Młody jęczmień - przepisy kulinarne!

Zielony, młody jęczmień działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo. Jest pomocny w leczeniu zmian skórnych, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Coraz częściej jest stosowany jako środek wspomagający odchudzanie. Zobaczcie kilka przepisów na dietetyczne dania z użyciem sproszkowanego zielonego jęczmienia.



Zielony, młody jęczmień w swym składzie poza mikrolementami takimi jak cynk a także witaminami (B2, C, E) zawiera substancję o nazwie chlorofil. Chlorofil jest naturalnym zielonym barwnikiem młodego jęczmienia. Lista pozytywnych właściwości przyjmowania chlorofilu jest długa, wśród najważniejszych wymienia się przyspieszenie przemiany materii, przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej, zwiększenie liczebności czerwonych krwinek, zapobieganie nowotworom, dostarczanie organizmowi żelaza, oczyszczanie organizmu z toksyn, zwalczanie anemii a także oczyszczanie jelit. Coraz częściej jest stosowany jako środek wspomagający odchudzanie!

Młody jęczmień jest składnikiem, który dobrze jest mieć w swojej kuchni z racji jego wielu właściwości. Polubią go osoby, które walczą z nadwagą, ponieważ pozwala schudnąć i oczyścić organizm z toksyn oraz osoby, które mają problemy z nadmiernym zmęczeniem, gdyż przywraca siły witalne, dodaje energii, poprawia nasze samopoczucie. Korzystanie wpływa na naszą cerę nie pozwalając się jej przedwcześnie starzeć. Może być stosowany jako płukanka w przypadku problemów z uzębieniem i nieświeżym oddechem. Bardzo dobrze sprawdza się jako główny składnik wszelkich soków z różnych owoców. Można go także łączyć z wodą i pić przed posiłkiem. Dodawany do zup, kremów, ciast będzie bardzo zdrowym dodatkiem.

Zobaczcie kilka przepisów na dietetyczne dania z użyciem sproszkowanego zielonego jęczmienia lub soku z jęczmienia:

Napój miodowo-jęczmienny



Napój miodowo-jęczmienny

Składniki:



1. 1,5 szklanki wody

2. 1/2 szklanki młodego jęczmienia

3. sok wyciśnięty z połówki cytryny

4. 4 łyżki naturalnego miodu

5. Imbir – ilość w zależności od upodobań

Wykonanie:



Należy wlać wodę do garnuszka, zagotować i wsypać proszek. Następnie gotować ok. 30 minut na średnim ogniu, dodać sok z cytryn i imbir. Taką mieszankę gotujemy jeszcze ok. 2 minut, wlewamy miód i mieszamy aż do połączenia wszystkich składników. Napój jest idealny na chłodniejsze dni albo w trakcie przeziębienia, ponieważ wpływa korzystnie na naszą odporność.

Młody jęczmień z sokiem z pomarańczy i cytryny



Młody jęczmień z sokiem z pomarańczy i cytryny

Składniki:



1. 150 ml soku z jęczmienia

2. sok wyciśnięty z jednej pomarańczy

3. sok wyciśnięty z połówki cytryny

Wykonanie:

Wszystkie składniki należy połączyć i dobrze wymieszać. Można dodać inne owoce, jak kiwi, banan, wedle uznania.

Propozycja na pożywne, ciepłe śniadanie/podwieczorek/kolację



Propozycja na pożywne, ciepłe śniadanie/podwieczorek/kolację

Składniki:



1. 200 ml napoju sojowego,

2. 1/2 cukinii,

3. łyżki płatków owsianych,

4. łyżka otrębów wysokobłonnikowych,

5. łyżeczka młodego jęczmienia w proszku.

Wykonanie:



Płatki i otręby gotujemy do zgęstnienia w napoju sojowym. Ścieramy cukinię na tarce o dużych oczkach, a następnie odciskamy nadmiar wody. Dodajemy cukinię i młody jęczmień do gęstej owsianki, mieszamy. Gotujemy chwilę, przekładamy do miseczki, podajemy z ulubionymi dodatkami.

