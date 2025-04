Czy przyjmowanie morwy białej na odchudzanie ma sens? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Gdyby kierować się zdrowym rozsądkiem i nauką, trzeba by było sobie odpuścić. Jednak dla niektórych stosowanie takich dodatkowych „trików”, obok diety i aktywności fizycznej, może zadziałać choćby na psychikę, która w walce z nadwagą odgrywa dużą rolę. A sama morwa biała niewątpliwie wykazuje pewien potencjał odchudzający.

Wyciąg z liści morwy białej blokuje działanie enzymów, które powodują rozkład węglowodanów złożonych do cukrów prostych. Mechanizm ten uniemożliwia organizmowi wchłonięcie części zjedzonych węglowodanów, zmniejszając tym samym liczbę przyswojonych kalorii.

Zaobserwowano także, że wyciąg z korzeni morwy białej może zmniejszać apetyt, co także może przyczynić się do redukcji masy ciała. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano również, że przyjmowanie tego ekstraktu może pomóc w zmniejszeniu ilości tłuszczu brzusznego.

Jedyne dane, jakimi dysponuje nauka w związku ze stosowaniem morwy białej na odchudzanie, to nieliczne badania przeprowadzane na szczurach. Trzeba więc pamiętać, że ich wyniki mogą być jedynie sugestiami, ale nie są jeszcze dowodami na to, że morwa biała zadziała na odchudzanie u ludzi w taki sam sposób. Poniżej efekty odchudzania, jakie zaobserwowano w badaniach:

zmniejszenie apetytu o 20-50% ,

, zmniejszone przybieranie na wadze przy wysokokalorycznej diecie,

zmniejszenie masy ciała większe niż przy zastosowaniu aktywności fizycznej,

zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego,

zmniejszenie insulinooporności ,

, obniżanie poziomu glukozy we krwi.

Wszystkie te obserwacje sugerują, że morwa biała może mieć potencjał do wspomagania odchudzania, także u ludzi. Aby to potwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, także z udziałem ludzi. Odchudzające efekty morwy białej to więc wciąż tylko przesłanki.

W badaniach korzystano z ekstraktów z morwy białej, które zawierają dużo większą koncentrację substancji aktywnych pozyskanych z tej rośliny, niż herbata, suszone owoce czy sok z morwy białej. Zwierzętom podawano go w następujących ilościach: 250 lub 500 mg na każdy kilogram masy ciała.

Co ciekawe, większą skuteczność w hamowaniu apetytu wykazała mniejsza dawka morwy białej na odchudzanie.

Nie badano wpływu picia herbaty z morwy białej na odchudzanie, dlatego trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat. Mimo to, w aptekach dostępne są takie herbatki, a niektórzy stosują je podczas kuracji odchudzającej.

W opisie takich herbatek znaleźć można informację, że hamują one rozpad węglowodanów do cukrów prostych i być może rzeczywiście tak działają, jednak ze względu na dużo mniejszą koncentrację substancji aktywnych w takim naparze, efekt odchudzający może być mniejszy niż w przypadku ekstraktów, jakie stosowano w badaniach naukowych.

Suszone owoce morwy białej od dawna stosowane są w ziołolecznictwie do leczenia infekcji, ale nie do zwalczania nadwagi. Trudno stwierdzić, czy zawierają też substancje, które wykorzystywano w badaniach naukowych nad wpływem morwy białej na odchudzanie, a jeśli nawet to ich stężenie jest w suszonych owocach mniejsze niż w ekstraktach. Dlatego nie sposób określić, czy suszone owoce morwy mogą wspierać odchudzanie.

Jedno jest natomiast pewne – zawierają błonnik, który wspomaga pracę jelit i mikroflorę jelitową, co może stanowić jakiś czynnik ułatwiający zmniejszanie masy ciała.

Sok z morwy jest rodzajem ekstraktu, ale nieskoncentrowanym i nie został zbadany jego wpływ na odchudzanie.

Można jednak domyślać się, że sok z morwy, podobnie jak i soki z innych owoców, to nie jest napój, na który powinno się liczyć podczas odchudzania. Soki zawierają bowiem mnóstwo węglowodanów, są wysokokaloryczne, szybko podnoszą poziom cukru we krwi, a picie ich nie sprzyja odchudzaniu. Dużo zdrowiej jest zjeść cały owoc niż pić sok z niego, gdyż w owocach jest jeż błonnik, który spowalnia wzrost poziomu cukru we krwi, dzięki czemu organizm ma mniejsza skłonność do magazynowania energii pod postacią tłuszczu.

