Mleka na diecie ketogenicznej raczej nie powinno się spożywać, a na pewno nie warto pić go szklankami. Jeśli je lubisz, można wziąć kilka łyków, ale wtedy trzeba uwzględnić spożyte z nim węglowodany i tak zmodyfikować jadłospis, aby nie wytrącić organizmu ze stanu ketozy. Są natomiast „mleka” roślinne, które można na diecie keto pić niemal bez ograniczeń. Warto jednak zwrócić uwagę na zawartość węglowodanów i to, czy nie dodano do nich cukru.

Reklama

Spis treści:

Mleko to produkt odzwierzęcy, ale wiele osób tak samo nazywa napoje roślinne, którymi zastępuje się zwykłe mleko. Jest cała masa tego typu roślinnych, białawych płynów, które potrafią bardzo różnić się pod względem zawartości węglowodanów. Dlatego część z nich nie nadaje się do diety ketogenicznej, a inne są w niej dozwolone. Jeśli chodzi o prawdziwe mleko, to sprawa jest prosta. Wszystko wyjaśniamy poniżej.

Mleko krowie na keto

Mleko krowie na keto nie jest wskazane, gdyż jest produktem bogatym w węglowodany. Dotyczy to wszystkich jego rodzajów – od takiego prosto od krowy po mleko UHT i skondensowane.

Szklanka mleka 2% tłuszczu zawiera ok. 12 g węglowodanów, z czego większość to tzw. cukier mleczny, czyli laktoza. Szklanka słodkiego mleka skondensowanego może natomiast dostarczać nawet 165 g węglowodanów.

Ponieważ na diecie keto ogranicza się węglowodany do maksimum 50 g dziennie, a czasami nawet do 20-30 g dziennie, szklanka mleka zaspokoiłaby te limity w 24-60%, co utrudniłoby skomponowanie jadłospisu tak, aby nie przekroczyć górnej granicy limitu węglowodanów.

Mleko zsiadłe na keto jest bardziej odpowiednie. W szklance zawiera o. 12 g węglowodanów (choć część z nich jest przekształcana w procesie fermentacji i realnie jest ich w zsiadłym mleku mniej niż w mleku słodkim).

A co z innymi rodzajami mleka? Przyjrzyjmy się, ile jest w nich węglowodanów w objętości 1 szklanki:

mleko kozie – 10 g węglowodanów,

– 10 g węglowodanów, mleko owcze – 15 g węglowodanów,

– 15 g węglowodanów, mleko klaczy – ok. 14 g węglowodanów.

Mleko kozie zawiera mniej węglowodanów od krowiego, natomiast owcze i mleko klaczy są w nie bogatsze. Żaden z tych rodzajów mleka nie jest napojem, który można by na diecie niskowęglowowodanowej spożywać w dużych ilościach.

Napoje roślinne niedozwolone na keto

Jeśli chodzi o napoje roślinne, którymi zastępuje się mleko, to do diety ketogeniczne nie pasują „mleka” ryżowe oraz owsiane, które są najbogatsze w węglowodany wśród mlekopodobnych napojów roślinnych. Szklanka „mleka” ryżowego dostarcza 21 g węglowodanów, a tyle samo mleka owsianego – 17 g węglowodanów.

fot. Jakie mleko na keto/ Adobe Stock, New Africa

Wiesz już, że mleko krowie na diecie ketogenicznej odpada, podobnie „mleko” owsiane i ryżowe. Natomiast ze względu na niską zawartość węglowodanów, w diecie ketogenicznej jest miejsce na następujące napoje roślinne:

„mleko” z orzechów makadamia – 0 g węglowodanów, które wpływają na poziom cukru we krwi (1 g błonnika),

„mleko” migdałowe na keto jest OK! – zawiera jedynie 1 g węglowodanów w szklance,

– zawiera jedynie 1 g węglowodanów w szklance, „mleko” z siemienia (lniane) – dostarcza w szklance 1 g węglowodanów,

„mleko” z orzechów nerkowca – zawiera 2 g węglowodanów w szklance,

„mleko” grochowe – dostarcza 2 g węglowodanów w szklance,

„mleko” sojowe na keto też jest dozwolone – dostarcza w szklance 3 g węglowodanów,

– dostarcza w szklance 3 g węglowodanów, „mleko” kokosowe – zawiera 5 g węglowodanów w szklance.

Uwaga! Wszystkie wymienione niskowęglowodanowe napoje roślinne są dozwolone w diecie ketogenicznej, ale tylko w wersji „bez dodatku cukru”. Każdorazowo, sięgając po napój roślinny, sprawdź jego skład i upewnij się, że nie ma w nim dodatku cukru lub innego dosładzającego źródła węglowodanów. Warto zerknąć też na tabelę wartości odżywczych i sprawdzić w niej zawartość węglowodanów. Takie postępowanie da ci jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy dany napój roślinny jest odpowiedni na diecie ketogenicznej.

Kawa z mlekiem na keto

Do kawy z mlekiem na keto najlepiej pasować będą napoje roślinne: migdałowy, sojowy i kokosowy. Jeśli ktoś lubi, można także sięgnąć po tłustą śmietankę, która w 100 g dostarcza niecałe ok. 3 g węglowodanów i ok. 35 g pożądanego w tej diecie tłuszczu.

Reklama

Czytaj także:

Jakie mleko wybrać? Które jest najzdrowsze?

Na czym polega i jak przebiega keto adaptacja?

Rodzaje i zastosowanie różnych rodzajów keto mąki