Muffinki z młodym jęczmieniem



Muffinki z młodym jęczmieniem

Składniki (na ok. 6 muffinek):

– 4 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej (80g)

– 3 łyżki kaszki kukurydzianej (50g)

– 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

– 120 g puree z dyni

– 100 ml mleka

– 1/2 łyżeczki cynamonu

– 1 łyżka oleju

– 1 łyżeczka cukru waniliowego

– 2 łyżki ksylitolu bądź inny słodzik naturalny

Na krem:

– 2 czubate łyżki jogurtu naturalnego

– 1 płaska łyżeczka mielonego siemienia lnianego

– 1 łyżeczka młodego jęczmienia w proszku

– pół łyżeczki stewii w proszku

Wykonanie:



Wszystkie skladniki na muffinki łączymy ze sobą i miksujemy. Masę rozkładamy do muffinek, nakładając po 1,5 łyżki ciasta. Wstawiamy do lekko nagrzanego piekarnika na ok. 20–25 minut. Siemię, młody jęczmień dodajemy do jogurtu i dobrze mieszamy. Tak przygotowanym kremem przystrajamy ostudzone muffinki.

Deser warzywno-owocowy "Bomba beta – karotenowa"



Deser warzywno-owocowy "Bomba beta – karotenowa"

SKŁADNIKI:



7 marchewek

2-3 łyżeczki Młodego Jęczmienia

1 jabłko

PRZYGOTOWANIE:



Dokładnie umyj jabłka i marchewki oraz pokrój je na małe kawałeczki. Wrzuć do sokowirówki jabłko, marchewki i proszek z Młodego Jęczmienia (w podanej kolejności). Przelej sok do shakera lub szczelnie zamkniętego pojemnika i mocno nim wstrząśnij. Przelej do szklanki i ciesz się smakiem zdrowia.

Rozgrzewający napój miodowo-jęczmienny



Rozgrzewający napój miodowo-jęczmienny

SKŁADNIKI:



1,5 szklanki wody

1/2 szklanki Młodego Jęczmienia

1,5 cytryny

4 łyżki naturalnego miodu

1cm korzenia imbiru

PRZYGOTOWANIE:



Wodę wlej do garnuszka i zagotuj, dodaj proszek z młodego jęczmienia i gotuj na średnim ogniu przez 30 minut. Dodaj sok wyciśnięty z cytryn i drobno posiekany imbir. Po 2 minutach zmniejsz ogień i wlej miód. Całość potrzymaj przez 1-2 minut na bardzo małym ogniu. Pij w chłodne dni oraz w trakcie przeziębienia.

Owocowe smoothie



Owocowe smoothie

SKŁADNIKI:



2 garści świeżych lub mrożonych

truskawek, malin lub jeżyn

1 dojrzały banan

1 szklanka soku z pomarańczy

2-3 łyżeczki Młodego Jęczmienia

PRZYGOTOWANIE:



Wszystkie owoce pokrój w małe kawałeczki i wrzuć do blendera. Wyciśnij kilka pomarańczy, tak żeby powstała 1 szklanka soku i wlej ją do owoców w blenderze. Na koniec dosyp proszek z Młodego Jęczmienia i miksuj całość do uzyskania jednolitej konsystencji.

Koktajl jabłkowo-bananowy z młodym jęczmieniem



Koktajl jabłkowo-bananowy z młodym jęczmieniem

Składniki:



- 3 banany

- 2 niewielkie jabłka

- 250 g. jogurtu naturalnego

- łyżka miodu

- 2 łyżeczki młodego jęczmienia

Przygotowanie:



Banany i jabłka obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Wrzucamy do blendera. Dodajemy jogurt i miód. Miksujemy. Do koktajlu dodajemy młody jęczmień i dokładnie mieszamy. Wstawiamy do lodówki na 15 minut. Podajemy schłodzony.

