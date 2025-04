Morszczyn jest bogaty w bardzo dużo cennych dla zdrowia związków i pierwiastków. Jednak sama ich obecność w wyciągu z morszczynu nie gwarantuje, że pojawią się efekty, jakie tym substancjom się przypisuje. Nie każdy też powinien sięgać na własną rękę po preparaty z tej brunatnicy, gdyż niektóre choroby i przyjmowane leki mogą być przeciwwskazaniem do stosowania morszczynu.

Reklama

Spis treści:

Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) jest brunatnicą, nie glonem. Nazywa się go także algą brązową. Występuje w części Morza Bałtyckiego, Morza północnego, Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Tworzy go tzw. plecha złożona z części korzeniowej (ryzoid), łodygowej (kauloid) oraz odpowiedników liści (fylloid). Ostatnia część zawiera rodzaj pęcherzyków, które ułatwiają morszczynowi utrzymywanie się na wodzie. Brunatnica ta ma kolor zielonkawo-brunatny i zawdzięcza go chlorofilowi oraz fukoksantynie, którą zalicza się do karotenoidów.

W składzie morszczynu znajdują się:

węglowodany – 30-50%, głównie polisacharydy: kwas hialuronowy i siarczan chondroityny, kwas alginowy i jego sole, fukany (laminaryna i fukoidyna), polisacharydy (mannitol i sorbitol), karageniany, naturalne hydrokoloidy i agar, naturalny środek żelujący i zagęszczający;

– 30-50%, głównie polisacharydy: kwas hialuronowy i siarczan chondroityny, kwas alginowy i jego sole, fukany (laminaryna i fukoidyna), polisacharydy (mannitol i sorbitol), karageniany, naturalne hydrokoloidy i agar, naturalny środek żelujący i zagęszczający; białka – 7-15%, głównie glikoproteiny i metaloproteiny oraz aminokwasy egzogenne, w tym alanina, aspargina, glicyna, lizyna, seryna, izoleucyna, leucyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina;

– 7-15%, głównie glikoproteiny i metaloproteiny oraz aminokwasy egzogenne, w tym alanina, aspargina, glicyna, lizyna, seryna, izoleucyna, leucyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina; lipidy – 2-5%, a wśród nich: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): arachidonowy, eikozapentenowy i rzadko spotykany – γ-linolenowy;

– 2-5%, a wśród nich: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): arachidonowy, eikozapentenowy i rzadko spotykany – γ-linolenowy; celuloza – 2-10%,

– 2-10%, woda,

substancje mineralne: cynk, miedź, brom, jod, żelazo, miedź, magnez i mangan i witaminy: karotenoidy, np. β-karoten, źródło witaminy A, witaminy z grupy B (B1, B2, B5, B6, B12) oraz witaminy E ,C i D.

fot. Właściwości morszczynu/ Adobe Stock, waldenstroem

Przyjmowaniu morszczynu w postaci tabletek lub herbatek reklamowane jest jako remedium na wiele dolegliwości. Przypisywane tej brunatnicy działania to:

przyspieszanie podstawowej przemiany materii,

usuwanie z organizmu toksyn pochodzących zarówno z pożywienia jak i tych gromadzących się w tkankach w następstwie wadliwej przemiany materii,

wypłukiwanie metali ciężkich z organizmu,

regulowanie gospodarki jodem,

zapobieganie miażdżycy,

przeciwdziałanie zwapnieniom tkanek,

delikatne właściwości przeczyszczające,

łagodzenie objawów zapalenia stawów.

Morszczyn przez pacjentów stosowany jest w zaburzeniach pracy tarczycy, np. w niedoczynności tarczycy, w otyłości, przeciw starzeniu się skóry, w zaparciach. Niestety działania morszczynu i suplementów z niego produkowanych nie zostały dokładnie przebadane. Nie wiadomo czy są skuteczne w zwalczaniu dolegliwości, na jakie ludzie po niego sięgają. Wiadomo natomiast, że morszczyn nie zastąpi diety odchudzającej.

Preparaty z morszczynu przyjmowane doustnie mogą nie być bezpieczne. Morszczyn może zawierać duże ilości jodu, które nie są wskazane w niektórych zaburzeniach pracy tarczycy, np. tych wynikających z chorób autoimmunoligicznych. Nie dość, że brunatnica ta nie leczy schorzenia to jeszcze może nasilić objawy choroby. W dodatku morszczyn może zawierać spore ilości metali ciężkich, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Choć stosowanie morszczynu wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, to może też sprzyjać krwawieniom. Dlatego nie wolno stosować tej brunatnicy w okresie okołooperacyjnym.

