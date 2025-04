Morsowanie może wspomagać odchudzanie. Tak sugerują wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø w 2022 roku. Jednak wcale nie chodzi o to, że zimna kąpiel pozwala spalić dużą liczbę kalorii, bo tak nie jest. Mechanizm wspomagający odchudzanie wskutek morsowania jest bardziej skomplikowany. W dodatku nie wystarczy kilka lodowatych kąpieli.

Sama sesja morsowania nie spala wielu dodatkowych kalorii. Choć metabolizm potrafi pod wpływem zimna przyspieszyć aż pięciokrotnie, szacuje się, że 10 minut spędzonych w lodowatej wodzie pozwala spalić do ok. 20 dodatkowych kalorii, a to przecież bardzo mało. Zatem pojedyncza sesja morsowania nie przyczynia się do spalenia znaczącej ilości tkanki tłuszczowej. Gdyby przeliczyć te 20 kcal na spalony tłuszcz, wyszłoby, że pojedyncza sesja w lodowatej wodzie (o ile uda się w niej wytrzymać 10 minut) pozwala w najlepszym przypadku spalić niecałe 3 g tłuszczu.

Odchudzające działanie morsowania polega nie tylko na chwilowym przyspieszaniu metabolizmu. Zanurzanie ciała w zimnej wodzie stymuluje organizm do zwiększenia ilości tłuszczu brunatnego w ciele, a jest on, w przeciwieństwie do zwykłej tkanki tłuszczowej, tkanką aktywną metabolicznie. To ona uwalnia pod wpływem zimna hormon zwany adiponektyną, który wspomaga metabolizm glukozy, uwrażliwia mięśnie i wątrobę na działanie insuliny, zmniejszając ryzyko wystąpienia insulinooporności i cukrzycy.

Morsowanie nie może być jedynym działaniem, jakie ktoś podejmie w celu pozbycia się nadwagi. Najważniejsza pozostaje w dalszym ciągu dieta i regularna aktywność fizyczna. Morsowanie może jedynie spełniać funkcję wspomagającą proces odchudzania.

Tak. Regularne poddawanie ciała niskiej temperaturze usprawnia działanie układu krwionośnego i limfatycznego, co może poprawić jakość skóry i zmniejszyć widoczność cellulitu.

Choć początkowo w zimnej wodzie naczynia krwionośne w skórze obkurczają się, a przepływ krwi zmniejsza się, to po wyjściu z lodowatej kąpieli naczynia krwionośne mocno się rozszerzają, a przepływ krwi zwiększa znacznie ponad stan wyjściowy. To pozwala skuteczniej skórę dotlenić i odżywić, co poprawia jej jakość.

Morsowanie to jeden z naturalnych sposobów na pozbycie się cellulitu.

Morsować w celu wspomagania odchudzanie powinno się przynajmniej raz w tygodniu i nie częściej niż raz dziennie. Aby morsowanie maksymalnie skutecznie wspomagało odchudzanie, warto morsować minimum 2-3 razy w tygodniu. Taka częstość zimnych kąpieli skutecznie stymuluje brązową tkankę tłuszczową i sprzyja zwiększaniu jej ilości w organizmie. A im jej więcej, tym korzystniejsze efekty dla zdrowia i figury.

Kiedy morsować: rano czy wieczorem? Pora dnia nie ma znaczenia, jeśli chodzi o odchudzanie. Warto jednak wiedzieć, że poranne morsowanie dodaje energii na cały dzień, a wieczorne pozwala się odstresować.

