Odchudzanie zupami Moniki Honory to po prostu dieta zupowa. Jest niedroga, zdrowa, pozwala zmniejszyć masę ciała bez odmawiania sobie jakiejkolwiek grupy produktów. Po poznaniu zasad, można gotować własne zupy, niekoniecznie trzeba stosować przepisy autorki diety, choć ich mnogość z pewnością ułatwia przejście na tę dietę odchudzającą.

To autorski program odchudzający, którego twórczynią jest Monika Honory. Autorka stosując dietę, schudła i utrzymała nową, niższą masę ciała. Na podstawie swojego doświadczenia opracowała jadłospis, który w całości składa się z lekkostrawnych, gotowanych zup, które pozwalają zaspokoić potrzeby organizmu, nie czuć głodu i chudnąć.

Z diety nie wyklucza się żadnych grup produktów, nie waży produktów, nie liczy kalorii. To olbrzymia zaleta i ułatwienie w codziennym życiu. Zupy są pożywne, smaczne i doskonale nawadniają organizm. W jadłospisie jest miejsce na smaki ostre, wytrawne i słodkie, choć nie używa się w przepisach cukru.

Dieta proponowana przez Monikę Honory jest dietą półpłynną, w menu znajdziesz wyłącznie różnorodne zupy. Dzięki takiej konsystencji posiłek nie pozostaje długo w żołądku, co pozwala na jego obkurczenie. To dlatego już po około 2 tygodniach głód, który odczuwasz, jest znacznie mniej intensywny.

Zupy jadasz 5 razy dziennie (jeśli chcesz możesz jeść je częściej) korzystając z przepisów autorki zamieszczonych w jej książkach. Monika Honory proponuje zupy na bazie warzyw z różnymi dodatkami, które zmieniają się w zależności od pory i rodzaju posiłku. Nie obawiaj się, zupy są treściwe. Ich składnikiem często jest mięso, ryba, ryż i różne rodzaje kasz.

Menu jest gotowane i delikatne dla układu pokarmowego. Zupy są lekkostrawne i niskokaloryczne, a przy tym sycące, gdyż duża ilość warzyw zawiera sporo błonnika pokarmowego.

Menu opartego na zupach nie będziesz stosować przez całe życie. Czas trwania kuracji u każdego dobiera się indywidualnie. Czasem wystarczą 2 miesiące, innym razem przy znacznej otyłości, potrzebne będzie 6 miesięcy na diecie. Potem stopniowo wracasz do posiłków w formie stałej.

Jednak Program odchudzania zupami Moniki Honory to nie tylko jadłospis, w którym są wyłącznie zupy. To cały program zmiany nawyków dotyczących żywienia oraz stylu życia. Jego przejście pozwala zmienić styl życia na zdrowszy i wypracować nawyki, które zapobiegną tyciu w przyszłości i pozwolą zadbać o zdrowie.

Odchudzanie zupami Moniki Honory nazwany został Programem Przemian i odbywa się etapami. Żaden z tych etapów nie ma określonych ram czasowych, bo każdy człowiek jest inny, potrzebuje schudnąć inną liczbę kilogramów, zmaga się z innymi trudnościami. Jedna osoba będzie potrzebowała więcej czasu na etap przygotowawczy, żeby wiele rzeczy ułożyć sobie w głowie, a samo odchudzanie pójdzie je dość szybko. Inna szybko się przygotuje, lecz będzie potrzebować więcej czasu na właściwy etap odchudzania. Natomiast etap ostatni to tak naprawdę nowy styl życia i przepis na to, by już nigdy nie przytyć, więc można go stosować już zawsze.

Etap 1. odchudzania zupami Moniki Honory

Ten etap nie jest związany z wprowadzaniem zmian w sposobie żywienia. Dotyczy on mentalnego przygotowania do nich, ale też do zmian na lepsze w trybie życia i podejściu do samego siebie. To etap odbywający się tak naprawdę w głowie, a nie na talerzu. Polega też na tym, żeby poznać zasady Programu Przemian, oswoić się z nimi i zbudować motywację do jego realizacji.

