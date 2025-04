Mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie to dawny hit, który przeżywa renesans popularności. Receptura na ziołową herbatkę, która ma wspierać proces odchudzania, została opracowana przed laty przez franciszkanina i fitoterapeutę: o. Grzegorza Srokę. Zobacz, jak skomponować ją z polskich roślin łąkowych i jak pić, by wspierać odchudzanie.

Ojciec Grzegorz Sroka był franciszkaninem, który zasłynął jako osoba wybitnie znająca się na ziołolecznictwie i praktykująca fitoterapię. Ojciec Grzegorz Sroka zmarł w 2006 roku, ale jego ziołowe receptury przetrwały i dalej są popularne. Franciszkanin tworzył różne mieszanki ziołowe mające wspierać leczenie różnorodnych chorób: od problemów z woreczkiem żółciowym, przez problemy z wątrobą, po otyłość. Najsłynniejsza mieszanka ziołowa ojca Grzegorza Sroki to właśnie mikstura na odchudzanie stworzona z wyselekcjonowanych ziół rosnących w Polsce. Była bardzo popularna w czasach PRL, później zapomniano o niej, a teraz znowu jest na topie.

Mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie to dobrane suszone polskie zioła (i jeden glon), z których robi się napar, a następnie popija się je w ramach terapii mającej wspierać utratę masy ciała. W skład ziołowej mieszanki odchudzającej ojca Grzegorza Sroki wchodzą:

skrzy polny,

morszczyn,

liście morwy białej,

mniszek lekarski,

pokrzywa zwyczajna,

mięta pieprzowa.

Mieszanka ziołowa ojca Grzegorza Sroki na odchudzanie jest dostępna w gotowej, wymieszanej i ususzonej formie w niektórych aptekach. Można też zrobić ją samodzielnie. Trzeba zebrać i wysuszyć wymienione rośliny, a następnie pić miksturę ziołową zgodnie ze wskazaniami.

Proporcje ziół w miksturze odchudzającej są następujące. Musisz wziąć tyle samo skrzypu, liści morwy, mniszka, pokrzywy i mięty, oraz dwa razy większą porcję morszczynu. Np. po 10 g liści morwy, mniszka, pokrzywy, mięty i skrzypu oraz 20 g morszczynu. Zyskasz 70 g suszonych ziół ojca Grzegorza na otyłość.

Niekiedy w mieszance ziołowej ojca Grzegorza Sroki na odchudzanie stosuje się też inne zioła odchudzające: dziurawiec, rumianek i kłącze pieprzu, ale to opcjonalne dodatki.

Poszczególne zioła z mikstury na odchudzanie mają specyficzne właściwości, które wspierają utratę masy ciała i utrzymanie deficytu energetycznego.

Pokrzywa i skrzyp polny mają działanie diuretyczne, czyli pozwalają pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Jednym z efektów picia pokrzywy jest właśnie pozbycie się nadmiaru wody. Pozwalają szybciej zobaczyć efekty diety odchudzającej.

Właściwości mniszka lekarskiego też wspierają odchudzanie. Reguluje on wchłanianie tłuszczów w jelitach, może więc pośrednio spowodować przyswojenie mniejszej ilości kalorii. Są to jednak nieznaczne efekty.

Morszczyn ma działanie zmniejszające apetyt, co pozwala na utrzymanie niskokalorycznej diety (która jest gwarancją sukcesu w odchudzaniu).

Mięta pieprzowa wspiera trawienie i nadaje miksturze odchudzającej przyjemnego posmaku.

Liście morwy białej mają specyficzne właściwości poprawiające glikemię po posiłkową. Są cenne dla osób z cukrzycą, insulinoopornością i wszystkich z otyłością ze względu na właściwości regulujące stężenie glukozy we krwi. Morwa biała na odchudzanie działa dość skutecznie.

Efekty, które możesz zobaczyć, po rozpoczęciu picia mikstury ojca Grzegorza, to:

mniejszy apetyt,

zmniejszenie ochoty na słodycze,

zmniejszenie problemów trawiennych,

ustabilizowanie glikemii poposiłkowej (mniejszy skok cukru),

zmniejszenie opuchlizny i pozbycie się wody z organizmu.

Mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie to tylko dodatek do zdrowej diety i aktywności fizycznej. Pamiętaj, że samo włączenie herbatki ziołowej nie spowoduje, że zmieścisz się w mniejszy rozmiar. Pracuj nad zdrowymi nawykami, a jednym z nich może być właśnie picie mikstury ojca Grzegorza na wsparcie odchudzania. Jak ją pić?

Zalej łyżeczkę mieszanki wrzątkiem. Zostaw napar do zaparzenia na ok. 15-20 minut. Wypij mieszankę ziołową. Pij 1-2 szklanki mikstury dziennie. Możesz stosować miksturę ojca Grzegorza na czczo, lub pić ją między posiłkami. Nie poleca się raczej stosowania mikstury do posiłku, bo zioła mogą zaburzyć wchłanianie składników odżywczych.

fot. Mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie/ Adobe Stock, Inga

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania mikstury jest wiara w to, że dzięki tej herbatce uda ci się schudnąć bez zmiany nawyków. Koniecznie wprowadź regularny ruch i popraw swoją dietę, bo bez tego nie masz co liczyć na efekty.

Do innych przeciwwskazań należą też alergie na któreś ze składników ziołowej mieszanki oraz przyjmowanie leków, które wchodzą w interakcje z ziołami. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutom przed włączeniem do rutyny picia jakichkolwiek ziół, jeśli dodatkowo przyjmujesz leki.

