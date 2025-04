Chłodne, pożywne koktajle są idealne na letnie dni, gdy temperatura za oknem sięga zenitu, a my nie mamy ochoty na żadne ciepłe i ciężkostrawne posiłki. Koktajl z kiwi jest lekkostrawny, ma niewiele kalorii, a smakuje wyśmienicie.

Przepis na mleczny koktajl z kiwi

Składniki:

4 dojrzałe kiwi,

2 łyżeczki cukru waniliowego,

4 kostki lodu,

2 szklanki kefiru 0%,

2 szklanki mleka 0,5 %.

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie składniki razem zmiksować. Koktajl podawać od razu po przyrządzeniu w wysokich szklankach ozdobionych plasterkiem kiwi.

Dlaczego warto pić mleczny koktajl z kiwi?

Kiwi zawiera mnóstwo witaminy C spalającej tłuszcz, czyli bardzo istotnej podczas odchudzania. Poza tym małe pestki znajdujące się w tych owocach ułatwiają perystaltykę jelit, co ważne także dla osób, które mają problemy z przemianą materii. Kefir natomiast zawiera sporo wody, dzięki czemu można nim ugasić pragnienie, ale także można się nim najeść. Taki koktajl to pełnowartościowy i smaczny posiłek. Oczywiście kiwi możecie zastąpić innymi owocami. Pełna dowolność i odrobina kreatywności pozwoli nam wyczarować nowe, niezapomniane smaki.