Etap 2. odchudzania zupami Moniki Honory

Jest to etap aktywnego odchudzania. Polega na zamianie wszystkich posiłków stałych zupami. Bardzo ważnym jego elementem jest budowanie nawyków związanych z regularną aktywnością fizyczna i szeroko pojętym dbaniem o siebie. Ta faza to najintensywniejszy etap zmniejszania masy ciała i pobudzania metabolizmu.

Etap 3. odchudzania zupami Moniki Honory

Nazywany jest fazą stabilizacji. Według Moniki Honory na tym etapie metabolizm jest pobudzony a organizm gotowy na trawienie i wykorzystywanie energii z pokarmów bardziej kalorycznych niż zupy. To stopniowy powrót do żywienia pokarmami stałymi, ale na nowych, zdrowych zasadach. Na tym etapie można dalej chudnąć, lecz jego tempo jest już wolniejsze.

Etap 4. odchudzania zupami Moniki Honory

Polega na utrzymaniu uzyskanych efektów i na świadomym korzystaniu z wiedzy zdobytej podczas etapów wcześniejszych. To też stosowanie wypracowanych nawyków i ich pielęgnowanie oraz obserwowanie własnego organizmu i ciała, i właściwe reagowanie na sygnały, jakie wysyłają.

Autorka Programu Przemian sama schudła na swojej diecie 40 kg w 8 miesięcy – po 20 kg w ciągu pierwszych i kolejnych 4 miesięcy. I mniejszą masę ciała utrzymuje do dzisiaj.

Odchudzanie zupami Moniki Honory stosowało z powodzeniem wiele kobiet. Dzielą się one swoimi sukcesami, a ich rezultaty można zobaczyć na stronie internetowej Moniki Honory. Wynika z nich, że menu zupowe pozwala zrzucić od kilku do 100 kg. Kluczowy jest czas stosowania się do zasad Programu Przemian. Wytrwałe ich wdrażanie pozwala zatem pozbyć się nawet bardzo dużej nadwagi, a nawet otyłości. Na efekty nie będziesz musiała długo czekać. Stosując

Program Przemiany będziesz chudnąć około 1 kg tygodniowo. To zdrowe tempo chudnięcia, które zapobiega efektowi jo-jo.

Wiele kobiet podkreśla, że zmniejszenie masy ciała to nie jedyny skutek odchudzania zupami Moniki Honory. Po przejściu całego programu wiele z nich obserwowało:

poprawę stanu zdrowia potwierdzoną wynikami badań laboratoryjnych,

potwierdzoną wynikami badań laboratoryjnych, poprawę samopoczucia,

większe pokłady energii do działania,

do działania, większą pewność siebie,

większa świadomość potrzeb własnego ciała i konieczności dbania o siebie.

Poznaj mocne punkty diety Moniki Honory:

jest tania i prosta w stosowaniu;

nie jest restrykcyjna ;

; nie wykluczasz żadnej dużej grupy produktów spożywczych;

zupy gotujesz na kilka dni , możesz je mrozić lub wekować na zapas;

, możesz je mrozić lub wekować na zapas; jesz dużo warzyw;

nie musisz liczyć kalorii;

ugotowane zupy może jeść cała rodzina.

Wady diety Moniki Honory

Jak każda metoda odchudzania również Program Przemiany ma swoje minusy:

niektóre osoby po zastosowaniu zup mogą czuć się głodne , zwłaszcza na początku;

, zwłaszcza na początku; zupy najczęściej jada się na ciepło, bez mikrofalówki w miejscu pracy będzie ci trudno;

to dieta dobra na zimniejsze miesiące – latem niechętnie jadamy gorące posiłki (choć autorka proponuje także zupy na zimno).

Monika Honory dzieli zupy na:

śniadaniowe,

obiadowe,

kolacyjne.