Niektóre badania prowadzone in vitro i na szczurach wykazały, że algi brunatne, takie jak morszczyn pęcherzykowy, wykazują obiecujące działanie przeciwzapalne i mogą pomóc w zmniejszeniu wzrostu nowotworów, poziomu cukru we krwi i ryzyka chorób serca. Jest jednak za wcześnie, by liczyć na takie efekty u ludzi i wskazać odpowiednie dawkowanie.

Morszczyn stosowany w preparatach pielęgnacyjnych na skórę uznaje się z kolei za bezpieczny.

Morszczynowi przypisuje się kilka działań, które mogą ułatwiać odchudzanie – przyspieszanie tempa metabolizmu i regulację pracy tarczycy, która odpowiada za metabolizm. Niestety, jak już wspomnieliśmy, jak dotąd nie udało się jednoznacznie potwierdzić korzystnego wpływu morszczynu na organizm, w tym na odchudzanie. Sięgając zatem po preparaty z morszczynem pęcherzykowatym na odchudzanie, nie należy liczyć na zbyt wiele i skonsultować się z lekarzem, gdyż nie u każdego wskazane jest przyjmowanie takich suplementów ze względu na stan zdrowia.

Ekstrakt z morszczynu sprzedawany jest w postaci sproszkowanej brunatnicy, tabletek, a także pod postacią herbatki. Zazwyczaj stosowana jest dawka nie większa niż 500 mg ekstraktu dziennie, ale oficjalnych, naukowych wytycznych dawkowania brak.

Morszczyn – tabletki

Na rynku są tabletki z morszczynem różnych producentów. Stosują oni różne dawki, zaczynające się od 50 mg ekstraktu. Można jednak kupić i takie z dawką 260 mg w kapsułce. Zwykle producenci zalecają przyjmowanie 1 tabletki czy kapsułki dziennie.

Zawsze przed rozpoczęciem takiej suplementacji warto skonsultować się z lekarzem, aby sobie nie zaszkodzić.

Morszczyn – herbata

Herbatę z morszczynem trzeba zalać gorącą wodą i odstawić na 10-15 minut. Można też w taki sam sposób „zaparzyć” ekstrakt w postaci sproszkowanej w ilości 1 łyżeczki na szklankę.

Ze względów bezpieczeństwa lepiej ograniczyć się do spożywania nie więcej niż 2 takich herbatek dziennie, aby nie przedawkować jodu.

Morszczyn – przepis diety strukturalnej

Zmiksować:

kefir lub jogurt naturalny 1,5 % tłuszczu – 200 ml,

½ małego dojrzałego awokado – 30 g,

łyżka stołowa soku z cytryny,

łyżka siekanej zielonej pietruszki,

łyżka otrąb owsianych,

½ łyżeczki proszku morszczynu.

Przeciwwskazaniem do stosowania morszczynu są:

ciąża i karmienie piersią – ze względu na możliwą znaczną zawartość metali ciężkich i jodu,

– ze względu na możliwą znaczną zawartość metali ciężkich i jodu, niektóre schorzenia tarczycy – głównie, (ale nie tylko) wynikające z autoagresji,

– głównie, (ale nie tylko) wynikające z autoagresji, zabiegi operacyjne – należy zrezygnować z morszczyny na minimum 2 tygodnie przed zabiegiem ze względu na podwyższone ryzyko krwawień,

– należy zrezygnować z morszczyny na minimum 2 tygodnie przed zabiegiem ze względu na podwyższone ryzyko krwawień, przyjmowanie niektórych leków – z amiodaronem, litem, hormonami tarczycowymi, leków na nadczynność tarczycy, antykoagulantów.

Uwaga! Przyjmowanie morszczynu może wpływać na sposób i tempo, w jaki wątroba metabolizuje niektóre leki. To z kolei może wpływać na stężenie leków we krwi i wywoływać skutki uboczne przyjmowania tych medykamentów.

Ostrożność należy także zachować podczas przyjmowania suplementów z wodorostów i niektórych roślin: czosnku, imbiru, miłorzębu i żeń-szenia, gdyż może wystąpić skłonność do krwawień lub podwyższony poziom jodu w organizmie.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 3.03.2010 r.

Reklama

Czytaj także:

Cyklantera – czy może wspomagać odchudzanie?

Kurkuma na odchudzanie: na co można liczyć stosując tę przyprawę

Najlepsze domowe sposoby na odchudzanie