1. Mniej znaczy więcej

Jeśli myślisz, że szybciej schudniesz, jedząc mniej posiłków w ciągu dnia, to jesteś w błędzie. Aby zdrowo schudnąć, wcale nie musisz rezygnować z żadnego z 5 posiłków. Postaraj się jednak, by zjadane porcje były mniejsze.

2. Głodówka

To absolutny mit. Głodówka nie jest żadnym sposobem na odchudzanie. Zwykle sprawia, że czujemy się ospałe i zdekoncentrowane. Kilkudniowe katowanie się drakońską dietą często powoduje, że tracimy jedynie masę mięśniową, która przecież odpowiada za palenie kalorii. W konsekwencji ty ciągle się głodzisz i jesteś zmęczona, a efekty diety wcale nie są spektakularne.

3. Unikanie tłuszczów pomaga szybciej schudnąć

To prawda, ale nie do końca. Tłuszcze to składniki odżywcze, których nie może zabraknąć w naszej diecie, gdyż stanowią źródło energii, nośnik witamin tłuszczorozpuszczalnych (A,D,E,K) czy też budulec błon komórkowych i hormonów. Groźny jest ich nadmiar, który może prowadzić do nadwagi. Trzeba także zwracać uwagę na to, jakie tłuszcze wybieramy. Dobrze, jeśli zrezygnujesz z tłuszczów nasyconych, których głównym źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego, ale absolutnie nie rezygnuj z tych nienasyconych – pochodzących przede wszystkim ze źródeł roślinnych. Nienasycone tłuszcze, szczególnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, są bardzo ważne w naszej diecie., np. kwasy ALA i LA z rodziny omega są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Znajdziemy je m.in. w oleju rzepakowym. Nie zapominaj, że olej rzepakowy to bogate źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach E i K. To właśnie one wpływają na nasze zdrowie (witamina E pomaga chronić DNA, a K przyczynia się do krzepnięcia krwi). Na diecie spokojnie możesz dodawać do swoich ulubionych sałat olej rzepakowy, który jest tłuszczem roślinnym.

4. Rezygnacja ze śniadania to sposób na fit figurę

Nie, nie i jeszcze raz nie! Śniadanie to podstawowy posiłek w ciągu dnia. Osoby, które je jedzą z reguły są bardziej skoncentrowane i w mniejszym stopniu tyją, bo nie pochłaniają słodyczy i niezdrowych przekąsek.

5. Wystarczą same ćwiczenia

Niestety, to też mit. Nawet jeśli będziesz spędzać godziny na siłowni, a po powrocie pozwolisz sobie na spore ilości fast foodów lub słodyczy, to może się okazać, że twoje ćwiczenia na nic się nie zdadzą. Zbilansowana dieta to podstawa (oczywiście w połączeniu z aktywnością fizyczną).