek wymyślisz, pozwoli ci odsunąć zmorę nudy.

3. Pożycz psa lub małe dziecko

Mają w sobie tyle energii, że sporo wysiłku będzie cię kosztowało dotrzymanie im kroku. Nie ma to jak gry z trzylatkiem na placu zabaw. Albo pogoń za psem, który rzuca ci wyzwanie, poszczekując 20 metrów dalej.

4. Biegaj w grupie

To najlepsze rozwiązanie, jeśli boisz się sama maszerować lub uprawiać jogging. Większa grupa jest znacznie mniej narażona na różne niebezpieczeństwa. Jednak nawet wtedy wybierajcie uczęszczane trasy oraz miejsca dobrze oświetlone. Unikajcie ciemnych parków, uliczek i zaułków.

Czujesz się zniechęcona? Zrewiduj oczekiwania!

1. Daj sobie więcej czasu

Zmniejszenia wagi, spalenia tkanki tłuszczowej i rozwoju mięśni możesz spodziewać się dopiero po 2 miesiącach treningu. Ale już po 3 pierwszych sesjach ćwiczeń serce pracuje wydajniej. Ciesz się osiągniętymi sukcesami: wchodzisz po schodach bez zadyszki, a twoje uda przestają się o siebie ocierać!

2. Sprawdź, jakie bierzesz lekarstwa

Przyjmowaniu antydepresantów, środków hormonalnych czy sterydów towarzyszy efekt uboczny: wzrost wagi ciała. Zapytaj lekarza, czy to nie przez te preparaty tyjesz.

3. Wysypiaj się

Sen wpływa na efektywność spalania tłuszczu i daje energię. Zamiast wpatrywać się do późna w telewizor, idź spać o godzinę wcześniej. Ani się obejrzysz, jak forma wróci.

4. Zrób badania krwi

Najpewniej dowiesz się, że dzięki schudnięciu masz niższy poziom cholesterolu, trójglicerydów oraz cukru we krwi. Taka wiadomość zwiększy twoją motywację do ćwiczeń.

5. Czy nie dosyć tego odchudzania?

Szło ci tak dobrze, że postanowiłaś zmienić plany na ambitniejsze. A nowe cele nieoczekiwanie stały się źródłem frustracji. Czy naprawdę musisz dalej chudnąć? Być może twoja waga jest już odpowiednia. Sprawdź, ile powinnaś ważyć.

Rozleniwiłaś się? Zbierz odwagę po kontuzji!

To bywa niełatwe, szczególnie jeśli ból masz świeżo w pamięci. Ale właściwie dobrane ćwiczenia spełnią podwójną rolę: rehabilitacji i psychoterapii.

1. Poproś trenera o radę

Jeżeli zasugeruje odpoczynek, nie lekceważ jego zaleceń. Zapytaj, jaka forma aktywności jest dla ciebie dopuszczalna. Być może zaproponuje ci ćwiczenia rozciągające czy z ciężarkami lub wskaże inny rodzaj zajęć - np. basen, jogę lub tai chi.

2. Ucz się na błędach

Potraktuj kontuzję jak sygnał ostrzegawczy od organizmu, że coś robisz źle. Masz teraz szansę się poprawić. Wprowadź bardziej zróżnicowane ćwiczenia i spróbuj wykonywać je ze zwiększoną koncentracją.

Czujesz się znudzona? Połącz kilka ról!

1. Zostań własnym didżejem

Słuchanie muzyki do ćwiczeń ułatwia je i to na trzy sposoby: działa relaksująco, odwraca uwagę od zmęczenia, a także poprawia koordynację ruchów.

2. Dopasuj trening do swojego nastroju

Jeśli jesteś zdenerwowana, rzuć się na takie ćwiczenia, które wycisną z ciebie siódme poty i pozwolą rozładować stres. Czujesz się wyczerpana? Idź na spacer do parku. Brak ci kontaktu z dziećmi? Zabierz je na boisko, pograj z nimi w siatkówkę albo pobaw się w berka.

3. Załóż dziennik

Zapisuj, jakie ćwiczenia wykonywałaś, jakie odczucia ci towarzyszyły. Sprawdzisz w ten sposób, co sprawiało ci radość, a nad czym powinnaś popracować. Zyskasz poczucie kontroli nad zajęciami.

4. Poszukaj odmiany

Zapisz się na kurs flamenco, spróbuj pojeździć na rolkach albo znajdź ściankę do wspinaczki.

5. Kup nowe kasety

Na przykład z kursem jogi czy ćwiczeniami pilates, stretchingiem lub aerobikiem.

