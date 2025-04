To, ile miód ma kcal, może mieć znaczenie dla każdego, kto dba o linię i potrzebuje obliczyć ilość energii, jaką dostarczają mu poszczególne składniki posiłków. Warto w tym kontekście zauważyć, że 100 g miodu dostarcza o ok. 82 kcal mniej w 100 g od cukru, dlatego miód może być lepszą opcją, a przy tym zdrowszą. Nadal jednak pozostaje wysokokalorycznym składnikiem spożywczym.

Spis treści:

Miód dostarcza w 100 g 304 kcal. Pochodzą one w znakomitej większości z węglowodanów, gdyż w 100 g miodu jest ich aż 82,4 g. Białka jest tylko 0,3 g, a tłuszczu nie ma wcale.

Nie ma sensu zadawać pytań:

miód wielokwiatowy kcal

miód rzepakowy kcal

miód akacjowy kcal

miód gryczany kcal

miód spadziowy kcal,

gdyż wszystkie gatunki miodu mają niemal identyczną kaloryczność, dlatego przyjmuje się, że wszystkie dostarczają tyle samo kalorii.

Jedynie warto pytać o kaloryczność miodu pitnego, bo to zupełnie inna historia. W końcu to napój alkoholowy. Miód pitny 13% dostarcza w 100 g ok. 355 kcal.

Miód dzikich pszczół, pszczół hodowlanych (zarówno naturalny, kwiatowy, jak i przemysłowy) dostarczają podobną liczbę kalorii – ten naturalny jest odrobinę mniej kaloryczny.

Kcal w różnych porcjach miodu:

łyżeczka miodu kcal – 36,5 kcal (12 g),

łyżka miodu kcal – 64 kcal (21 g),

szklanka miodu kcal – 1030 kcal (339 g).



Zanim odpowiemy na pytanie, ile kcal ma szklanka mleka z miodem, trzeba sprawdzić, ile kcal ma samo mleko, a następnie dodać do tej kaloryczności energię, jaką dostarczy miód, a to zależy od jego ilości.

Samo mleko:

szklanka mleka 3,2% – 162,5 kcal,

– 162,5 kcal, szklanka mleka 2% – 118 kcal,

– 118 kcal, szklanka mleka 1,5% – 110 kcal.

Załóżmy, że do mleka dodajemy łyżeczkę miodu, czyli ekstra 36,5 kcal. Oznacza to, że w porcji napoju będzie:

szklanka mleka 3,2% z miodem – 199 kcal,

szklanka mleka 2% z miodem – 154,5 kcal,

szklanka mleka 1,5% z miodem – 146,5 kcal.

Jeżeli do szklanki mleka dodamy łyżkę miodu (64 kcal), kaloryczność napoju wyniesie:

szklanka mleka 3,2% z miodem – 226,5 kcal,

szklanka mleka 2% z miodem – 182 kcal,

szklanka mleka 1,5% z miodem – 174 kcal.

Herbata, niezależnie od rodzaju, nie dostarcza energii. Zatem jedyną kaloryczność, jaka trzeba brać pod uwagę w przypadku herbaty z miodem, to kaloryczność samego miodu:

herbata z łyżeczką miodu – 36,5 kcal,

herbata z 2 łyżeczkami miodu – 73 kcal,

herbata z łyżką miodu – 64 kcal.

Herbata z miodem i cytryną dostarczy niemal tyle samo kalorii, co sama herbata z miodem. Każda łyżeczka soku z cytryny podnosi kaloryczność napoju jedynie o 1 kcal.