Ich podział wynika głównie z kaloryczności dopasowanej do danego posiłku, a także od zastosowanych dodatków. Przepisy znajdziesz w autorskich książkach Moniki Honory, ale nie musisz koniecznie kupować ich wszystkich. Kiedy zrozumiesz, o co chodzi w programie, będziesz intuicyjnie potrafiła wybrać odpowiednią zupę.

Wśród różnych propozycji znajdziesz także zupy wegetariańskie, bezglutenowe, a także… deserowe! Dzięki nim zaspokoisz ochotę na smak słodki bez sięgania po kaloryczne i niezdrowe słodycze.

Zobacz przykładowe przepisy na zupy Programu Przemiany.

Śniadaniowa zupa odchudzająca Moniki Honory – kapuśniak z kaszą jaglaną



Składniki:

2 l wody,

1 mała, biała kapusta,

1 duża marchewka,

1 cebula,

4 duże ziemniaki,

3 udka z kurczaka,

150 g suchej kaszy jaglanej,

2 łyżki śmietany 18% (lub jogurtu naturalnego),

posiekany koperek,

przyprawa ziołowa,

3 ziarna ziela angielskiego,

3 listki laurowe,

estragon,

sól himalajska,

pieprz.

Przygotowanie:

Kapustę umyj i poszatkuj. Marchewkę zetrzyj na tarce z małymi oczkami. Kaszę jaglaną przepłucz pod letnią wodą. Zagotuj mięso wraz z kaszą, przyprawami, kapustą i pokrojonymi w drobną kostkę ziemniakami. Dodaj cebulę pokrojoną w kostkę. Pod koniec gotowania dolej śmietanę/jogurt i posyp świeżym koperkiem.

Zupa obiadowa – ryżanka

Składniki:

2 l wody,

włoszczyzna,

natka pietruszki,

½ kg żeberek,

1 udko z kurczaka,

kawałek pręgi wołowej.

2 torebki ryżu czerwonego,

3 ziarna ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

mieszanka suszonych warzyw z przyprawami,

szczypta lubczyku,

sól,

pieprz grubo mielony.

Przygotowanie:

Żeberka, pręgę wołową i udko z kurczaka zalej 2 l wody i gotuj przez 2 godziny. Dodaj wszystkie przyprawy, a następnie startą na tarce włoszczyznę. Pod koniec gotowania pokrój mięso w kostkę i dodaj posiekaną natkę pietruszki. Ryż ugotuj osobno w 0,5 l wody. Ugotowany ryż wyjmij i dodaj do zupy.

Deserowa zupa Moniki honory – zupa śliwkowa

Składniki:

50 dag śliwek,

½ szklanki jogurtu naturalnego,

kawałek laski cynamonu,

kilka listków świeżej bazylii,

makaron bezglutenowy,

2 goździki,

1 łyżka ksylitolu,

litr wody.

Sposób przygotowania:

1. Śliwki umyj, wydrąż i pokrój na kawałki. Zalej je wodą.

2. Dodaj przyprawy i gotuj ok. 15 minut.

3. W osobnym garnku ugotuj makaron.

4. Zupę podawaj z makaronem, jogurtem i świeżą bazylią.

Kolacyjna zupa Moniki Honory – imbirowa z dynią



Składniki:

1,5 l wody,

½ dyni Hokkaido,

3 marchewki,

1 pietruszka,

3 cm imbiru,

3 łyżki oliwy extra vergine,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

2 łyżeczki cynamonu,

sól himalajska,

pieprz ziołowy.

Przygotowanie:

Marchewkę i pietruszkę obierz, umyj i pokrój w plasterki. Warzywa wrzuć do wody razem z przyprawami. Gotuj 10 minut. Po tym czasie dodaj dynię pokrojoną na małe kawałki. Do zupy dodaj starty na tarce imbir. Całość gotuj do miękkości dyni. Na koniec dolej oliwę.

Przepisy pochodzą z książki „Zupomania – schudnij zdrowo z Moniką Honory” Moniki Honory oraz z jej strony internetowej.

